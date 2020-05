Société Générale : Assemblée générale annuelle et Conseil d'administration du 19 mai 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MAI 2020





Paris, le 19 mai 2020

Assemblée générale annuelle

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Société Générale s’est tenue le 19 mai 2020 à Tours Société Générale - 17 cours Valmy - La Défense 7, hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, sous la présidence de M. Lorenzo Bini Smaghi.

Le quorum s’est établi à 62,757% (contre 54,51% en 2019) :

18.643 actionnaires ont voté par Internet ;

10.254 actionnaires ont voté par correspondance ;

9.337 actionnaires, dont 8.609 par Internet, représentant 0,54 % du capital, ont donné pouvoir au Président ;

20.055 actionnaires étaient présents ou représentés.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, notamment :

Les comptes sociaux et consolidés de l’année 2019 ;

Le renouvellement d’un administrateur pour 4 ans : M. Juan Maria Nin Génova ;

La nomination d’un administrateur pour 4 ans : Mme Annette Messemer ;

La politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;

Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 aux dirigeants mandataires sociaux ;

Les autorisations d’augmentation de capital, notamment celle permettant l’émission d’actions en faveur des salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, ainsi que l’autorisation d’attribuer des actions de performance émises ou à émettre, pour 26 mois.

Les nouvelles règles de franchissements de seuils statutaires ;

La modification des statuts relative à l’élection d’un administrateur représentant les salariés actionnaires au sein du Conseil d’administration à compter de l’Assemblée générale 2021 ; et

La modification statutaire relative à la prise en compte par le Conseil d’administration des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la Société.

Le résultat détaillé des votes est disponible ce jour sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblée générale ».

Conseil d’administration

A la suite de l’Assemblée, le Conseil d’administration qui compte 14 membres est composé comme suit :

M. Lorenzo Bini Smaghi, Président ;

M. Frédéric Oudéa, Directeur général et administrateur ;

M. William Connelly, administrateur ;

M. Jérôme Contamine, administrateur ;

Mme Diane Côté, administrateur ;

Mme Kyra Hazou, administrateur ;

Mme France Houssaye, administrateur élu par les salariés ;

M. David Leroux, administrateur élu par les salariés ;

M. Jean-Bernard Lévy, administrateur ;

M. Gérard Mestrallet, administrateur ;

M. Juan Maria Nin Génova, administrateur ;

Mme Annette Messemer, administrateur ;

Mme Lubomira Rochet, administrateur ; et

Mme Alexandra Schaapveld, administrateur.

42,9% des membres du Conseil d’administration sont des femmes dont 5 femmes nommées par l’Assemblée (41,6%). Le taux d’administrateurs indépendants est supérieur à 90% (11/12) selon le mode de calcul du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF.

Le Conseil d’administration a également décidé, qu’à compter du 19 mai 2020, les comités seront composés comme suit :

Comité d’audit et de contrôle interne : Mme Alexandra Schaapveld (présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté, Mme Kyra Hazou et Mme Annette Messemer;

: Mme Alexandra Schaapveld (présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté, Mme Kyra Hazou et Mme Annette Messemer; Comité des risques : M. William Connelly (président), Mme Kyra Hazou, Mme Annette Messemer, M. Juan Maria Nin Génova et Mme Alexandra Schaapveld;

: M. William Connelly (président), Mme Kyra Hazou, Mme Annette Messemer, M. Juan Maria Nin Génova et Mme Alexandra Schaapveld; Comité des rémunérations : M. Jean Bernard Lévy (président), M. Jérôme Contamine, Mme France Houssaye, M. Gérard Mestrallet et M. Juan Maria Nin Génova;

: M. Jean Bernard Lévy (président), M. Jérôme Contamine, Mme France Houssaye, M. Gérard Mestrallet et M. Juan Maria Nin Génova; Comité des nominations et du gouvernement d’entreprise : M. Gérard Mestrallet (président), M. William Connelly, M. Jean Bernard Lévy et Mme Lubomira Rochet.

Biographies

Madame Annette Messemer, de nationalité allemande, Doctorat en sciences politiques de l’Université de Bonn (Allemagne), Master en Economie Internationale de la Fletcher School de la Tufts University (USA) et diplômée de SciencesPo Paris. Commence sa carrière en banque d’investissement chez J.P Morgan à New-York en 1994, puis à Francfort et Londres. Au cours des 12 années passées chez J.P. Morgan, elle acquiert une solide expérience dans le secteur financier, des fusions et acquisitions, des opérations de financement ainsi que dans la gestion des risques. Elle quitte JP Morgan en 2006 en tant que banquier conseil pour rejoindre Merril Lynch et prendre un poste de directrice générale et membre du comité exécutif pour la filiale allemande. En 2010, elle est nommée au Conseil de Surveillance de WestLB, par le ministère des finances allemand, pour accompagner la plus grande restructuration bancaire allemande pendant la crise financière avant de rejoindre Commerzbank en 2013 où elle est membre du comité exécutif Groupe/Membre du Conseil de la Division Clients corporates et institutionnels jusqu’en juin 2018.

M. Juan Maria Nin Génova, ancien élève de l’Université de Deusto (Espagne) et de la London School of Economics and Political Sciences (Royaume Uni). Est avocat économiste et a commencé sa carrière comme Directeur de Programme au ministère espagnol pour les Relations avec les Communautés européennes. Il a ensuite été Directeur général de Santander Central Hispano de 1980 à 2002, avant de devenir Conseiller délégué de Banco Sabadell jusqu’en 2007. En juin 2007, il est nommé Directeur général de La Caixa. En juillet 2011, il devient Vice-Président et Conseiller délégué de CaixaBank jusqu’en 2014.

