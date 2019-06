Societe Generale : ALD acquiert le portefeuille de renting de BBVA au Portugal et conclut un accord de distribution

• Acquisition du portefeuille de renting de véhicules de BBVA Automercantil renforçant l'offre de location longue durée d'ALD au Portugal

• Signature d'un nouveau partenariat avec BBVA au Portugal pour promouvoir la location longue durée au sein du réseau BBVA auprès des entreprises et des particuliers

• Une transaction qui s'inscrit dans la stratégie de croissance d'ALD axée sur la location longue durée, les partenariats et les acquisitions ciblées à valeur ajoutée



Le 26 avril 2019, ALD a signé un accord pour l'acquisition du portefeuille de renting de véhicules de BBVA au Portugal. Cette opération comprend également un accord aux termes duquel BBVA mettra à la disposition de ses clients corporate et particuliers au Portugal une solution de leasing avec tous les services associés, gérée par ALD.

Cette opération sera finalisée après l'approbation de l'Autorité portugaise de la concurrence.

BBVA, banque au Portugal, gère un réseau de 14 agences et fournit une gamme complète de produits et services financiers et non financiers. Cet accord renforce un premier accord d'acquisition et de distribution conclu avec BBVA en Espagne en 2017.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement d'ALD et illustre sa volonté de faire des acquisitions ciblées et à valeur ajoutée.

Cette transaction devrait renforcer la présence d'ALD dans le domaine de la location longue durée au Portugal tout en élargissant la portée commerciale de son offre dans un marché important et en croissance. L'objectif d'ALD est de créer de la valeur pour ses partenaires et clients à travers une large gamme de services inclus dans l'offre de leasing.

A fin mars 2019, la flotte totale d'ALD représentait 1,68 million de véhicules gérés dans le monde, dont 21 000 véhicules au Portugal.

Mike Masterson, Directeur Général d'ALD, a déclaré : « BBVA est devenu, ces dernières années, un partenaire de choix d'ALD. Cette transaction renforce notre positionnement dans le segment de la location longue durée avec services, tout en consolidant notre relation avec BBVA. C'est un exemple de notre capacité à construire des partenariats durables avec des banques européennes de premier plan. »

Contact Presse:

Groupe Société Générale: Corentin Henry +33 (0)1 58 98 01 75 corentin.henry@socgen.com

ALD: Stephanie Jonville +33 (0)6 46 14 81 90 stephanie.jonville@aldautomotive.com