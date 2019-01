Societe Generale : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Mardi 22 janvier 2019 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

-3,39% à 27,63 euros)Le secteur bancaire est mal orienté aujourd'hui sur la place de Paris, à l'image également de BNP Paribas (-2,29%) et Credit Agricole (-1,60%). La banque suisse UBS a déçu à l'occasion de ses résultats trimestriels et chute de plus de 4% à la Bourse de Zurich.