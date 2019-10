Societe Generale : Franfinance choisi par Milleis Banque pour gérer son offre de crédit à la consommation

Franfinance signe un accord de partenariat avec Milleis Banque pour l'accompagner dans la gestion de son offre de prêts personnels.

Franfinance signe un accord de partenariat avec Milleis Banque pour l'accompagner dans la gestion de son offre de prêts personnels.

Franfinance, acteur majeur du crédit à la consommation, a été retenu par Milleis Banque pour être son partenaire exclusif dans la gestion de son offre de prêts personnels. Cette offre, qui intègre un processus novateur de signature électronique dans le montage du dossier, est disponible dans le réseau bancaire de Milleis Banque depuis le 17 Septembre 2019.

Avec cet accord, Milleis Banque s'appuie sur le savoir-faire et l'expertise d'un acteur de référence sur le marché pour promouvoir sa gamme de crédit à la consommation et confirme ainsi son ambition d'offrir à ses clients une prestation d'offres et de services sur-mesure, à la pointe de l'innovation. Pour Nicolas Hubert, Directeur Général de Milleis Banque : « Nous sommes heureux d'annoncer cet accord de partenariat avec Franfinance pour la gestion de notre offre de prêts personnels. Cette nouvelle solution s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'architecture ouverte et notre vision innovante de notre métier. La force de Milleis Banque est sa capacité à proposer à chaque client des solutions sur mesure et mettre à leur service une expertise pointue en nous appuyant sur les meilleurs experts, les meilleures offres dans chaque domaine. »

Pour Frédéric Jacob-Peron, Directeur Général de Franfinance : « cet accord souligne une nouvelle fois notre capacité à proposer une palette d'expertises (outils, métiers et accompagnement) apportant une réponse, technique et commerciale, adaptée aux besoins de notre partenaire et de ses clients. Il est aussi l'occasion d'affirmer un peu plus encore notre volonté d'être, sur le marché du crédit à la consommation, le partenaire de référence auprès des institutions financières »

Contacts presse Franfinance :

Florence Amphoux 01 42 14 70 33 florence.amphoux@socgen.com

Bernard Gaudin 01 42 13 15 98 bernard.gaudin@socgen.com

Contacts presse Milleis Banque

Judith Tréhorel 06 80 01 19 77 judith.trehorel@publicisconsultants.com

Louis Branger 06 37 10 41 45 louis.branger@publicisconsultants.com