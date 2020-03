Société Générale: Fait marquants de la conférence Morgan Stanley du 17 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 17 mars 2020

Fait marquants de la conférence Morgan Stanley du 17 mars 2020

A l’occasion de la conférence Morgan Stanley, Frédéric Oudéa présentera, ce jour, son analyse des mesures annoncées par le Gouvernement français, les Banques Centrales et les superviseurs pour faire face aux impacts économiques de la crise sanitaire du coronavirus. Il rappellera également les principales expositions sectorielles et géographiques du Groupe Société Générale.

Sur la base des annonces du SSM du 12 mars dernier, le Minimum Distributable Amount (« MDA ») du Groupe Société Générale qui s’élevait à 10,03% au 1er janvier 2020 devrait diminuer de 105 pb dont 77 pb suite à la mise en œuvre anticipée de l’article 104A de la réglementation CRD5 et 28 pb avec un coussin contracyclique ramené à zéro. Avec un ratio CET1 de 12,7% à fin décembre 2019 (12,8% pro forma), le Groupe afficherait ainsi une marge de manœuvre d’environ 370 pb au-dessus du MDA comparé à plus de 200 pb à fin décembre 2019.

Par ailleurs à date, il n’y a pas d’élément opérationnel ou financier qui justifierait une communication spécifique du Groupe Société Générale concernant les résultats du premier trimestre 2020.

Enfin, l’avis de réunion de l’Assemblée Générale prévue le 19 Mai 2020 sera publié le Mercredi 18 Mars 2020. Il comporte l’ensemble des résolutions et notamment celle proposant un dividende de 2,20€ par action au titre de l’année 2019.

