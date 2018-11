Un an après le lancement du plan stratégique Transform to grow, Société Générale inaugure une nouvelle plateforme de marque. Portée par la promesse engageante « C'est vous l'avenir », cette signature marque les ambitions de croissance durable de la banque au service des clients, de l'économie et de la société.



Cette signature réaffirme l'engagement historique de Société Générale, banque créée il y a 150 ans par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, d'être au service de ses clients. « Notre nouvelle signature nous projette dans l'avenir : celui que nous voulons pour nos clients, en les aidant à bâtir leur propre destin ; celui que nous voulons pour nous-mêmes, en agissant individuellement et collectivement pour bâtir le futur de notre entreprise ; celui que nous voulons pour constuire le monde de demain. Notre mission est de donner à tous les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Chacun peut agir, avec de l'énergie positive, pour faire avancer le monde. C'est le message de confiance et d'optimisme que nous lançons » explique Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale.

Un engagement adressé à tous ceux qui entreprennent

Avec cette signature, Société Générale s'adresse à tous ceux qui ont des projets, dans leur vie professionnelle ou privée. Société Générale réaffirme l'utilité profonde de son métier de banquier et se réapproprie son rôle qui est de construire l'avenir. Sans banque, il n'y a pas d'investissement, pas de financement, pas de commerce, et donc pas de construction de l'avenir. Société Générale a la volonté d'être un partenaire de confiance engagé dans les transformations positives du monde.

Une promesse exigeante qui signe la dynamique du Groupe

Société Générale s'engage à accomplir cette mission avec humilité, responsabilité et confiance, confiance en ses clients et confiance en l'avenir. La Banque veut transmettre sa vision ouverte du monde. Présente dans 67 pays, la Banque a un positionnement géographique unique qui en fait un hub entre l'Europe, l'Afrique et la Russie. C'est aussi une entreprise innovante engagée dans une transformation digitale qui redéfinit les relations avec ses clients et les modes de collaboration entre ses salariés.

La Banque croit profondément en la force du collectif au service de ceux qui entreprennent et agissent pour construire l'avenir.

Une plateforme mondiale

Cette nouvelle signature de marque se déploie à l'échelle mondiale, dans tous les métiers et toutes les filiales du Groupe. « C'est vous l'avenir » regarde le futur avec détermination et optimisme et y appose une vision ouverte et volontariste, mobilisatrice pour les 147 000 collaborateurs partenaires de confiance de tous ceux qui ont envie d'entreprendre et d'avoir un impact positif sur le monde.

La nouvelle plateforme de marque est portée par un plan média en France et à l'international qui démarre le 14 novembre 2018 :

un site internet dédié pour partager les regards croisés des partenaires, des clients et des collaborateurs de Société Générale ;

une campagne de preuves dans les médias nationaux d'influence et dans la presse régionale, affichage dans les agences de la Banque, en ville et dans les transports en commun.

Société Générale a été accompagnée par l'agence Havas 04 pour la stratégie de communication, Brand Image pour la définition du territoire de marque (charte graphique et digitale, identité visuelle) et Carat pour le déploiement de la stratégie media.