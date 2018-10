Societe Generale : Connectée à l’écosystème startups, Société Générale renouvelle son partenariat avec Bordeaux FinTech 2018

• Société Générale partenaire majeur de la 4ème édition de Bordeaux FinTech

• La banque travaille avec des dizaines de startups pour décrypter les usages de demain et améliorer l'expérience client

• Société Générale propose aujourd'hui une offre de services innovants, unique et parmi les plus complètes du marché

Société Générale est partenaire majeur de la 4ème édition de Bordeaux FinTech, le 1er événement FinTech de France les 10 et 11 octobre. A cette occasion, Marie Christine Ducholet, Directrice Clients, et Cédric Curtil, Directeur Innovation et Stratégie, partageront leur vision des modèles de banque du futur et du financement des fintechs. Jean-Yves Dupuy, Délégué Général Grand Sud-Ouest, sera membre du jury du concours de pitch.

Fortement connectée à l'écosystème FinTech, Société Générale décrypte depuis plusieurs années les usages bancaires de demain. La banque travaille ainsi avec des acteurs majeurs du marché et des dizaines de startups pour anticiper les besoins et améliorer l'expérience client. Pionnière en matière d'agrégation de comptes avec le rachat de Fiducéo en 2015, et plus récemment de Lumo, plateforme de crowfunding dédiée aux énergies renouvelables, Société Générale a annoncé l'acquisition* de Treezor, une plateforme de services bancaires et de paiement en marque blanche. Société Générale est également partenaire fondateur du Swave, dédié à l'incubation et à l'accompagnement des startups de la FinTech et de l'InsurTech.

Société Générale propose aujourd'hui une offre de services innovants, unique et parmi les plus complètes du marché : ouverture de compte en ligne avec biométrie faciale, carte à cryptogramme dynamique, agrégateurs de comptes et de documents, Paylib entre amis, Paylib Sans Contact, Apple Pay, etc.Avec plus de 500 interactions par an avec des startups, Société Générale étudie en permanence la manière de répondre aux nouveaux usages bancaires dans de nombreux domaines tels que les paiements, le crédit, l'assurance, l'expérience client, la lutte contre la fraude, etc.

Enfin, Société Générale accompagne les startups avec un dispositif spécifique qui s'appuie notamment sur 150 Conseillers dédiés dans toutes les zones French Tech. La banque est aussi présente aux côtés d'incubateurs de 1er plan, dont WeSprint implanté à Toulouse, Montpellier et Marseille. Ansi la banque ambitionne ainsi de faire croître 500 pépites de la nouvelle économie d'ici 2020.

* acquisition soumise à l'accord de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).