Société Générale : Information sur la performance du Groupe au T4-18

INFORMATION SUR LA PERFORMANCE DU GROUPE AU T4-18



Communiqué de presse

Paris, le 17 janvier 2019

La performance du Groupe au T4-18 intègre l’impact de l’application de la norme comptable IFRS 5 relative aux cessions en cours et reflète un environnement difficile sur les marchés de capitaux mondiaux

Le Conseil d’Administration de Société Générale a l’intention de proposer, au titre de 2018, un dividende stable par rapport à 2017 (2,20 euros par action) et annonce sa décision de proposer aux actionnaires la possibilité d’opter pour un paiement du dividende en actions

Le ratio CET1 du Groupe pro forma* est attendu entre 11,4% et 11,6% au T4-18

En conséquence du traitement comptable selon la norme IFRS 5 des cessions en cours de finalisation par le Groupe, y compris les cessions précédemment annoncées de Société Générale Serbie et de la participation de Société Générale dans La Banque Postale Financement, une charge exceptionnelle d’environ -240 millions d’euros sera enregistrée dans le Hors Pôles au T4-18.

L’environnement difficile sur les marchés de capitaux mondiaux devrait entraîner une baisse des revenus des Activités de Marchés et Services aux Investisseurs d’environ -20% au T4-18 par rapport au T4-17 et d’environ -10% en 2018 par rapport à 2017, ainsi qu’une hausse significative des encours pondérés au titre des risques de marché. Toutes les activités de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux ainsi que celles de Financement et Conseil devraient afficher des performances solides au T4-18. La performance de la Banque de Détail en France devrait être en ligne avec les anticipations communiquées par le Groupe.

Le coût du risque du Groupe sur l’année 2018 est attendu entre 20 et 25 points de base, en ligne avec la cible communiquée.

Le Conseil d’administration de Société Générale a l’intention de proposer, au titre de 2018, un dividende stable par rapport à 2017 (2,20 euros par action) et annonce sa décision de proposer aux actionnaires la possibilité d’opter pour un paiement du dividende en actions.

En prenant en compte les transactions signées (cessions et acquisitions) et cette décision du Conseil d’administration, le ratio CET1 du Groupe sur une base pro forma*est attendu entre 11,4% et 11,6% au T4-18, en ligne avec l’objectif d’un ratio de CET1 de 12% en 2020.

(*) Pro forma des transactions signées (cessions et acquisitions), qui devraient générer environ +26 points de base de CET1, et en prenant comme hypothèse que 50% du dividende est payé en actions (environ +24 points de base de CET1).

