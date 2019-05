Societe Generale : Finalisation de la cession d'Euro Bank à Bank Millennium

Société Générale annonce la finalisation de la cession de sa filiale de banque de détail polonaise, Euro Bank, à Bank Millennium.

Cette opération aura un impact sur le ratio CET1 du Groupe d'environ 8 points de base au deuxième trimestre 2019, portant l'impact total des cessions déjà finalisées à ce jour à environ 28 points de base.

Ces cessions s'inscrivent dans le cadre du programme de recentrage du Groupe, qui auront un impact cumulé compris entre +80 et +90 points de base (hors impact d'EMC d'environ -10 points de base).

Société Générale continuera d'offrir ses services de Banque de Financement et d'Investissement en Pologne au travers de son métier de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS), et conservera également une présence dans le pays via ALD (location de flottes automobiles), ses métiers Assurance et les Services de financement de biens d'équipement professionnel.

Contact presse :

Pascal Hénisse - +33 (0)1 57 29 54 08 pascal.henisse@socgen.com