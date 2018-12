Société Générale : Avenant au contrat de liquidité

Paris, le 19 décembre 2018





Avenant au contrat de liquidité



Par un avenant au contrat de liquidité AMAFI signé le 22 août 2011 entre Rothschild Martin Maurel et Société Générale, en vertu de l'article 12 de ce contrat, et afin de permettre à Rothschild Martin Maurel d'assurer la continuité de ses interventions au titre de ce contrat, Société Générale a décidé de réduire les moyens à 5.000.000 EUR. Cette réduction prend effet à compter de ce jour.

