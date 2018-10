Société Générale CIB : nomination de Yann Sonnallier

09/10/2018 | 12:02

Société Générale Corporate and Investment Banking (CIB) annonce ce mardi matin la nomination de Yann Sonnallier en tant que responsable mondial des financements aéronautiques, en remplacement de Lucien Tomasini, qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Cette nomination est effective depuis le 1er septembre. Basé à Paris, Yann Sonnallier est rattaché à Frédéric Surdon, responsable mondial des financements d'actifs.



'Yann a pour mission de poursuivre le développement de la franchise sectorielle de la banque qui offre l'ensemble des solutions de financement aéronautique, parmi lesquelles des financements de dette commerciale, de crédit-bail, de portefeuilles avec ou sans recours, ou encore de crédit réhaussé, à destination des clients stratégiques du secteur aérien, comprenant les compagnies aériennes et les loueurs', explique Société Générale CIB.





