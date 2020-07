Societe Generale : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Face à l’urgence climatique, Société Générale décide d’accélérer sa sortie du secteur charbon. La banque a décidé de ne plus fournir de produits et services, à l'exception de ceux exclusivement dédiés à la transition énergétique, aux entreprises suivantes : les entreprises qui réalisent plus de 25% de leur chiffre d'affaires dans le secteur du charbon thermique et qui n'ont pas de stratégie crédible de sortie du charbon et les entreprises qui développent de nouveaux projets de mines, centrales ou infrastructures liées au charbon thermique.La nouvelle politique charbon thermique détaillant ces mesures et les modalités de mise en oeuvre sera publiée courant juillet 2020.