Societe Generale : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance du lundi 18 mars 2019 - Plus forte hausse

SOCIETE GENERALE (+ 2,71% à 28,035 euros)Le secteur bancaire est en vedette à la Bourse de Paris. Les banques bénéficient de la détente des rendements des emprunts d'Etat italien et Portugais : Moody's ayant confirmé sa note sur l'Italie et S&P ayant relevé celle du Portugal à BBB. Elles sont aussi soutenues par la confirmation de l'existence de discussions entre Deutsche Bank et Commerzbank en vue d'une fusion.