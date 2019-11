Société Générale : Information financière trimestrielle, T3-2019 0 06/11/2019 | 06:46 Envoyer par e-mail :

Paris, le 6 novembre 2019 FORTE PROGRESSION DU RATIO DE CAPITAL (CET1 À 12,5%), - CET1 en hausse de 46 points de base à 12,5% par rapport au 30 juin 2019, soit près de 250 points de base au-dessus des exigences réglementaires (Maximum Distributable Amount). Le ratio Tier 1 s’établit à 15,2%

- Génération organique de capital de 28 points de base sur les neuf premiers mois de l’année incluant une provision pour dividende de 1,65 euro par action (correspondant à 75% de 2,20 euros par action)

- Cible de réduction de 10 milliards d’euros des encours pondérés par le risque dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs atteinte

- Finalisation des cessions de Société Générale Serbie, Société Générale Monténégro et de Mobiasbanca Société Générale pour un impact de +10 pb ce trimestre, portant à +38 pb l’impact cumulé des cessions finalisées

- Ratio de levier en hausse à 4,4%

- Actif net tangible en hausse de 7,9% par rapport au 30 septembre 2018 (actif net tangible par action : +1,9%) AVANCEMENT SATISFAISANT DE L’ADAPTATION DES MÉTIERS ET DU BUSINESS MODEL, RENTABILITÉ RÉSILIENTE (ROTE(1) DE 8,1% SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE) Bonne rentabilité des activités de Banque de détail en France et de Banque de détail et Services Financiers Internationaux, dans la cible des objectifs 2020

Exécution du plan de restructuration des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs conforme aux objectifs : revenus des financements structurés en hausse, baisse des revenus des activités de marché intégrant les effets des fermetures d’activité

Nouvelle baisse des frais de gestion sous-jacents du Groupe : -1,3% (1) au T3-19/T3-18, -1,2% (1) sur 9M-19 /9M-18, avec en particulier une très bonne performance dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (-3,1% (2) sur 9M-19 /9M-18)

au T3-19/T3-18, -1,2% sur 9M-19 /9M-18, avec en particulier une très bonne performance dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (-3,1% sur 9M-19 /9M-18) Coût du risque contenu à 24 points de base sur 9M-19 (26 points de base au T3-19)

Résultat net part du Groupe sous-jacent à 855 M EUR au T3-19 et 3 183 M EUR sur 9M-19 AFFIRMATION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME BANQUE LEADER DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE Banque #1 au niveau mondial sur l’Environnement et #6 sur l’ensemble des critères RSE (classement RobecoSAM 2019)

Nouvel objectif de contribution au financement de la transition énergétique de 120 milliards d’euros entre 2019 et 2023 Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

« Nous réalisons à nouveau ce trimestre des résultats très en ligne avec nos objectifs et priorités. En ce qui concerne le capital, le ratio CET1 progresse à nouveau fortement à 12,5%. Les activités de banque de détail et de services financiers affichent des performances commerciales et financières solides. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs délivre, quant à elle, un résultat net résilient dans un environnement peu favorable, sans bénéficier encore des effets positifs de la restructuration menée à un rythme soutenu et en avance sur ses objectifs 2020. Le coût du risque reste bas pour l’ensemble des métiers, reflétant la qualité du portefeuille de crédit. Enfin la Société Générale confirme son rôle d’acteur engagé et responsable et de banque leader au niveau international en matière de financement de la transition énergétique. Au total le Groupe, fort de l’engagement de ses équipes, est confiant sur sa capacité à délivrer, dans un environnement en Europe toujours plus contraignant. » Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants. Données sous-jacentes. Cf note méthodologique 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes. Frais de gestion retraités des coûts de restructuration et des coûts d’intégration des activités EMC

En M EUR T3-19 T3-18 Variation 9M-19 9M-18 Variation Produit net bancaire 5 983 6 530 -8,4% -7,7%* 18 458 19 278 -4,3% -4,0%* Frais de gestion (4 165) (4 341) -4,1% -3,3%* (13 224) (13 473) -1,8% -1,4%* Frais de gestion sous-jacent(1) (4 317) (4 374) -1,3% -0,5%* (12 816) (12 968) -1,2% -0,7%* Résultat brut d'exploitation 1 818 2 189 -16,9% -16,5%* 5 234 5 805 -9,8% -10,0%* Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) 1 666 2 156 -22,7% -22,4%* 5 642 6 310 -10,6% -10,8%* Coût net du risque (329) (264) +24,6% +26,1%* (907) (642) +41,3% +44,6%* Coût net du risque sous-jacent (1) (329) (264) +24,6% +26,1%* (889) (642) +38,5% +41,6%* Résultat d'exploitation 1 489 1 925 -22,6% -22,3%* 4 327 5 163 -16,2% -16,6%* Résultat d'exploitation sous-jacent(1) 1 337 1 892 -29,3% -29,1%* 4 753 5 668 -16,1% -16,5% Gains ou pertes nets sur autres actifs (71) 2 n/s n/s (202) (39) n/s n/s Impôts sur les bénéfices (389) (464) -16,2% -15,1%* (1 034) (1 229) -15,9% -16,6%* Résultat net part du Groupe 854 1 309 -34,8% -34,8%* 2 594 3 436 -24,5% -24,8%* Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 855 1 327 -35,6% -35,6%* 3 183 3 917 -18,7% -18,9%* ROE 5,3% 9,3% 5,5% 8,1% ROTE 6,1% 10,9% 6,7% 9,6% ROTE sous-jacent (1) 6,1% 11,0% 8,1% 11,0% (1) Ajusté des éléments exceptionnels et de la linéarisation d’IFRIC 21



A compter du 1er janvier 2019, en application de l’amendement à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », l’économie d’impôt liée au versement des coupons sur les titres subordonnés et super subordonnés à durée indéterminée, précédemment enregistrée dans les réserves consolidées, est désormais comptabilisée en résultat sur la ligne « Impôts sur les bénéfices » ; les données comparatives 2018 ont été retraitées. Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni le 5 novembre 2019, sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi, a examiné les résultats du troisième trimestre et neuf mois 2019 du Groupe Société Générale. Les différents retraitements permettant le passage des données sous-jacentes aux données publiées sont présentés dans les notes méthodologiques (§9.5). Produit net bancaire : 5 983 M EUR (-8,4% /T3-18), 18 458 M EUR (-4,3%/9M-18)

En retraitant de la réévaluation des titres Euroclear intervenue au T3-18 pour 271 M EUR, le produit net bancaire du Groupe est en recul de -4,4% (-3,7%*) par rapport au T3-18 et en baisse de -2,9% (-2,6%*) par rapport à 9M-18. Au niveau des métiers, les revenus sont en baisse de -2,9%* par rapport à T3-18 (-1,3%* /9M-18). La progression des activités de Banque de détail et Services Financiers Internationaux et la stabilité des revenus dans la Banque de Détail en France sont plus que compensées par la baisse des revenus dans les activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, dans un contexte de restructuration des activités et d’environnement de marché adverse pour les Activités de Marché et la Banque d’Investissement. Frais de gestion : -4 165 M EUR (-4,1% /T3-18), -13 224 M EUR (-1,8 %/9M-18)

Les frais de gestion sous-jacents sont en baisse de -1,3% sur le trimestre et de -1,2% sur neuf mois, reflétant la stricte maîtrise des coûts sur l’ensemble des métiers. Plus de 55% du programme de réduction de coûts de 1,1 milliard d’euros à horizon 2020 a été réalisé. Sur le trimestre, dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, les frais de gestion sont en baisse dans un contexte de restructuration. Dans la Banque de détail en France, les frais de gestion sont en légère hausse. Dans la Banque de détail et Services Financiers Internationaux, ils accompagnent la croissance de l’activité avec un effet ciseau positif. Coût du risque : -329 M EUR (26 pb), -907 M EUR (24 pb)

Au T3-19, le coût du risque commercial du Groupe reste bas et s’établit à 26 points de base (22 points de base au T3-18 et 25 points de base au T2-19). Sur 9M-19, le coût du risque est de 24 points de base ; il était de 18 points de base sur 9M-18. Le Groupe anticipe un coût du risque compris entre 25 et 30 points de base en 2019.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 3,4% au 30 septembre 2019 (stable par rapport à 30 juin 2019). Le taux de couverture brut des encours douteux du Groupe s’établit à 55%1 au 30 septembre 2019 (stable par rapport au 30 juin 2019). Gains ou pertes nets sur autres actifs : -71 M EUR au T3-19, -202 M EUR sur 9M-19

Le poste « gains et pertes nets sur autres actifs » s’élève à -71 millions d’euros au T3-19 dont -113 millions d’euros correspondent à l’effet de l’application de la norme IFRS 5 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de recentrage du Groupe. Résultat net part du Groupe : 854 M EUR (-34,8% /T3-18), 2 594 M EUR (-24,5% /9M-18) En M EUR T3-19 T3-18 9M-19 9M-18 Résultat net part du Groupe comptable 854 1 309 2 594 3 436 Résultat net part du Groupe sous-jacent2 855 1 327 3 183 3 917

En % T3-19 T3-18 9M-19 9M-18 ROTE (données brutes) 6,1% 10,9% 6,7% 9,6% ROTE sous-jacent2 6,1% 11,0% 8,1% 11,0% Le bénéfice net par action s’élève à 2,49 euros sur 9M-19 (3,62 euros au 9M-18). La provision pour dividende sur 9M-19 s’élève à 1,65 euros/action.



2. STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE Au 30 septembre 2019, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 63,7 milliards d’euros (61,0 milliards d’euros au 31 décembre 2018), l’actif net par action est de 63,6 euros et l’actif net tangible par action est de 55,5 euros (en hausse de 1,9% par rapport au 30 septembre 2018). Le total du bilan consolidé s’établit à 1 411 milliards d’euros au 30 septembre 2019 (1 309 milliards d’euros au 31 décembre 2018). Le montant net des encours de crédits à la clientèle, y compris la location financement, au 30 septembre 2019 est de 425 milliards d’euros (421 milliards d’euros au 31 décembre 2018) – hors valeurs et titres reçus en pension. Parallèlement les dépôts de la clientèle atteignent 407 milliards d’euros, contre 399 milliards d’euros au 31 décembre 2018 (hors valeurs et titres donnés en pension). A fin septembre 2019, la maison mère a émis 32,7 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, avec une maturité moyenne de 4,5 ans et un spread moyen de 49 points de base (par rapport au mid-swap 6 mois, hors dette subordonnée). Les filiales ont émis 1,7 milliard d’euros. Au total, au 30 septembre 2019, le Groupe a émis 34,4 milliards d’euros de dette à moyen et long terme. Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 136% à fin septembre 2019, contre 129% à fin décembre 2018. Parallèlement, le NSFR (Net Stable Funding Ratio) s’inscrit à un niveau supérieur à 100% à fin septembre 2019. A fin septembre 2019, le Groupe a réalisé l’intégralité de son programme de financement long-terme prévu pour l’année 2019. Les encours pondérés par les risques du Groupe (RWA) s’élèvent à 353,5 milliards d’euros au 30 septembre 2019 (contre 376,0 milliards d’euros à fin décembre 2018) selon les règles CRR/CRD4. Les encours pondérés au titre du risque de crédit représentent 81,6% du total, à 288,5 milliards d’euros, en baisse de 4,7% par rapport au 31 décembre 2018. Au 30 septembre 2019, le ratio Common Equity Tier 1 non phasé du Groupe s’établit à 12,5%(1) en hausse de 46 points de base par rapport au 30 juin 2019. Cette progression inclut notamment la réduction des encours pondérés des risques des Activités de Marché pour +10 points de base, l’effet d’opérations de titrisation pour un impact cumulé de +15 points de base, la finalisation des cessions de Société Générale Serbie, Société Générale Monténégro et de Mobiasbanca Société Générale pour un impact de 10 points de base. Le ratio Tier 1 s’élève à 15,2% à fin septembre 2019 (13,7% à fin décembre 2018) et le ratio global de solvabilité s’établit à 18,5% (16,7% à fin décembre 2018).

Avec un niveau de 27,0% des RWA et 7,7% de l’exposition levier à fin septembre 2019, le Groupe présente un ratio TLAC supérieur aux exigences du FSB pour 2019. Au 30 septembre 2019, le Groupe est aussi au-dessus de ses exigences MREL qui sont de 8% du TLOF(2) (ce qui représentait à fin décembre 2016 un niveau de 24,4% des RWA), lesquels ont servi de référence au calibrage du CRU. Le ratio de levier atteint 4,4% au 30 septembre 2019, en progression de 11 points de base par rapport à fin décembre 2018 et 7 points de base par rapport au 30 juin 2019. Le Groupe est noté par cinq agences de notation : (i) DBRS - notation long terme (dette senior préférée) « A (high) », perspectives positives, notation court-terme « R-1 (middle) » ; (ii) FitchRatings - notation long terme « A », perspectives stables, notation dette senior préférée « A+ », notation court-terme « F1 » ; (iii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives stables, notation court-terme « P-1 »; (iv) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (v) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives positives, notation court-terme « A-1 ». (1) Proforma des cessions annoncées (+9 points de base) et de l’intégration d’EMC (-5 points de base), le ratio CET1 s’élève à 12,5%

(2) TLOF : Total Liabilities and Own Funds



3. BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE

En M EUR T3-19 T3-18 Variation 9M-19 9M-18 Variation Produit net bancaire 1 879 1 949 -3,6% 5 789 5 948 -2,7% Produit net bancaire hors PEL/CEL 1 945 1 942 +0,2% 5 894 5 913 -0,3% Frais de gestion (1 375) (1 358) +1,3% (4 209) (4 199) +0,2% Résultat brut d'exploitation 504 591 -14,7% 1 580 1 749 -9,7% Résultat brut d'exploitation hors PEL/CEL 570 584 -2,3% 1 685 1 714 -1,7% Coût net du risque (95) (119) -20,2% (318) (346) -8,1% Résultat d'exploitation 409 472 -13,3% 1 262 1 403 -10,0% Résultat net part du Groupe 311 320 -2,8% 901 955 -5,7% RONE 11,0% 11,4% 10,6% 11,3% RONE s/jacent (1) 12,0% 10,6% 11,7% 11,3% (1) Ajusté de la linéarisation d’IFRIC 21, de la provision PEL/CEL La Banque de détail en France affiche ce trimestre une performance solide dans un contexte de taux bas et de transformation des réseaux avec un RONE sous-jacent à 12,0% au T3-19. Les trois enseignes de la Banque de détail en France (Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama) affichent une bonne dynamique commerciale sur le trimestre et renforcent leur fonds de commerce.

Boursorama consolide sa position de leader de la banque en ligne en France, avec plus de 2 millions de clients à fin septembre 2019.

La Banque de détail en France développe son activité auprès de la clientèle patrimoniale et de banque privée avec une hausse du nombre de clients de 3% par rapport au T3-18. La collecte nette de la banque privée demeure soutenue à 1,1 milliard d’euros au T3-19, portant les actifs sous gestion à 68 milliards d’euros (y compris Crédit du Nord) à fin septembre 2019.

La dynamique commerciale reste solide sur la clientèle Sociétés, avec un nombre de clients en hausse de 1% par rapport au T3-18.

La bancassurance reste dynamique : l’assurance-vie a bénéficié d’une collecte nette de 395 millions d’euros (+9% par rapport au T3-18) et affiche des encours en progression de 1,7% par rapport au T3-18 à 95 milliards d’euros, avec une part d’unités de compte s’élevant à 25% des encours. Les encours moyens de crédits progressent de +5,7% par rapport au T3-18 (à 198 milliards d’euros) : en particulier, les encours de crédit aux particuliers sont en hausse de 5,3% à 117 milliards d’euros et les encours de crédits moyen terme aux entreprises progressent de 6,9% par rapport au T3-18 à 70 milliards d’euros.

Les encours moyens de dépôts au bilan sont en hausse de +4,4% par rapport au T3-18 (à 210 milliards d’euros), toujours portés par les dépôts à vue (+8,7% par rapport au T3-18, y compris dépôts en devises).

Le ratio crédits sur dépôts moyens ressort ainsi à 94,3% au T3-19 (en hausse de 1,2 point par rapport du T3-18). L’adaptation du dispositif se poursuit au sein du Groupe en parallèle de la transformation digitale. Le Groupe a fermé 23 agences Société Générale au T3-19, et compte désormais 1821 agences déployées sur le territoire. Société Générale continue à déployer son dispositif spécifique pour les entreprises et pour les professionnels et dispose à fin septembre 2019 de 16 centres d’affaires régionaux, 110 espaces pro en agences et 10 espaces pro dédiés. Produit net bancaire hors PEL/CEL : 1 945 M EUR (+0.2% /T3-18), 5 894 M EUR (-0,3%/9M-18) Sur le trimestre, la marge nette d’intérêt hors PEL/CEL, bien que toujours pénalisée par l’environnement de taux bas, s’améliore avec une hausse de 2,9% par rapport au T3-18, soutenue par une production dynamique et des marges en amélioration. Les commissions (incluant les revenus de l’assurance) sont en baisse de 4,2% par rapport au T3-18 notamment impactées par les engagements de l’industrie bancaire pour les populations fragiles. Sur 9 mois, la marge nette d’intérêt hors PEL/CEL est en hausse de 0,4% et les commissions (incluant les revenus de l’assurance) sont en retrait de -2,3% par rapport à 9M-18. Le Groupe confirme qu’il s’attend à une évolution en 2019 des revenus après neutralisation de l'impact des provisions PEL/CEL comprise entre 0% et -1% par rapport à 2018. Frais de gestion : -1 375 M EUR (+1,3% /T3-18), -4 209 M EUR (+0,2%/9M-18) Sur le trimestre, les frais de gestion sont en hausse de 1,3% par rapport au T3-18, reflétant notamment les investissements dans la transformation. Sur 9 mois, les frais de gestion sont stables (+0,2% par rapport à 9M-18).

Sur 9 mois, le coefficient d’exploitation s’établit à 71,0% (hors PEL/CEL et après linéarisation de la charge d’IFRIC 21).

Sur l’année 2019, le Groupe anticipe une hausse des frais de gestion comprise entre 1% et 2% par rapport à 2018. Coût du risque : -95 M EUR (-20,2% /T3-18), -318 M EUR (-8,1%/9M-18)

Sur le trimestre, le coût du risque commercial reste bas et s’établit à 19 points de base (27 points de base au T2-19 et 25 points de base au T3-18), reflétant la qualité du portefeuille.

Sur 9 mois, le coût du risque est de 22 points de base ; il était de 25 points de base sur les neuf premiers mois de 2018. Résultat net part du Groupe : 311 M EUR (-2,8% /T3-18), 901 M EUR (-5,7%/9M-18)

La rentabilité (après linéarisation de la charge d’IFRIC 21 et retraitée de la provision PEL/CEL) ressort à un niveau solide de 12,0% au T3-19 (versus 10,6% au T3-18) et de 11,7% sur 9M-19 (versus 11,3% sur 9M-18)



4. BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX

En M EUR T3-19 T3-18 Variation 9M-19 9M-18 Variation Produit net bancaire 2 096 2 092 +0,2% +3,7%* 6 296 6 156 +2,3% +5,4%* Frais de gestion (1 091) (1 100) -0,8% +3,0%* (3 440) (3 381) +1,7% +5,4%* Résultat brut d'exploitation 1 005 992 +1,3% +4,5%* 2 856 2 775 +2,9% +5,3%* Coût net du risque (169) (124) +36,3% +38,8%* (430) (290) +48,3% +56,3%* Résultat d'exploitation 836 868 -3,7% -0,5%* 2 426 2 485 -2,4% -0,4%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 2 -50,0% -35,7% 2 6 -66,7% -60,9%* Résultat net part du Groupe 513 532 -3,6% +0,2%* 1 492 1 502 -0,7% +1,7%* RONE 18,7% 18,9% 17,8% 17,6% RONE s/jacent (1) 18,1% 18,2% 18,2% 17,9% (1) Corrigé de l’application d’IFRIC 21 et de la provision pour restructuration de 29 millions d’euros. Dans la Banque de détail à l’International, les encours de crédits s’établissent à 89,5 milliards d’euros ; ils progressent de +6,4%* par rapport au T3-18 à périmètre et change constants, -2,2% à périmètre et change courants, compte tenu des cessions finalisées au cours des 9 premiers mois de 2019 (SG Albanie, Express Bank en Bulgarie, Societe Generale Monténegro, Eurobank en Pologne, Societe Generale Serbia et Mobiasbanca en Moldavie). Les encours de dépôts sont en hausse de +6,8%* (-1,6% à périmètre et change courants) par rapport au T3-18, à 80,8 milliards d’euros avec une bonne dynamique dans toutes les régions. Sur le périmètre Europe, les encours de crédits sont en hausse de +6,0%*par rapport au T3-18 à 56,6 milliards d’euros (-8,7% à périmètre et change courants), portés par une très bonne dynamique en Europe de l’Ouest (+11,0%, +11,0%*) et des croissances solides en Roumanie (+3,7%*, -2,4%) et en Républiques Tchèque (+3,0%*, +2,6%). Les encours des dépôts sont en hausse de +4,8%*( -10,1% à périmètre et change courants), notamment en République Tchèque (+6,1%*, +5,8%). En Russie, l’activité commerciale est soutenue dans un marché bancaire porteur. A fin Septembre 2019, les encours de crédits progressent ainsi de +7,6%* à change constant (+15,4% à change courant) et les encours de dépôts affichent une hausse de +18,3%* (+26,5% à change courant). En Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer, l’activité est globalement bien orientée notamment en Afrique subsaharienne. Les encours de crédits progressent de +6,9%* (soit +9,4%) par rapport au T3-18 avec une bonne dynamique commerciale aussi bien sur le segment des particuliers que celui des entreprises. Les encours de dépôts progressent de +5,7%* (+8,4%). Dans l’activité Assurances, l’activité d’assurance vie-épargne bénéficie d’une augmentation des encours de +4,6%* par rapport au T3-18. La part d’unités de compte dans les encours à fin septembre 2019 est de 28%, en hausse de 0,8 pt par rapport au T3-18. Les activités Prévoyance et Assurances Dommages affichent une croissance soutenue, avec une hausse des primes respectivement de +8,8%* et +8,4%* par rapport au T3-18. Les Services Financiers aux Entreprises affichent un bon dynamisme commercial au T3-19. Le métier de location longue durée et gestion de flottes de véhicules présente une hausse de son parc de +6,7% par rapport à fin T3-18 pour atteindre 1,7 millions de véhicules à fin septembre 2019, principalement par croissance organique. Les activités de Financement de biens d’équipement professionnels enregistrent au T3-19 une augmentation des encours de +3,8%* par rapport au T3-18, à 18,3 milliards d’euros (hors affacturage), tirés par une bonne production dont la marge s’améliore. Produit net bancaire : 2 096 M EUR, +3,7%* (+0,2%) /T3-18, 6 296 M EUR, +5,4%* (+2,3%) /9M-18) Au T3-19, le produit net bancaire s’élève à 2 096 millions d’euros, en hausse de +3,7%*(+0,2%) par rapport au T3-18. Sur 9M-19, les revenus s’élèvent à 6 296 millions d’euros, +5,4%* (+2,3%) par rapport aux 9M-18. Dans la Banque de détail à l’International, le produit net bancaire s’élève à 1 401 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de +4,8%* (-1,2%) par rapport au T3-18, porté par une très bonne dynamique en Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer (+10,0%*, +12,4%) et des croissances solides en Europe (+2,1%*, -10,4%) et sur l’ensemble SG Russie (1) (+3,2%*, +9,7%).

Cette tendance se confirme sur neuf mois, le produit net bancaire s’élève à 4 200 millions d’euros, en hausse de +6,6%* excluant l’effet périmètre et l’effet change (+1,7%) par rapport au 9M-18. L’activité Assurances affiche une bonne performance financière sur le trimestre avec une hausse du produit net bancaire de +4,6%, à 227 millions d’euros au T3-19 (+4,4%*). Sur neuf mois, le produit net bancaire est en hausse de +3,6% (+3,6%*) à 687 millions d’euros. Dans les Services Financiers aux Entreprises, sur le trimestre, le produit net bancaire est en hausse de +2,4 % (+0,4%*), par rapport au T3-18, à 468 millions d’euros. Sur 9 mois, le produit net bancaire des Services Financiers aux Entreprises ressort à 1 409 millions d’euros, en hausse de +3,5% (+2,8%*) par rapport aux 9M-18. Frais de gestion : -1 091 M EUR, +3,0%* (-0,8%) /T3-18, -3 440 M EUR, +5,4%* (+1,7%) /9M-18) Les frais de gestion sont en hausse de +3,0%* (-0,8%) sur le trimestre. Ils augmentent de +5,4%*(+1,7%) sur 9 mois, incluant la provision pour restructuration liée à la simplification de la structure du siège de 29 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation s’établit à 52,1% au T3-19 et à 54,6% sur 9 mois. Retraité de la provision, les frais de gestion affichent une hausse contenue de +4,5%*, générant un effet ciseau positif. Dans la Banque de détail à l’International, la hausse contenue des frais de gestion +2,5*% (-3,3%) par rapport au T3-18 et de 4,4%* (-0,8%) par rapport au 9M 18 permet d’afficher un effet ciseau positif. Dans l’activité Assurances, les frais de gestion accompagnent les ambitions de développement commercial et affichent une croissance de +9,1% (+8,8%*) par rapport au T3-18 à 84 millions d’euros et de +5,9% (+5,8%*) par rapport au 9M-18. Dans les Services Financiers aux Entreprises, les frais de gestion affichent une hausse de +4,3% (+2,6%*) par rapport au T3-18 et de +5,0% (+4,4%*) par rapport au 9M-18. Coût du risque : -169M EUR, +38,8%* (+36,3%) /T3-18, -430 M EUR, +56,3%* (+48,3%) /9M-18) Sur le trimestre, le coût du risque commercial reste bas à 49 points de base (37 points de base au T3-18 et 38 points de base au T2-19), notamment en lien avec une normalisation du coût du risque en République Tchèque et une légère dégradation en Afrique. En Roumanie, le coût du risque qui intègre ce trimestre des indemnités d’assurance, est en reprise nette de 14 millions d’euros.

Sur 9 mois, le coût du risque est de 42 points de base ; il était de 29 points de base au 9M 18. Résultat net part du Groupe : 513 M EUR, +0,2%* (-3,6%) /T3-18, 1 492 M EUR, +1,7%* (-0,7%) /9M-18) La rentabilité sous-jacente ressort à un niveau élevé de 18,1% au T3-19, par rapport à 18,2% au T3-18, et de 18,2% sur 9 mois, par rapport à 17,9% au 9M-18. [1]) SG Russia regroupe les entités Rosbank, Delta Credit Bank, Rusfinance Bank, Société Générale Insurance, ALD Automotive et leurs filiales consolidées



5. BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS

En M EUR T3-19 T3-18 Variation 9M-19 9M-18 Variation Produit net bancaire 2 013 2 178 -7,6% -8,5%* 6 518 6 805 -4,2% -5,9%* Frais de gestion (1 638) (1 710) -4,2% -4,7%* (5 579) (5 462) +2,1% +1,1%* Résultat brut d'exploitation 375 468 -19,9% -21,9%* 939 1 343 -30,1% -33,2%* Coût net du risque (65) (15) x 4,3 x 4,6 (140) 5 n/s n/s Résultat d'exploitation 310 453 -31,6% -33,5%* 799 1 348 -40,7% -43,4%* Résultat net part du Groupe 253 345 -26,7% -28,7%* 667 1 018 -34,5% -37,4%* RONE 6,9% 8,7% 5,7% 8,9% RONE s/jacent (1) 5,1% 6,9% 7,7% 9,5% (1) Corrigé de l’application d’IFRIC 21 et de la charge de restructuration de 227 millions d’euros La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs poursuit avec succès l’exécution de son plan d’adaptation du dispositif. L’objectif de réduction de 10 milliards d’euros des encours pondérés par les risques (RWA) d’ici 2020 (dont 8 milliards sur les Activités de Marchés), a été atteint dès ce 3ième trimestre. Au total, les RWA des activités de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs ont baissé de 20 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Le plan de départs volontaires a été lancé en France le 1er juillet et les réductions d’effectifs en dehors de la France avaient déjà été initiées dès le deuxième trimestre. A fin septembre, 55% des réductions d’effectif annoncées ont été réalisées au niveau mondial. Les autres initiatives de réduction de coûts ont également été initiées et sont en bonne voie. L’intégration de Equity Markets & Commodities (EMC) s’est également poursuivie ce trimestre. Le résultat net du pôle est en baisse ce trimestre dans un contexte de marché difficile sur les Activités de Marché et de banque d’investissement, et à la suite de l’arrêt de l’activité de matières premières OTC et de la filiale de trading pour compte propre. Il reste solide dans les activités de financements structurés et de transaction banking. Produit net bancaire : 2 013 M EUR (-7,6% /T3-18), 6 518 M EUR (-4,2% /9M-18) Ajusté des effets de la restructuration (activités en cours de fermeture ou de réduction) et de la cession de la banque privée en Belgique, le produit net bancaire est en baisse de -3,2% par rapport au T3-18 et de -2,0% par rapport au 9M-18. Dans les Activités de Marché et Services aux Investisseurs, les revenus sont en recul de –9,2% par rapport au T3-18, à 1 191 millions d’euros. Sur 9 mois, les revenus s’établissent à 3 910 millions d’euros, en baisse de –8,3% par rapport aux 9M-18. Ce trimestre est impacté par le plein effet de l’attrition des revenus à la suite de la réduction et de l’arrêt de certaines activités de marché. Retraités de ces éléments, les revenus du trimestre sont en baisse de -3,8% par rapport au T3-18, et de -6,6% par rapport aux 9M-18. Les revenus des activités Taux, Crédit et Changes affichent un produit net bancaire de 520 millions d’euros sur le T3-19, en hausse de +1,0% par rapport au T3-18. Les activités de taux et de crédit et les activités de financement enregistrent un bon résultat sur le trimestre, compensant l’impact sur les revenus de la restructuration des Activités de Marché. Les activités Actions et Prime Services sont en recul de –20,1% par rapport au T3-18, à 505 millions d’euros, dans un contexte de volumes plus faibles et de conditions de marché adverses, particulièrement en Août. Les actifs en conservation du Métier Titres atteignent 4 247 milliards d’euros à fin septembre 2019, en hausse de 89 milliards (+2,1%) par rapport à fin juin 2019. Sur la même période, les actifs administrés sont en légère hausse à 632 milliards d’euros. Au T3-19, les revenus sont en légère hausse (+0,6%) par rapport au T3-18 à 166 millions d’euros. Dans les activités de Financement et Conseil, les revenus s’établissent à 604 millions d’euros au troisième trimestre 2019, en recul de -4,4% par rapport au troisième trimestre 2018. Ajustés des mesures de réduction des RWA, ils sont en baisse de -1,9%.

Sur les neuf premiers mois de 2019, ils s’inscrivent en hausse de +5,3% par rapport au neuf mois 2018 et de +8,5% retraités. Les métiers de financements structurés et le métier de transaction banking affichent des revenus en progression de +6,8% par rapport au T3-18. Les métiers de financement d’actifs et de financements structurés continuent à bénéficier d’une activité commerciale dynamique, marquée par des opérations significatives. La croissance des résultats du métier de transaction banking est le reflet du succès de la mise en œuvre de cette initiative de croissance.

L’activité de banque d’investissement présente des revenus plus bas par rapport au T3-18, durant lequel elle avait bénéficié de plusieurs transactions importantes. Les revenus de la banque commerciale sont également en baisse, impactés par les actions mises en place dans le but de réduire les RWA. Dans la Gestion d’Actifs et Banque Privée, le produit net bancaire s’inscrit à 218 millions d’euros au T3-19, en baisse de -6,8% par rapport au T3-18 et de -3,0% ajusté de la vente de la Banque Privée en Belgique.

Sur le neuf mois 2019, le produit net bancaire s’élève à 704 millions d’euros, en baisse de -4,1% par rapport aux neuf mois 2018, et en légère baisse de -1,0% lorsqu’il est ajusté de la cession de la Banque Privée en Belgique. A fin septembre 2019, les actifs sous gestion de la Banque Privée s’inscrivent en hausse de +3,3% par rapport à juin 2019, à 117 milliards d’euros. Le produit net bancaire du T3-19 est en baisse de -10,3% par rapport au T3-18, à 165 millions d’euros. La collecte a continué d’être soutenue en France et les revenus de l’activité sont impactés par la vente de la Belgique. Les actifs sous gestion de Lyxor atteignent 138 milliards d’euros à fin septembre 2019, en progression de +2,5% par rapport à juin 2019. Sur le T3-19, les revenus s’élèvent à 48 millions d’euros, en hausse de +6,7% par rapport au T3-18. Frais de gestion : -1 638 M EUR (-4,2% /T3-18), -5 579 M EUR (+2,1% /9M-18) Sur le trimestre, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affichent une baisse de -4,2% par rapport au T3-18, reflétant les premières économies de coûts visibles et résultant de l’adaptation du dispositif et des départs enregistrés sur le trimestre. Sur neuf mois, ils s’inscrivent en hausse de +2,1% par rapport au 9M-18 et incluent des coûts de restructuration et des coûts d’intégration des activités EMC.

Retraités de ces éléments, les frais de gestion sont en baisse de -3,1% par rapport au 9M-18. Coût net du risque : -65 M EUR (-15 M au T3-18), -140 M EUR (en reprise au 9M-18) Le coût net du risque reste faible : 16 points de base sur le trimestre et 11 points de base sur 9 mois. Résultat net part du Groupe : 253 M EUR (-26,7% /T3-18), 667 M EUR (-34,5% /9M-18) Retraité de l’IFRIC 21 et de la provision pour restructuration, le RONE du pilier s’établit à 7,7% sur le 9M-19 (par rapport à 9,5% au 9M-18).



6. HORS PÔLES

En M EUR T3-19 T3-18 9M-19 9M-18 Produit net bancaire (5) 311 (145) 369 Frais de gestion (61) (173) 4 (431) Résultat brut d'exploitation (66) 138 (141) (62) Coût net du risque 0 (6) (19) (11) Gains ou pertes nets sur autres actifs (115) 1 (249) (31) Résultat net part du Groupe (223) 112 (466) (39) Chiffres T3-18 et 9M-18 retraités de l’application de l’amendement à IAS 12. Voir annexe 1. Le Hors Pôles inclut : la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les fonctions de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux et certains coûts engagés par le Groupe et non refacturés aux métiers. Le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -5 millions d’euros au T3-19 contre +311 millions d’euros au T3-18 (qui incluait la réévaluation des titres Euroclear pour +271 millions d’euros) et à -145 millions d’euros sur 9M-19 contre +369 millions d’euros sur 9M-18. Les frais de gestion s’élèvent à -61 millions d’euros au T3-19 contre -173 millions d’euros au T3-18 (qui incluait une dotation à la provision pour litiges de -136 millions d’euros) et à +4 millions d’euros sur 9M-19 contre -431 millions d’euros sur 9M-18. Le poste « gains ou pertes nets sur autres actifs » s’élève à -115 millions d’euros et inclut, au titre de l’application d’IFRS 5 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de recentrage du Groupe, une charge de

-113 millions d’euros au titre principalement de la finalisation des cessions ce trimestre de Société Générale Serbie, de Mobiasbanca Société Générale en Moldavie et de Société Générale Monténégro. Le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à -223 millions d’euros au T3-19 contre +112 millions d’euros au T3-18 et à -466 millions d’euros sur 9M-19 contre -39 millions d’euros sur 9M-18.



7. CALENDRIER FINANCIER 2019/2020

Calendrier de communication financière 2019-2020







6 février 2020 Résultats du quatrième trimestre 2019 et de l’année 2019

6 mai 2020 Résultats du premier trimestre 2020 3 août 2020 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2020

5 novembre 2020 Résultats du troisième trimestre 2020 et des neuf premiers mois de 2020



Les Indicateurs Alternatifs de Performance, notamment les notions de Produit net bancaire des piliers, Frais de gestion, ajustement d’IFRIC 21, coût du risque (commercial) en points de base, ROE, ROTE, RONE, Actif net, Actif net tangible, et les montants servant de base aux différents retraitements effectués (en particulier le passage des données publiées aux données sous-jacentes) sont présentés dans les notes méthodologiques, ainsi que les principes de présentation des ratios prudentiels.







Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale.

Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et de méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne, ainsi que l’application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour.

Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :

- d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité et d’en évaluer leurs conséquences potentielles ;

- d’évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans cette présentation.

Par conséquent, bien que Société Générale estime qu’ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces éléments de projection sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, notamment des sujets dont le Groupe ou sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection comprennent, entre autres, les tendances de l’activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires et prudentiels et le succès des initiatives stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.

Des informations détaillées sur les risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses éléments de projection. Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes.





8. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE APRÈS IMPÔT PAR MÉTIER

En M EUR T3-19 T3-18 Variation 9M-19 9M-18 Variation Banque de détail en France 311 320 -2,8% 901 955 -5,7% Banque de détail et Services Financiers Internationaux 513 532 -3,6% 1 492 1 502 -0,7% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 253 345 -26,7% 667 1 018 -34,5% Total Métier 1 077 1 197 -10,0% 3 060 3 475 -11,9% Hors Pôles (223) 112 n/s (466) (39) n/s Groupe 854 1 309 -34,8% 2 594 3 436 -24,5%

TABLEAU DE PASSAGE DES DONNÉES PUBLIÉES AUX DONNÉES RETRAITÉES DE L’APPLICATION DE L’AMENDEMENT À IAS 12

Impôts sur les bénéfices Résultat net part du Groupe Publié Impact IAS 12 Ajusté Publié Impact IAS 12 Ajusté 2017 (1 708) 198 (1 510) 2 806 198 3 004 T1-18 (370) 53 (317) 850 53 903 T2-18 (516) 68 (448) 1 156 68 1 224 T3-18 (539) 75 (464) 1 234 75 1 309 9M-18 (1 425) 196 (1 229) 3 240 196 3 436 T4-18 (136) 61 (75) 624 61 685 2018 (1 561) 257 (1 304) 3 864 257 4 121 T1-19 (310) 55 (255) 631 55 686





BILAN CONSOLIDÉ

(ACTIF - Chiffres en Millions d'Euros) 30.09.2019 31.12.2018 Caisse et banques centrales 94 942 96 585 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 434 042 365 550 Instruments dérivés de couverture 22 141 11 899 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 53 484 50 026 Titres au coût amorti 12 193 12 026 Prêts et créances sur les établissements de crédit assimilés, au coût amorti 63 512 60 588 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 445 011 447 229 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 617 338 Placements des activités d'assurance 161 408 146 768 Actifs d'impôts 5 396 5 819 Autres actifs 78 282 67 446 Actifs non courants destinés à être cédés 5 175 13 502 Participations dans les entreprises mises en équivalence 259 249 Immobilisations corporelles et incorporelles(1) 29 979 26 751 Ecarts d'acquisition 4 692 4 652 Total 1 411 133 1 309 428 (1) A compter du 1er janvier 2019, en application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », le Groupe a comptabilisé un actif représentatif des droits d’utilisation des biens loués dans la rubrique « Immobilisations corporelles et incorporelles » (PASSIF - Chiffres en Millions d'Euros) 30.09.2019 31.12.2018 Banques centrales 5 831 5 721 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 415 385 363 083 Instruments dérivés de couverture 11 921 5 993 Dettes représentées par un titre 129 944 116 339 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 99 372 94 706 Dettes envers la clientèle 415 051 416 818 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 10 040 5 257 Passifs d'impôts(1) 1 402 1 157 Autres Passifs(2) 89 962 76 629 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 4 089 10 454 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance 140 026 129 543 Provisions 4 569 4 605 Dettes subordonnées 14 924 13 314 Total dettes 1 342 516 1 243 619 CAPITAUX PROPRES Capitaux propres part du Groupe Capital et réserves liées 31 109 29 856 Réserves consolidées* 29 820 28 085 Résultat de l'exercice* 2 594 4 121 Sous-total 63 523 62 062 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 192 (1 036) Sous-total capitaux propres part du Groupe 63 715 61 026 Participations ne donnant pas le contrôle 4 902 4 783 Total capitaux propres 68 617 65 809 Total 1 411 133 1 309 428 * Montants retraités à la suite de la première application de l’amendement à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat ».

(1) Depuis le 1er janvier 2019, les provisions fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices sont présentées dans la rubrique « Passifs d’impôts » à la suite de l’entrée en vigueur d’IFRIC 23 « Incertitudes relatives aux traitements fiscaux ».

(2) A compter du 1er janvier 2019, en application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », le Groupe a comptabilisé dans la rubrique « Autres passifs » une dette locative représentative de l’obligation de paiement des loyers.



9. NOTES MÉTHODOLOGIQUES 1 – Les éléments financiers présentés au titre du troisième trimestre et neuf mois 2019 ont été examinés par le Conseil d’administration en date du 5 novembre 2019 et ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et applicable à cette date. Ces éléments n’ont pas été audités. 2 - Produit net bancaire

Le produit net bancaire des piliers est défini en page 40 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité. 3 - Frais de gestion Les Frais de gestion correspondent aux « Charges Générales d’exploitation » telles que présentées dans la note 8.1 aux États financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2018 (pages 416 et s. du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale). Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux Charges générales d’exploitation.

Le Coefficient d’exploitation est défini en page 40 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale. 4 - Ajustement IFRIC 21 L’ajustement IFRIC 21 corrige le résultat des charges constatées en comptabilité dans leur intégralité dès leur exigibilité (fait générateur) pour ne reconnaître que la part relative au trimestre en cours, soit un quart du total. Il consiste à lisser la charge ainsi constatée sur l’exercice afin de donner une idée plus économique des coûts réellement imputables à l’activité sur la période analysée.

5 – Eléments exceptionnels – Passage des éléments comptables aux éléments sous-jacents Le Groupe peut être conduit à présenter des indicateurs sous-jacents afin de faciliter la compréhension de sa performance réelle. Le passage des données publiées aux données sous-jacentes est obtenu en retraitant des données publiées les éléments exceptionnels et l’ajustement IFRIC 21.

Par ailleurs, le Groupe retraite des revenus et résultats du pilier de Banque de détail en France les dotations ou reprises aux provisions PEL/CEL. Cet ajustement permet de mieux identifier les revenus et résultats relatifs à l’activité du pilier, en excluant la part volatile liée aux engagements propres à l’épargne réglementée. La réconciliation permettant de passer des données comptables publiées aux données sous-jacentes est exposée dans le tableau ci-dessous : T3-19 (en M EUR) Frais de gestion Coût net du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat net part du Groupe Métier Publié (4 165) (329) (71) 854 (+) Linéarisation IFRIC 21 (152) (110) (-) Plan de recentrage* (113) (111) Hors-pôles Sous-jacent (4 317) (329) 42 855 T3-18 (en M EUR) Frais de gestion Coût net du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat net part du Groupe Métier Publié (4 341) (264) 2 1 309 (+) Linéarisation IFRIC 21 (169) (118) (-) Provision pour litiges* (136) (136) Hors-pôles Sous-jacent (4 374) (264) 2 1 327 9M-19 (en M EUR) Frais de gestion Coût net du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat net part du Groupe Métier Publié (13 224) (907) (202) 2 594 (+) Linéarisation IFRIC 21 152 110 (-) Provision pour restructuration* (256) (192) GBIS (-227 M EUR) / IBFS (-29 M EUR) (-) Plan de recentrage* (18) (249) (287) Hors-pôles Sous-jacent (12 816) (889) 47 3 183 9M-18 (en M EUR) Frais de gestion Coût net du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat net part du Groupe Métier Publié (13 473) (642) (39) 3 436 (+) Linéarisation IFRIC 21 169 118 (-) Provision pour litiges* (336) (336) Hors-pôles (-)Plan de recentrage* (27) (27) Hors-pôles Sous-jacent (12 968) (642) (12) 3 917 * élément exceptionnel

6 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux Le coût net du risque ou coût net du risque commercial est défini en pages 42 et 562 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples. (En M EUR) T3-19 T3-18 9M-19 9M-18 Réseaux de Banque de Détail en France Coût Net du Risque 95 118 318 346 Encours bruts de crédits 195 305 186 639 193 208 186 031 Coût du risque en pb 19 25 22 25 Banque de Détail et Services Financiers Internationaux Coût Net du Risque 169 124 430 290 Encours bruts de crédits 138 493 135 671 135 996 133 350 Coût du risque en pb 49 37 42 29 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Coût Net du Risque 65 16 140 (5) Encours bruts de crédits 160 906 156 723 163 310 151 240 Coût du risque en pb 16 4 11 0 Gestion propre Coût Net du Risque 0 6 19 11 Encours bruts de crédits 9 944 8 100 9 299 7 266 Coût du risque en pb 2 29 27 20 Groupe Société Générale Coût Net du Risque 329 264 907 642 Encours bruts de crédits 504 647 487 133 501 813 477 887 Coût du risque en pb 26 22 24 18 Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux »). 7 - ROE, ROTE, RONE La notion de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en page 42 et 43 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale. Cette mesure permet d’apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale.

Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 43 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale.

Le résultat net part du Groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du Groupe comptable ajusté des « intérêts, nets d’impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d’émissions » et des « gains/pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion » (voir note méthodologique n°9). Pour le ROTE, le résultat est également retraité des dépréciations des écarts d’acquisition.

Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-après : Détermination du ROTE : méthodologie de calcul Fin de période T3-19 T3-18 9M-19 9M-18 Capitaux propres part du Groupe 63 715 60 149 63 715 60 149 Titres super subordonnés (TSS) (9 739) (9 249) (9 739) (9 249) Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) (290) (276) (290) (276) Intérêts nets d'impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission (16) (169) (16) (169) Gains/Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion (741) (300) (741) (300) Provision pour dividende (1 402) (1 451) (1 402) (1 451) Fonds propres ROE fin de période 51 527 48 704 51 527 48 704 Fonds propres ROE moyens 51 243 48 327 50 309 47 845 Ecarts d'acquisition moyens (4 562) (5 033) (4 600) (5 044) Immobilisations incorporelles moyennes (2 259) (2 091) (2 215) (2 028) Fonds propres ROTE moyens 44 422 41 203 43 494 40 773 Résultat net part du Groupe (a) 854 1 309 2 594 3 436 Résultat net Part du Groupe sous-jacent (b) 855 1 327 3 183 3 917 Intérêts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission (c) (180) (190) (537) (534) Annulation des dépréciations d'écarts d'acquisitions (d) 7 115 22 Résultat net Part du Groupe corrigé (e)=(a)+(c)+(d) 681 1 119 2 172 2 924 Résultat net Part du Groupe sous-jacent corrigé (f)=(b)+(c) 675 1 137 2 646 3 383 Fonds propres ROTE moyens (g) 44 422 41 203 43 494 40 773 ROTE [trimestre: (4*e/g), 9 mois: (4/3*e/g)] 6,1% 10,9% 6,7% 9,6% Fonds propre ROTE moyens (sous-jacent) (h) 44 422 41 212 43 693 41 013 ROTE sous-jacent [trimestre: (4*f/h), 9 mois: (4/3*f/h)] 6,1% 11,0% 8,1% 11,0%



Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR) en M EUR T3-19 T3-18 Variation 9M-19 9M-18 Variation Banque de détail en France 11 321 11 192 +1,2% 11 294 11 229 +0,6% Banque de détail et Services Financiers Internationaux 10 946 11 287 -3,0% 11 196 11 411 -1,9% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 14 739 15 933 -7,5% 15 622 15 238 +2,5% Total Métier 37 006 38 412 -3,7% 38 112 37 878 +0,6% Hors Pôles 14 237 9 916 +43,6% 12 197 9 967 +22,4% Groupe 51 243 48 327 +6,0% 50 309 47 845 +5,1% 8 - Actif net et Actif net tangible L’Actif net et l’Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 45 du Document d’enregistrement universel 2019 du Groupe. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après : Fin de période 9M-19 S1-19 2018 9M-18 Capitaux propres part du Groupe 63 715 62 492 61 026 60 149 Titres Super Subordonnés (TSS) (9 739) (9 861) (9 330) (9 249) Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) (290) (280) (278) (276) Intérêts nets d'impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission (16) (39) (14) (169) Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités du trading 348 431 423 387 Actif Net Comptable 54 018 52 743 51 827 50 842 Ecarts d'acquisition (4 577) (4 548) (4 860) (5 033) Immobilisations incorporelles (2 292) (2 226) (2 224) (2 130) Actif Net Tangible 47 149 45 969 44 743 43 679 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA** 849 665 844 026 801 942 801 942 Actif Net par Action 63,6 62,5 64,6 63,4 Actif Net Tangible par Action 55,5 54,5 55,8 54,5 ** Nombre d'actions pris en compte : nombre d'actions ordinaires émises au 30 septembre 2019, hors actions propres et d'auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe.

Conformément à la norme IAS 33, les données historiques par action antérieures à la date de détachement d'un DPS sont retraitées du coefficient d'ajustement correspondant à l'opération. 9 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA) Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (Cf. page 44 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE. Ainsi que précisé en page 44 du Document d’enregistrement universel 2019 de Société Générale, le Groupe publie également un BNPA ajusté de l’incidence des éléments non-économiques et exceptionnels présentés en note méthodologique n°5 (BNPA sous-jacent).

Le calcul du Bénéfice Net par Action est décrit dans le tableau suivant : Nombre moyen de titres, en milliers 9M-19 S1-19 2018 9M-18 Actions existantes 829 235 821 189 807 918 807 918 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 4 087 4 214 5 335 5 231 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 187 249 842 996 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA** 824 961 816 726 801 741 801 691 Résultat net part du Groupe 2 594 1 740 4 121 3 436 Intérêts sur TSS et TSDI (537) (357) (719) (534) Plus-values nettes d'impôt sur rachats partiels Résultat net part du Groupe corrigé 2 057 1 383 3 402 2 902 BNPA (en EUR) 2,49 1,69 4,24 3,62 BNPA sous-jacent* (en EUR) 3,24 2,42 5,00 4,22 (*) Hors éléments exceptionnels et y compris linéarisation de l’effet d’IFRIC 21.

(**) Nombre d’actions pris en compte : nombre d’actions ordinaires au 30 septembre 2019, hors actions propres et d’auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe. 10 - Fonds propres Common Equity Tier 1 du Groupe Société Générale Ils sont déterminés conformément aux règles CRR/CRD4 applicables. Les ratios de solvabilité non phasés sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l’exercice en cours, sauf mention contraire. Lorsqu’il est fait référence aux ratios phasés, ceux-ci n’intègrent pas les résultats de l’exercice en cours, sauf mention contraire. Le ratio de levier est déterminé selon les règles CRR/CRD4 applicables intégrant les dispositions de l’acte délégué d’octobre 2014.

NB (1) En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté. (2) Société Générale rappelle que l’ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ». Société Générale Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale , Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com



1 Ratio entre le montant des provisions sur les encours douteux et le montant de ces mêmes encours 2 ajusté des éléments exceptionnels et de l’effet de la linéarisation d’IFRIC 21.

