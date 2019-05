Société Générale : Assemblée Générale annuelle et conseil d'administration du 21 mai 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 MAI 2019



FRÉDÉRIC OUDÉA, DIRECTEUR GÉNÉRAL,

RENOUVELÉ COMME ADMINISTRATEUR À 96,22%

Paris, le 21 mai 2019

Assemblée générale annuelle

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Société Générale s’est tenue le 21 mai 2019 à Paris Expo - Espace Grande Arche, à la Défense, sous la présidence de M. Lorenzo Bini Smaghi.

Le quorum s’est établi à 54,51% (contre 61,33% en 2018) :

914 actionnaires étaient présents à l’Assemblée générale ;

974 actionnaires étaient représentés ;

9.104 actionnaires ont voté par Internet ;

1.407 actionnaires ont voté par correspondance ;

8.347 actionnaires, dont 7.277 par Internet, représentant 1,08% du capital, ont donné pouvoir au Président.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, notamment :

les comptes sociaux et consolidés de l’année 2018 ont été approuvés ;

le dividende par action a été fixé à 2,20 euros. Il sera détaché le 27 mai 2019 et mis en paiement à compter du 14 juin 2019. Les actionnaires ont la possibilité d’opter pour le paiement du dividende en actions ;

trois administrateurs ont été renouvelés pour 4 ans : M. Frédéric Oudéa, Mme Kyra Hazou et M. Gérard Mestrallet ;

la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux a été approuvée ;

la rémunération des Dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2018 a été approuvée ;

un avis favorable a été émis sur la rémunération versée en 2018 aux personnes régulées ; et

les renouvellements des conventions et engagements réglementés « clause de non-concurrence » et « indemnité de départ » au bénéfice du Directeur général et des Directeurs généraux délégués, ainsi que ceux des engagements réglementés « retraite » pour les seuls Directeurs généraux délégués, ont été approuvés.

Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de la Société dès le 22 mai 2019 dans la rubrique « Assemblée générale ».





Option pour le paiement du dividende en actions







L'Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2019 a fixé le dividende par action au titre de l’exercice 2018 à 2,20 euros et a décidé d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement du dividende en actions.







Le prix d’émission de ces actions ordinaires nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est fixé à 22,31 euros. Ce prix est égal à 90% de la moyenne des premiers cours cotés de l’action Société Générale sur Euronext Paris aux vingt séances de bourse précédant le jour de l’Assemblée générale diminuée du montant net du dividende et arrondi au centime d’euro supérieur.







Le dividende sera détaché le 27 mai 2019. Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en actions du 29 mai 2019 au 7 juin 2019 inclus en faisant la demande auprès de leurs teneurs de comptes titres.







A défaut d’exercice de l’option dans ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire à compter du 14 juin 2019. Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions, la livraison desdites actions interviendra à compter du 14 juin 2019.







Si le montant des dividendes pour lesquels l’option est exercée ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra à son choix :







recevoir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant, le jour où il exerce son option, la différence en numéraire ; ou

recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.



Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2019.





Conseil d’administration

A la suite de l’Assemblée, le Conseil d’administration qui compte 14 membres reste composé à l’identique.

M. Lorenzo Bini Smaghi, Président ;

M. Frédéric Oudéa, Directeur général et administrateur ;

M. William Connelly, administrateur ;

M. Jérôme Contamine, administrateur ;

Mme. Diane Côté, administrateur ;

Mme Kyra Hazou, administrateur ;

Mme France Houssaye, administrateur élu par les salariés ;

M. David Leroux, administrateur élu par les salariés ;

M. Jean-Bernard Lévy, administrateur ;

M. Gérard Mestrallet, administrateur ;

M. Juan Maria Nin Genova, administrateur ;

Mme Nathalie Rachou, administrateur ;

Mme Lubomira Rochet, administrateur ; et

Mme Alexandra Schaapveld, administrateur.

41,6% des membres du Conseil d’administration nommées par l’Assemblée sont des femmes. Le taux d’administrateurs indépendants est supérieur à 91,6% (11/12) selon le mode de calcul du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF.

La composition des comités est inchangée.

Direction générale

A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’administration, à l’unanimité, a renouvelé pour quatre ans :

le mandat de Directeur général de M. Frédéric Oudéa ; et

les mandats de Directeurs généraux délégués de MM. Philippe Aymerich, Séverin Cabannes et Philippe Heim et Mme Diony Lebot.

Leurs pouvoirs sont inchangés et leurs conditions d’emploi sont conformes à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée générale.

Biographies

M. Frédéric Oudéa, né le 3 juillet 1963, de nationalité française, est ancien élève de l’École polytechnique et de l’École nationale d’administration. De 1987 à 1995, il occupe divers postes au sein de l’Administration, Service de l’Inspection générale des Finances, ministère de l’Économie et des Finances, Direction du budget au ministère du Budget et Cabinet du ministre du Budget et de la Communication. En 1995, il rejoint Société Générale et prend successivement les fonctions d’adjoint au Responsable, puis

Responsable du département Corporate Banking à Londres. En 1998, il devient Responsable de la supervision globale et du développement du département Actions. Il est nommé Directeur financier délégué du groupe Société Générale en mai 2002. Il devient Directeur financier en janvier 2003. En 2008, il est nommé Directeur général du Groupe. Il est Président-Directeur général de Société Générale de mai 2009 à mai 2015. Il est Directeur général depuis mai 2015 à la suite de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général. M. Oudéa est administrateur de Capgemini (société cotée française) et ne détient pas d’autre mandat.

Mme Kyra Hazou, née le 13 décembre 1956, de double nationalité britannique et américaine, est diplômée en droit de l’Université Georgetown de Washington (États-Unis). Elle a exercé des fonctions de Directrice générale et Directrice juridique au sein de Salomon Smith Barney/Citibank de 1985 à 2000, après avoir exercé en qualité d’avocat à Londres et à New York. Elle a ensuite, de 2001 à 2007, été Administrateur non exécutif, membre du Comité d’audit et du Comité des risques de la Financial Services Authority à Londres. Mme Hazou ne détient aucun autre mandat.

M. Gérard Mestrallet, né le 1er avril 1949, de nationalité française, est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale d’administration. Il a occupé divers postes dans l’Administration avant de rejoindre en 1984 la Compagnie Financière de Suez où il a été Chargé de mission auprès du Président puis Délégué général adjoint pour les affaires industrielles. En février 1991, il a été nommé Administrateur délégué de la Société Générale de Belgique. En juillet 1995, il est devenu Président-Directeur général de la Compagnie de Suez puis, en juin 1997, Président du Directoire de Suez Lyonnaise des Eaux et enfin en 2001, Président-Directeur général de Suez. De juillet 2008 à mai 2016, il est Président-Directeur général du groupe ENGIE (anciennement GDF SUEZ). De 2016 à mai 2018, il est Président du Conseil d’administration à la suite de la dissociation des fonctions de Président et Directeur général. M. Mestrallet est administrateur de Saudi Electricity Company (société cotée saoudienne) et ne détient pas d’autre mandat. Il a quitté ses fonctions de Président de Suez le 14 mai 2019.

