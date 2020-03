Societe Generale : Informations relatives au périmètre de consolidation et aux titres de participation présentant un caractère significatif au 31 décembre 2019 0 12/03/2020 | 23:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION ET AUX TITRES DE PARTICIPATION PRESENTANT UN CARACTERE SIGNIFICATIF AU 31 DECEMBRE 2019 Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-09 du 2 décembre 2016 impose aux sociétés qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes internationales telles qu'adoptées par l'Union européenne la publication d'informations complémentaires relatives aux entreprises entrant dans leur périmètre de consolidation, aux entreprises non incluses dans ce périmètre, ainsi qu'aux titres de participation présentant un caractère significatif. 1 - Entités intégrées dans le périmètre de consolidation Sont retenues dans le périmètre de consolidation, les filiales et entités structurées contrôlées par le Groupe, les partenariats (activités conjointes ou coentreprises) et les entreprises associées dont les états financiers présentent un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés du Groupe, notamment au regard du total bilan et du résultat brut d'exploitation. Au 31.12.2019 Méthode de Pourcentage Pourcentage de Pays Activité d'intérêt contrôle consolidation* Groupe Groupe Afrique du Sud (1) SG JOHANNESBURG Banque IG 100 100 Algerie ALD AUTOMOTIVE ALGERIE SPA Financements Spécialisés IG 79,81 99,99 SOCIETE GENERALE ALGERIE Banque IG 100 100 Allemagne ALD AUTOLEASING D GMBH Financements Spécialisés IG 79,82 100 ALD INTERNATIONAL GMBH Financements Spécialisés IG 79,82 100 ALD INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS GMBH Financements Spécialisés IG 79,82 100 ALD LEASE FINANZ GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 BANK DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBH Financements Spécialisés IG 99,94 51 BDK LEASING UND SERVICE GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 CAR PROFESSIONAL FUHRPARKMANAGEMENT UND Financements Spécialisés IG 79,82 100 BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG CARPOOL GMBH Société de Courtage IG 79,82 100 GEFA BANK GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 GEFA VERSICHERUNGSDIENST GMBH Financements Spécialisés MES 100 100 HANSEATIC BANK GMBH & CO KG Financements Spécialisés IG 75 75 HANSEATIC GESELLSCHAFT FUR BANKBETEILIGUNGEN MBH Société de Portefeuille IG 75 100 HSCE HANSEATIC SERVICE CENTER GMBH Société de Service IG 75 100 INTERLEASING DELLO HAMBURG GMBH Financements Spécialisés IG 79,82 100 (1)(2) LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT GERMANY Société Financière IG 100 100 RED & BLACK AUTO GERMANY 4 UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) Société Financière IG 100 100 RED & BLACK AUTO GERMANY 5 UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) Financements Spécialisés IG 100 100 (2) RED & BLACK AUTO GERMANY 6 UG Société Financière IG 100 100 SG EQUIPMENT FINANCE GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SG FRANCFORT Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES GMBH Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SOGECAP DEUTSCHE NIEDERLASSUNG Assurance IG 100 100 (1) SOGESSUR DEUTSCHE NIEDERLASSUNG Assurance IG 100 100 Australie SOCIETE GENERALE SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD Société de Courtage IG 100 100 (1)(2) SOCIETE GENERALE SYDNEY BRANCH Banque IG 100 100 Autriche ALD AUTOMOTIVE FUHRPARKMANAGEMENT UND LEASING GMBH Financements Spécialisés IG 79,82 100 (1) SG VIENNE Banque IG 100 100 Belgique AXUS FINANCE SPRL Financements Spécialisés IG 79,82 100 AXUS SA/NV Financements Spécialisés IG 79,82 100 BASTION EUROPEAN INVESTMENTS S.A. Société Financière IG 60,74 100 PARCOURS BELGIUM Financements Spécialisés IG 79,82 100 (1) SG BRUXELLES Banque IG 100 100 (1) SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX B.V. BELGIAN BRANCH Financements Spécialisés IG 100 100 SOCIETE GENERALE IMMOBEL Société Financière IG 100 100 Benin SOCIETE GENERALE BENIN Banque IG 93,43 94,1 Bermudes CATALYST RE INTERNATIONAL LTD. Assurance IG 100 100 Bresil ALD AUTOMOTIVE S.A. Financements Spécialisés IG 79,82 100 BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. Banque IG 100 100 SG EQUIPMENT FINANCE S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL Financements Spécialisés IG 100 100 Burkina Faso SOCIETE GENERALE BURKINA FASO Banque IG 51,27 52,61 Caimans, Iles AEGIS HOLDINGS (OFFSHORE) LTD. Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE (NORTH PACIFIC) LTD Banque IG 100 100 Cameroun SOCIETE GENERALE CAMEROUN Banque IG 58,08 58,08 Canada KLEINWORT BENSON INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Banque IG 100 100 SG CONSTELLATION CANADA LTD. Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SOCIETE GENERALE (CANADA BRANCH) Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE (CANADA) Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE CAPITAL CANADA INC Société de Courtage IG 100 100 Chine ALD FORTUNE AUTO LEASING & RENTING SHANGHAI CO. LTD Financements Spécialisés MEI 39,91 50 SOCIETE GENERALE (CHINA) LIMITED Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE LEASING AND RENTING CO. LTD Financements Spécialisés IG 100 100 Congo (2) SOCIETE GENERALE CONGO Banque IG 93,47 93,47 Coree Du Sud SG SECURITIES KOREA CO, LTD Société de Courtage IG 100 100 (1) SG SEOUL Banque IG 100 100 Cote D'Ivoire SOCIETE GENERALE CAPITAL SECURITIES WEST AFRICA Société de Portefeuille IG 71,25 99,98 SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE Banque IG 73,25 73,25 Croatie ALD AUTOMOTIVE D.O.O. ZA. OPERATIVNI I FINANCIJSKI LEASING Financements Spécialisés IG 79,82 100 ALD FLEET SERVICES D.O.O ZA TRGOVINU I USLUGE Financements Spécialisés IG 79,82 100 Curacao SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE N.V Société Financière IG 100 100 Danemark ALD AUTOMOTIVE A/S Financements Spécialisés IG 79,82 100 NF FLEET A/S Financements Spécialisés IG 63,85 80 (1) SG FINANS AS DANISH BRANCH Financements Spécialisés IG 100 100 Emirats Arabes Unis (1) SOCIETE GENERALE DUBAI Banque IG 100 100 Espagne ALD AUTOMOTIVE S.A.U Financements Spécialisés IG 79,82 100 ALTURA MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, SA Société de Courtage MEP 50 50 (1) GENEFIM SUCURSAL EN ESPANA Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier REFLEX ALQUILER FLEXIBLE DE VEHICULOS Financements Spécialisés IG 79,82 100 SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C, S.A. Financements Spécialisés IG 100 100 (2) SOCGEN FINANCIACIONES IBERIA, S.L. Banque IG 100 100 SOCGEN INVERSIONES FINANCIERAS SA Société Financière IG 100 100 (1) SOCIETE GENERALE SUCCURSAL EN ESPANA Banque IG 100 100 SODEPROM Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier Estonie ALD AUTOMOTIVE EESTI AS Financements Spécialisés IG 59,87 75,01 Etats-Unis D'Amerique AEGIS HOLDINGS (ONSHORE) INC. Société Financière IG 100 100 (4) CGI NORTH AMERICA INC. Financements Spécialisés IG 99,78 100 LYXOR ASSET MANAGEMENT HOLDING CORP. Société de Portefeuille IG 100 100 LYXOR ASSET MANAGEMENT INC. Société Financière IG 100 100 SG AMERICAS EQUITIES CORP. Société Financière IG 100 100 SG AMERICAS OPERATIONAL SERVICES, INC. Société de Service IG 100 100 SG AMERICAS SECURITIES HOLDINGS, LLC Banque IG 100 100 SG AMERICAS SECURITIES, LLC Société de Courtage IG 100 100 SG AMERICAS, INC. Société Financière IG 100 100 SG CONSTELLATION, INC. Société Financière IG 100 100 SG EQUIPMENT FINANCE USA CORP. Financements Spécialisés IG 100 100 SG MORTGAGE FINANCE CORP. Société Financière IG 100 100 SG MORTGAGE SECURITIES, LLC Société de Portefeuille IG 100 100 SG STRUCTURED PRODUCTS, INC. Financements Spécialisés IG 100 100 SGAIH, INC. Société Financière IG 100 100 (4) SGB FINANCE NORTH AMERICA INC. Financements Spécialisés IG 50,94 100 (1) SOCIETE GENERALE (NEW YORK) Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE FINANCIAL CORPORATION Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE INVESTMENT CORPORATION Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE LIQUIDITY FUNDING, LLC Société Financière IG 100 100 Finlande AXUS FINLAND OY Financements Spécialisés IG 79,82 100 NF FLEET OY Financements Spécialisés IG 63,85 80 France 29 HAUSSMANN EQUILIBRE Société de Portefeuille IG 87,1 87,1 29 HAUSSMANN EURO RDT Société de Portefeuille IG 58,1 58,1 29 HAUSSMANN SELECTION MONDE Société de Portefeuille IG 68,7 68,7 AIR BAIL Financements Spécialisés IG 100 100 AIX - BORD DU LAC - 3 Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier AIX - BORD DU LAC - 4 Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier ALD Financements Spécialisés IG 79,82 79,82 ALD AUTOMOTIVE RUSSIE SAS Financements Spécialisés IG 79,82 100 (2) ALFORTVILLE BAIGNADE Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier AMPERIM Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier (2) ANNEMASSE-ILOT BERNARD Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier ANTALIS SA Société Financière IG 100 100 ANTARES Société Foncière et de Financement MEI 45 45 Immobilier ANTARIUS Assurance IG 100 100 ARTISTIK Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier AVIVA INVESTORS RESERVE EUROPE Société Financière IG 69,35 69,35 BANQUE COURTOIS Banque IG 100 100 BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN Banque IG 50 50 BANQUE KOLB Banque IG 99,97 99,97 BANQUE LAYDERNIER Banque IG 100 100 BANQUE NUGER Banque IG 100 100 BANQUE POUYANNE Banque MEI 35 35 BANQUE RHONE ALPES Banque IG 99,99 99,99 BANQUE TARNEAUD Banque IG 100 100 (2) BAUME LOUBIERE Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier (2) BERLIOZ Assurance IG 84,05 84,05 BOURSORAMA INVESTISSEMENT Société de Service IG 100 100 BOURSORAMA SA Société de Courtage IG 100 100 BREMANY LEASE SAS Financements Spécialisés IG 79,82 100 CARBURAUTO Immobilier d'exploitation MEP 50 50 CARRERA Immobilier d'exploitation MEP 50 50 CENTRE IMMO PROMOTION Société Foncière et de Financement IG 60 60 Immobilier CHARTREUX LOT A1 Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier CHEMIN DES COMBES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON Financements Spécialisés IG 99,99 100 COMPAGNIE FONCIERE DE LA MEDITERRANEE (CFM) Immobilier d'exploitation IG 100 100 COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Financements Spécialisés IG 99,89 99,89 CONTE Immobilier d'exploitation MEP 50 50 CREDIT DU NORD Banque IG 100 100 DARWIN DIVERSIFIE 0-20 Société de Portefeuille IG 89,94 89,94 DARWIN DIVERSIFIE 40-60 Société de Portefeuille IG 79,78 79,78 DARWIN DIVERSIFIE 80-100 Société de Portefeuille IG 78,34 78,34 DESCARTES TRADING Société Financière IG 100 100 DISPONIS Financements Spécialisés IG 99,99 100 ESNI - COMPARTIMENT SG-CREDIT CLAIMS -1 Société Financière IG 100 100 ETOILE CLIQUET 90 Société Financière IG 73,52 73,52 ETOILE ID Société Financière IG 100 100 ETOILE MULTI GESTION EUROPE-C Assurance IG 51,59 51,59 ETOILE VALEURS MOYENNES-C Assurance IG 61,09 61,09 F.E.P. INVESTISSEMENTS Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier FCC ALBATROS Société de Portefeuille IG 100 51 FEEDER LYX E ST50 D5 Société de Portefeuille IG 100 100 FEEDER LYX E ST50 D6 Société de Portefeuille IG 100 100 (2) FEEDER LYX E ST50 D9 Société Financière IG 99,98 99,98 FEEDER LYXOR CAC 40 Société Financière IG 99,77 99,77 FEEDER LYXOR CAC40 D2-EUR Société de Portefeuille IG 100 100 FEEDER LYXOR STOXX 50 Société Financière IG 100 100 FENWICK LEASE Financements Spécialisés IG 99,99 100 FINANCIERE PARCOURS Financements Spécialisés IG 79,82 100 FINANCIERE UC Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier FINASSURANCE SNC Assurance IG 98,89 99 FRANFINANCE Financements Spécialisés IG 99,99 99,99 FRANFINANCE LOCATION Financements Spécialisés IG 99,99 100 GALYBET Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier GENEBANQUE Banque IG 100 100 GENECAL FRANCE Financements Spécialisés IG 100 100 GENECAR - SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCE ET DE Assurance IG 100 100 REASSURANCE GENECOMI FRANCE Financements Spécialisés IG 99,64 99,64 GENEFIM Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier GENEFINANCE Société de Portefeuille IG 100 100 GENEGIS I Immobilier d'exploitation IG 100 100 GENEGIS II Immobilier d'exploitation IG 100 100 GENEPIERRE Société Foncière et de Financement IG 49,49 49,49 Immobilier GENEVALMY Immobilier d'exploitation IG 100 100 (2) ILOT AB Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier IMAPRIM AMENAGEMENT Société Foncière et de Financement IG 70 70 Immobilier IMMOBILIERE PROMEX Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier INVESTISSEMENT 81 Société Financière IG 100 100 (2) JSJ PROMOTION Société Foncière et de Financement MEI 45 45 Immobilier KOLB INVESTISSEMENT Société Financière IG 100 100 LA CORBEILLERIE Société Foncière et de Financement MEI 24 40 Immobilier LA FONCIERE DE LA DEFENSE Société Foncière et de Financement IG 99,99 100 Immobilier LES ALLEES DE L'EUROPE Société Foncière et de Financement MEI 34 34 Immobilier LES CEDRES BLEUS Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier LES JARDINS D'ALHAMBRA Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier LES JARDINS DE L'ALCAZAR Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier LES MESANGES Société Foncière et de Financement IG 55 55 Immobilier (2) LES TROIS LUCS 13012 Société Foncière et de Financement IG 90,89 100 Immobilier LES VILLAS VINCENTI Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier L'HESPEL Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier LOTISSEMENT DES FLEURS Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier LYON LA FABRIC Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier LYXOR ASSET MANAGEMENT Société Financière IG 100 100 LYXOR GL OVERLAY F Société de Portefeuille IG 87,27 87,27 LYXOR INTERMEDIATION Société de Courtage IG 100 100 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT Société Financière IG 100 100 (2) LYXOR SKYFALL FUND Assurance IG 88,98 88,98 MEDITERRANEE GRAND ARC Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier NORBAIL IMMOBILIER Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier NORBAIL SOFERGIE Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier NORMANDIE REALISATIONS Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier ONYX Immobilier d'exploitation MEP 50 50 OPCI SOGECAPIMMO Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier OPERA 72 Immobilier d'exploitation IG 99,99 100 ORADEA VIE Assurance IG 100 100 ORPAVIMOB Financements Spécialisés IG 100 100 PACTIMO Société Foncière et de Financement IG 86 86 Immobilier PARCOURS Financements Spécialisés IG 79,82 100 PARCOURS ANNECY Financements Spécialisés IG 79,82 100 PARCOURS BORDEAUX Financements Spécialisés IG 79,82 100 PARCOURS IMMOBILIER Financements Spécialisés IG 79,82 100 PARCOURS NANTES Financements Spécialisés IG 79,82 100 PARCOURS STRASBOURG Financements Spécialisés IG 79,82 100 PARCOURS TOURS Financements Spécialisés IG 79,82 100 PAREL Société de Service IG 100 100 PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE Financements Spécialisés IG 60 60 PRAGMA Société Foncière et de Financement IG 86 100 Immobilier PRIORIS Financements Spécialisés IG 94,89 95 PROGEREAL SA Société Foncière et de Financement MEI 25,01 25,01 Immobilier PROJECTIM Société Foncière et de Financement IG 60 60 Immobilier RED & BLACK CONSUMER FRANCE 2013 Société Financière IG 100 100 RED & BLACK HOME LOANS FRANCE 1 Société Financière IG 100 100 RIVAPRIM Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier RIVAPRIM REALISATIONS Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier S.C.I. DU DOMAINE DE STONEHAM Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SAGEMCOM LEASE Financements Spécialisés IG 99,99 100 SAINT CLAIR Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier (2) SAINTE-MARTHE ILOT C Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier (2) SAINTE-MARTHE ILOT D Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SAINT-MARTIN 3 Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier (4) SARL CS 72 - KERIADENN Société Foncière et de Financement MEI 32,5 32,5 Immobilier SARL D'AMENAGEMENT DU MARTINET Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier SARL DE LA COTE D'OPALE Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SARL DE LA VECQUERIE Société Foncière et de Financement MEI 32,5 32,5 Immobilier SARL EKO BOUAYE Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SARL SEINE CLICHY Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SAS AMIENS - AVENUE DU GENERAL FOY Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier SAS COPRIM RESIDENCES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SAS ECULLY SO'IN Société Foncière et de Financement IG 75 75 Immobilier SAS FOCH SULLY Société Foncière et de Financement IG 90 90 Immobilier (4) SAS LOIRE ATLANTIQUE TERTIAIRE Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SAS MERIGNAC OASIS URBAINE Société Foncière et de Financement IG 90 90 Immobilier SAS MS FRANCE Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SAS NOAHO AMENAGEMENT Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SAS NORMANDIE HABITAT Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SAS NORMANDIE RESIDENCES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SAS NOYALIS Société Foncière et de Financement MEI 28 28 Immobilier (2) SAS ODESSA DEVELOPPEMENT Société Foncière et de Financement MEI 49 49 Immobilier SAS PARNASSE Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SAS PROJECTIM IMMOBILIER Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier SAS RESIDENCIAL Société Foncière et de Financement IG 68,4 68,4 Immobilier SAS ROANNE LA TRILOGIE Société Foncière et de Financement MEI 41 41 Immobilier SAS SOGEBROWN POISSY Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SAS SOGEMYSJ Société Foncière et de Financement IG 51 51 Immobilier SAS SOGEPROM TERTIAIRE Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SAS SOJEPRIM Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier SAS TIR A L'ARC AMENAGEMENT Société Foncière et de Financement MEP 40 50 Immobilier SAS TOUR D2 Société Foncière et de Financement AC 50 50 Immobilier SAS ZAC DU TRIANGLE Société Foncière et de Financement IG 51 51 Immobilier SC ALICANTE 2000 Immobilier d'exploitation IG 100 100 SC CHASSAGNE 2000 Immobilier d'exploitation IG 100 100 SCCV 282 MONTOLIVET 12 Société Foncière et de Financement IG 51,6 60 Immobilier SCCV 3 CHATEAUX Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier SCCV ALFORTVILLE MANDELA Société Foncière et de Financement MEI 49 49 Immobilier SCCV BAHIA Société Foncière et de Financement IG 51 51 Immobilier SCCV BOIS-GUILLAUME PARC DE HALLEY Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV BRON CARAVELLE Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV CAEN CASERNE MARTIN Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCCV CAEN PANORAMIK Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SCCV CHARTREUX LOT C Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV CHARTREUX LOT E Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCCV CHARTREUX LOTS B-D Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCCV CITY SQUARE Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCCV CLICHY BRC Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV COURS CLEMENCEAU Société Foncière et de Financement MEI 28 28 Immobilier SCCV CUGNAUX-LEO LAGRANGE Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier SCCV EKO GREEN CITY Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCCV EKO PARK OCEAN Société Foncière et de Financement MEI 32,5 32,5 Immobilier (2) SCCV EPRON - ZAC L'OREE DU GOLF Société Foncière et de Financement IG 70 70 Immobilier SCCV ESPACES DE DEMAIN Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier (2) SCCV ETERVILLE ROUTE D'AUNAY Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV EURONANTES 1E Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier (2) SCCV FAVERGES Société Foncière et de Financement IG 80 80 Immobilier SCCV GAO Société Foncière et de Financement MEI 32,5 32,5 Immobilier SCCV GIGNAC MOUSSELINE Société Foncière et de Financement IG 60,2 70 Immobilier SCCV GIVORS ROBICHON Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV HEROUVILLE ILOT A2 Société Foncière et de Financement MEI 33,33 33,33 Immobilier SCCV HOUSE PARK Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCCV JA LE HAVRE 22 COTY Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SCCV JDA OUISTREHAM Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV KYMA MERIGNAC Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCCV LA MADELEINE SAINT-CHARLES Société Foncière et de Financement MEP 40 50 Immobilier SCCV LA PORTE DU CANAL Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV LACASSAGNE BRICKS Société Foncière et de Financement MEI 49 49 Immobilier SCCV LE BOUSCAT CARRE SOLARIS Société Foncière et de Financement MEI 25 25 Immobilier SCCV LE COURTIL Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCCV LE TEICH COEUR DE VILLE Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCCV LES ECRIVAINS Société Foncière et de Financement IG 70 70 Immobilier SCCV LES PATIOS D'OR DE FLEURY LES AUBRAIS Société Foncière et de Financement IG 64 80 Immobilier SCCV LES SUCRES Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV LESQUIN PARC Société Foncière et de Financement MEP 40 50 Immobilier SCCV LILLE - JEAN MACE Société Foncière et de Financement MEI 26,72 33,4 Immobilier (2) SCCV LOOS GAMBETTA Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCCV MARCQ PROJECTIM Société Foncière et de Financement IG 64 80 Immobilier SCCV MEHUL Société Foncière et de Financement IG 60,2 70 Immobilier SCCV MERIGNAC 53-55 AVENUE LEON BLUM Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCCV MONROC - LOT 3 Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier SCCV MONTREUIL ACACIA Société Foncière et de Financement IG 80 80 Immobilier SCCV NATUREO Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCCV NICE ARENAS Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCCV NOISY BOISSIERE Société Foncière et de Financement IG 51 51 Immobilier SCCV PARIS ALBERT Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV PARK OCEAN II Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCCV PRADES BLEU HORIZON Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier SCCV QUAI DE SEINE A ALFORTVILLE Société Foncière et de Financement IG 51 51 Immobilier SCCV ROMAINVILLE DUMAS Société Foncière et de Financement IG 70 70 Immobilier SCCV ROUEN 27 ANGLAIS Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCCV ROUSSET - LOT 03 Société Foncière et de Financement IG 60,2 70 Immobilier SCCV SAY Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCCV SENGHOR Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier (2) SCCV SENSORIUM BUREAUX Société Foncière et de Financement MEP 40 50 Immobilier (2) SCCV SENSORIUM LOGEMENT Société Foncière et de Financement MEP 40 50 Immobilier (2) SCCV SOGAB ILE DE FRANCE Société Foncière et de Financement IG 80 80 Immobilier SCCV SOGAB ROMAINVILLE Société Foncière et de Financement IG 80 80 Immobilier SCCV SOGEPROM LYON HABITAT Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCCV SWING RIVE GAUCHE Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier SCCV TALENCE PUR Société Foncière et de Financement IG 95 95 Immobilier SCCV TASSIN - 190 CDG Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCCV VERNAISON - RAZAT Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCCV VILLA CHANZY Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SCCV VILLENAVE D'ORNON GARDEN VO Société Foncière et de Financement MEI 25 25 Immobilier SCCV VILLEURBANNE TEMPO Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCI 1134, AVENUE DE L'EUROPE A CASTELNAU LE LEZ Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier SCI 637 ROUTE DE FRANS Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCI AQPRIM PROMOTION Société Foncière et de Financement IG 79,8 50 Immobilier SCI ASC LA BERGEONNERIE Société Foncière et de Financement MEP 42 50 Immobilier SCI AVARICUM Société Foncière et de Financement IG 99 99 Immobilier SCI BOBIGNY HOTEL DE VILLE Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCI BORDEAUX-20-26 RUE DU COMMERCE Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier SCI CHELLES AULNOY MENDES FRANCE Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCI DREUX LA ROTULE NORD Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier SCI DU 84 RUE DU BAC Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCI DU PARC SAINT ETIENNE Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SCI ETAMPES NOTRE-DAME Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCI EUROPARC ST MARTIN DU TOUCH 2002 Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCI HEGEL PROJECTIM Société Foncière et de Financement IG 68 85 Immobilier SCI LA MANTILLA COMMERCES Société Foncière et de Financement IG 93 100 Immobilier SCI LA MARQUEILLE Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCI L'ACTUEL Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCI LAVOISIER Société Foncière et de Financement IG 80 80 Immobilier SCI LE DOMAINE DU PLESSIS Société Foncière et de Financement MEI 20 20 Immobilier SCI LE HAMEAU DES GRANDS PRES Société Foncière et de Financement MEP 40 40 Immobilier SCI LE MANOIR DE JEREMY Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier (4) SCI LE PARC DE BORDEROUGE Société Foncière et de Financement IG 60 60 Immobilier SCI LES BAIGNOTS Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SCI LES CASTELLINES Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCI LES JARDINS DE LA BOURBRE Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SCI LES JARDINS D'IRIS Société Foncière et de Financement IG 60 60 Immobilier SCI LES JARDINS DU BLAVET Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SCI LES PORTES DU LEMAN Société Foncière et de Financement IG 70 70 Immobilier SCI LES RESIDENCES GENEVOISES Société Foncière et de Financement IG 90 90 Immobilier SCI LIEUSAINT RUE DE PARIS Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCI LINAS COEUR DE VILLE 1 Société Foncière et de Financement IG 70 70 Immobilier SCI LOCMINE- LAMENNAIS Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCI L'OREE DES LACS Société Foncière et de Financement IG 70 70 Immobilier SCI MONTPELLIER JACQUES COEUR Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier SCI PROJECTIM HABITAT Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier SCI PROJECTIM MARCQ COEUR DE VILLE Société Foncière et de Financement IG 48 60 Immobilier SCI PRONY Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCI QUINTEFEUILLE Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SCI QUINTESSENCE-VALESCURE Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SCI RESIDENCE DU DONJON Société Foncière et de Financement MEP 40 40 Immobilier SCI RHIN ET MOSELLE 1 Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCI RHIN ET MOSELLE 2 Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCI RIVAPRIM HABITAT Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCI RIVAPRIM RESIDENCES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCI RSS INVESTIMMO COTE BASQUE Société Foncière et de Financement MEI 20 20 Immobilier (4) SCI SAINT JEAN Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SCI SAINT OUEN L'AUMONE - L'OISE Société Foncière et de Financement MEP 38 38 Immobilier SCI SAINT-DENIS WILSON Société Foncière et de Financement IG 60 60 Immobilier SCI SCS IMMOBILIER D'ENTREPRISES Société Foncière et de Financement IG 52,8 66 Immobilier SCI SOGECIP Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier SCI SOGECTIM Société Foncière et de Financement IG 80 100 Immobilier SCI SOGEPROM LYON RESIDENCES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier (4) SCI STRASBOURG ETOILE THUMENAU Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier (4) SCI STRASBOURG ROUTE DE WASSELONNE Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCI TERRES NOUVELLES FRANCILIENNES Société Foncière et de Financement IG 80 80 Immobilier SCI TOULOUSE CENTREDA 3 Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SCI VELRI Immobilier d'exploitation MEP 50 50 SCI VILLA EMILIE Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SCI VITAL BOUHOT 16-22 NEUILLY SUR SEINE Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SEFIA Financements Spécialisés IG 99,89 100 SERVIPAR Financements Spécialisés IG 79,82 100 SG 29 HAUSSMANN Société Financière IG 100 100 (2) SG ACTIONS EURO Assurance IG 47,75 47,75 SG ACTIONS EURO SELECTION Société Financière IG 40,05 40,05 SG ACTIONS EURO VALUE-C Assurance IG 64,94 64,94 SG ACTIONS FRANCE Société de Portefeuille IG 38,14 38,14 SG ACTIONS LUXE-C Assurance IG 84,25 84,25 SG ACTIONS MONDE EMERGENT Assurance IG 60,05 60,05 SG ACTIONS US Société de Portefeuille IG 65,06 65,06 (2) SG ACTIONS US TECHNO Assurance IG 85,08 85,08 SG CAPITAL DEVELOPPEMENT Société de Portefeuille IG 100 100 SG FINANCIAL SERVICES HOLDING Société de Portefeuille IG 100 100 SG FLEXIBLE Société de Portefeuille IG 92,48 92,48 SG LYXOR GOVERNMENT BOND FUND Société de Portefeuille IG 100 100 SG LYXOR LCR FUND Société de Portefeuille IG 100 100 SG MONE TRESO-E Assurance IG 98,62 98,62 SG MONETAIRE PLUS E Société Financière IG 58,93 58,93 SG OBLIG ETAT EURO-R Assurance IG 79,94 79,94 (2) SG OBLIGATIONS Assurance IG 82,92 82,92 SG OPCIMMO Société Foncière et de Financement IG 97,95 97,95 Immobilier SG OPTION EUROPE Société de Courtage IG 100 100 SG VALOR ALPHA ACTIONS FRANCE Société Financière IG 72,77 72,77 SGB FINANCE S.A. Financements Spécialisés IG 50,94 51 SGEF SA Financements Spécialisés IG 100 100 SGI 10-16 VILLE L'EVEQUE Assurance IG 100 100 SGI 1-5 ASTORG Assurance IG 100 100 SGI HOLDING SIS Immobilier d'exploitation IG 100 100 SGI PACIFIC Assurance IG 86,17 89,53 SNC COEUR 8EME MONPLAISIR Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SNC COPRIM RESIDENCES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SNC D'AMENAGEMENT FORUM SEINE ISSY LES MOULINEAUX Société Foncière et de Financement MEP 33,33 33,33 Immobilier SNC ISSY FORUM 11 Société Foncière et de Financement MEP 33,33 33,33 Immobilier SNC NEUILLY ILE DE LA JATTE Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier SNC PROMOSEINE Société Foncière et de Financement MEP 33,33 33,33 Immobilier SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF) Banque IG 100 100 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP THALASSA Société Foncière et de Financement MEI 45 45 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP VEYRE Société Foncière et de Financement MEI 50 50 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE DIANE Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PIERLAS Société Foncière et de Financement MEI 28 28 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES COMBEAUX DE TIGERY Société Foncière et de Financement IG 99,99 100 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DURANDY Société Foncière et de Financement MEI 25 25 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ERICA Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ESTEREL TANNERON Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONTENAY - ESTIENNES D'ORVES Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAMBETTA DEFENSE V Société Foncière et de Financement MEI 20 20 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BOTERO Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE L'ESTAQUE Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE SEPTEMES Société Foncière et de Financement MEI 25 25 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIRECRAU Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NAXOU Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TOULDI Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VERT COTEAU Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT Société Financière IG 100 100 SOCIETE DE LA RUE EDOUARD VII Société de Portefeuille IG 99,91 99,91 SOCIETE DES TERRAINS ET IMMEUBLES PARISIENS (STIP) Immobilier d'exploitation IG 99,98 100 SOCIETE DU PARC D ACTIVITE DE LA VALENTINE Société Foncière et de Financement MEI 30 30 Immobilier SOCIETE EN NOM COLLECTIF PARNASSE Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOCIETE FINANCIERE D' ANALYSE ET DE GESTION Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE CAPITAL FINANCE Société de Portefeuille IG 100 100 SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES Société de Portefeuille IG 100 100 SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE FACTORING Financements Spécialisés IG 100 100 SOCIETE GENERALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES Société de Portefeuille IG 100 100 SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES OPERATIONS DE CREDIT- Société Foncière et de Financement IG 100 100 BAIL IMMOBILIER SOGEBAIL Immobilier SOCIETE GENERALE REAL ESTATE Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOCIETE GENERALE SCF Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES HOLDING Société de Portefeuille IG 100 100 SOCIETE GENERALE SFH Financements Spécialisés IG 100 100 SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOCIETE IMMOBILIERE URBI ET ORBI Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOCIETE LES PINSONS Société Foncière et de Financement MEP 50 50 Immobilier SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Banque IG 100 100 SOGE BEAUJOIRE Immobilier d'exploitation IG 99,99 100 SOGE PERIVAL I Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOGE PERIVAL II Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOGE PERIVAL III Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOGE PERIVAL IV Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOGEACT.SELEC.MON. Société de Portefeuille IG 99,78 99,78 SOGECAMPUS Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOGECAP Assurance IG 100 100 SOGECAP - DIVERSIFIED LOANS FUND Financements Spécialisés IG 100 100 SOGECAP DIVERSIFIE 1 Société de Portefeuille IG 100 100 (2) SOGECAP EQUITY OVERLAY (FEEDER) Assurance IG 100 100 SOGECAP LONG TERME N°1 Société Financière IG 100 100 SOGECAPIMMO 2 Assurance IG 89,39 90,84 SOGEFIM HOLDING Société de Portefeuille IG 100 100 SOGEFIMUR Financements Spécialisés IG 100 100 SOGEFINANCEMENT Financements Spécialisés IG 100 100 SOGEFINERG SG POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS Financements Spécialisés IG 100 100 ECONOMISANT L'ENERGIE SOGEFONTENAY Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOGELEASE FRANCE Financements Spécialisés IG 100 100 SOGEMARCHE Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOGEPARTICIPATIONS Société de Portefeuille IG 100 100 SOGEPROM Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM ALPES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM ALPES HABITAT Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM CENTRE-VAL DE LOIRE Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM CVL SERVICES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM ENTREPRISES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM HABITAT Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM LYON Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM PARTENAIRES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM RESIDENCES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM SERVICES Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM SUD REALISATIONS Société Foncière et de Financement IG 90,9 100 Immobilier SOGESSUR Assurance IG 100 100 SOGEVIMMO Immobilier d'exploitation IG 85,55 85,55 ST BARNABE 13004 Société Foncière et de Financement MEP 43 50 Immobilier STAR LEASE Financements Spécialisés IG 100 100 (4) STRACE Société Foncière et de Financement MEI 20 20 Immobilier TEMSYS Financements Spécialisés IG 79,82 100 URBANISME ET COMMERCE PROMOTION Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier VALMINVEST Immobilier d'exploitation IG 100 100 (2) VG PROMOTION Société Foncière et de Financement MEI 35 35 Immobilier VILLA D'ARMONT Société Foncière et de Financement MEI 40 40 Immobilier Ghana SOCIETE GENERALE GHANA LIMITED Banque IG 60,22 60,22 Gibraltar HAMBROS (GIBRALTAR NOMINEES) LIMITED Société de Service IG 100 100 SG KLEINWORT HAMBROS BANK (GIBRALTAR) LIMITED Banque IG 100 100 Grece ALD AUTOMOTIVE S.A. LEASE OF CARS Financements Spécialisés IG 79,82 100 Guinee SG DE BANQUES EN GUINEE Banque IG 57,94 57,94 Guinee Equatoriale SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE EQUATORIALE Banque IG 52,44 57,23 Hong-Kong SG ASSET FINANCE (HONG KONG) LIMITED Société de Courtage IG 100 100 (2) SG CORPORATE FINANCE (ASIA PACIFIC) LIMITED Société Financière IG 100 100 SG CORPORATE FINANCE (HONG KONG) LIMITED Société Financière IG 100 100 SG FINANCE (ASIA PACIFIC) LIMITED Société Financière IG 100 100 SG FINANCE (HONG KONG) LIMITED Société Financière IG 100 100 (1) SG HONG KONG Banque IG 100 100 SG SECURITIES (HK) LIMITED Société de Courtage IG 100 100 SG SECURITIES (HK) NOMINEES LTD Société de Courtage IG 100 100 SG SECURITIES ASIA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Société de Courtage IG 100 100 SOCIETE GENERALE ASIA LTD Société Financière IG 100 100 TH INVESTMENTS (HONG KONG) 1 LIMITED Société Financière IG 100 100 TH INVESTMENTS (HONG KONG) 2 LIMITED Société Financière IG 100 100 TH INVESTMENTS (HONG KONG) 5 LIMITED Société Financière IG 100 100 Hongrie ALD AUTOMOTIVE MAGYARORSZAG AUTOPARK-KEZELO ES FINANSZIROZO Financements Spécialisés IG 79,82 100 KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG Ile De Jersey ELMFORD LIMITED Société de Service IG 100 100 HANOM I LIMITED Société Financière IG 100 100 HANOM II LIMITED Société Financière IG 100 100 HANOM III LIMITED Société Financière IG 100 100 JD CORPORATE SERVICES LIMITED Société de Service IG 100 100 KLEINWORT BENSON CUSTODIAN SERVICES LIMITED Banque IG 100 100 (3) LYXOR MASTER FUND Société Financière IG 100 100 NEWMEAD TRUSTEES LIMITED Société Financière IG 100 100 SG HAMBROS (FOUNDATIONS) LIMITED Société Financière IG 100 100 SG HAMBROS NOMINEES (JERSEY) LTD Société Financière IG 100 100 SG KLEINWORT HAMBROS BANK (CI) LIMITED Banque IG 100 100 SG KLEINWORT HAMBROS CORPORATE SERVICES (CI) LIMITED Société de Portefeuille IG 100 100 SG KLEINWORT HAMBROS TRUST COMPANY (CI) LIMITED Société Financière IG 100 100 SGKH TRUSTEES (CI) LIMITED Société de Service IG 100 100 SOLENTIS INVESTMENT SOLUTIONS PCC Société Financière IG 100 100 Ile De Man KBBIOM LIMITED Banque IG 50 50 KBTIOM LIMITED Banque IG 100 100 Ile Guernesey ARAMIS II SECURITIES CO, LTD Société Financière IG 100 100 CDS INTERNATIONAL LIMITED Société de Service IG 100 100 GRANGE NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 GUERNSEY FINANCIAL ADVISORY SERVICES LIMITED Banque IG 100 100 GUERNSEY NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 HAMBROS (GUERNSEY NOMINEES) LTD Société de Service IG 100 100 HTG LIMITED Société de Service IG 100 100 K.B. (C.I.) NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 MISON NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 (1) SG HAMBROS BANK (CHANNEL ISLANDS) LTD GUERNSEY BRANCH Banque IG 100 100 Iles Vierges Britanniques TSG HOLDINGS LTD Société de Service IG 100 100 TSG MANAGEMENT LTD Société de Service IG 100 100 TSG SERVICES LTD Société de Service IG 100 100 Inde ALD AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED Financements Spécialisés IG 79,82 100 (1) SG MUMBAI Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE PRIVATE Société de Service IG 100 100 SOCIETE GENERALE SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED Société de Courtage IG 100 100 Irlande ALD RE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Assurance IG 79,82 100 IRIS II SPV DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Société Financière IG 100 100 MERRION FLEET FINANCE LIMITED Société Financière IG 79,82 100 MERRION FLEET MANAGEMENT LIMITED Financements Spécialisés IG 79,82 100 (1) SG DUBLIN Banque IG 100 100 SG KLEINWORT HAMBROS PRIVATE INVESTMENT OFFICE SERVICES LIMITED Banque IG 100 100 SGBT FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Financements Spécialisés IG 100 100 SOCIETE GENERALE HEDGING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES (IRELAND) LTD Société Financière IG 100 100 Italie ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L Financements Spécialisés IG 79,82 100 FIDITALIA S.P.A Financements Spécialisés IG 100 100 FRAER LEASING SPA Financements Spécialisés IG 73,85 73,85 SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.P.A. Financements Spécialisés IG 100 100 SG FACTORING SPA Financements Spécialisés IG 100 100 SG LEASING SPA Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SG MILAN Banque IG 100 100 (1) SOCECAP SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Assurance IG 100 100 SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P.A. Banque IG 100 100 (1) SOGESSUR SA Assurance IG 100 100 Japon LYXOR ASSET MANAGEMENT JAPAN CO LTD Société de Portefeuille IG 100 100 (1) SG TOKYO Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE SECURITIES JAPAN LIMITED Société de Courtage IG 100 100 Lettonie ALD AUTOMOTIVE SIA Financements Spécialisés IG 59,86 75 Lituanie UAB ALD AUTOMOTIVE Financements Spécialisés IG 59,86 75 Luxembourg (2) AF EMG MK HD CURR - CLASSE C - LU0907913460 Assurance IG 47,7 47,7 ALD INTERNATIONAL SERVICES S.A. Financements Spécialisés IG 79,82 100 AXUS LUXEMBOURG SA Financements Spécialisés IG 79,82 100 BARTON CAPITAL SA Société Financière IG 100 100 (2) CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD - LU1010337324 Assurance IG 45,35 45,35 (2) CODEIS COMPARTIMENT A0084 Assurance IG 100 100 CODEIS COMPARTIMENT A0076 Société Financière IG 100 100 CODEIS SECURITIES S.A. Société Financière IG 100 100 COVALBA Société Financière IG 100 100 (2) FIDELITY FUNDS EUR HY IQ - LU0954694930 Assurance IG 49,6 49,6 G FINANCE LUXEMBOURG SA Société Financière IG 100 100 IVEFI S.A. Société Financière IG 100 100 LX FINANZ S.A.R.L. Société Financière IG 100 100 (2) LYXOR EURO 6M - CLASS SI Assurance IG 64,37 64,37 (2) LYXOR FUNDS SOLUTIONS Société Financière IG 100 100 PIONEER INVESTMENTS DIVERSIFIED LOANS FUND Financements Spécialisés IG 100 100 RED & BLACK AUTO LEASE GERMANY 2 S.A. Société Financière IG 79,82 100 (2) SALINGER S.A Banque IG 100 100 SG ISSUER Société Financière IG 100 100 SGBT ASSET BASED FUNDING SA Société Financière IG 100 100 SGBTCI Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE BANK & TRUST Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE FINANCING AND DISTRIBUTION Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE LIFE INSURANCE BROKER SA Assurance IG 100 100 SOCIETE GENERALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT S.A. Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE RE SA Assurance IG 100 100 SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ARSENAL Immobilier d'exploitation IG 100 100 SOGELIFE Assurance IG 100 100 Madagascar BANKY FAMPANDROSOANA VAROTRA SG Banque IG 70 70 Malte (4) LNG MALTA INVESTMENT 1 LIMITED Société Financière IG 100 100 (4) LNG MALTA INVESTMENT 2 LIMITED Société Financière IG 100 100 Maroc ALD AUTOMOTIVE SA MAROC Financements Spécialisés IG 36,57 50 ATHENA COURTAGE Assurance IG 58,17 99,93 FONCIMMO Immobilier d'exploitation IG 57,58 100 LA MAROCAINE VIE Assurance IG 79,19 99,98 SG MAROCAINE DE BANQUES Banque IG 57,58 57,58 SOCIETE D' EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER EQDOM Financements Spécialisés IG 30,93 53,72 SOCIETE GENERALE DE LEASING AU MAROC Financements Spécialisés IG 57,58 100 SOCIETE GENERALE OFFSHORE Société Financière IG 57,51 99,88 SOGECAPITAL GESTION Société Financière IG 57,54 99,94 SOGECAPITAL PLACEMENT Société de Portefeuille IG 57,56 99,96 (4) SOGEFINANCEMENT MAROC Financements Spécialisés IG 57,58 100 Maurice SG SECURITIES BROKING (M) LIMITED Société de Courtage IG 100 100 Mexique ALD AUTOMOTIVE S.A. DE C.V. Financements Spécialisés IG 79,82 100 ALD FLEET SA DE CV SOFOM ENR Financements Spécialisés IG 79,82 100 SGFP MEXICO, S.A. DE C.V. Société Financière IG 100 100 Monaco (1) CREDIT DU NORD - MONACO Banque IG 100 100 (1) SMC MONACO Banque IG 100 100 (2) SOCIETE DE BANQUE MONACO Banque IG 100 100 (1) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SUCCURSALE MONACO) Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO) Banque IG 100 100 Norvege ALD AUTOMOTIVE AS Financements Spécialisés IG 79,82 100 NF FLEET AS Financements Spécialisés IG 63,85 80 SG FINANS AS Financements Spécialisés IG 100 100 Nouvelle Caledonie CREDICAL Financements Spécialisés IG 87,07 96,64 SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Banque IG 90,1 90,1 Pays-Bas ALVARENGA INVESTMENTS B.V. Financements Spécialisés IG 100 100 ASTEROLD B.V. Société Financière IG 100 100 AXUS FINANCE NL B.V. Financements Spécialisés IG 79,82 100 AXUS NEDERLAND BV Financements Spécialisés IG 79,82 100 BRIGANTIA INVESTMENTS B.V. Société Financière IG 100 100 (2) CAPEREA B.V. Financements Spécialisés IG 100 100 COPARER HOLDING Immobilier d'exploitation IG 100 100 HERFSTTAFEL INVESTMENTS B.V. Financements Spécialisés IG 100 100 HORDLE FINANCE B.V. Société Financière IG 100 100 MONTALIS INVESTMENT BV Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SG AMSTERDAM Banque IG 100 100 SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX BV Financements Spécialisés IG 100 100 SOGELEASE B.V. Financements Spécialisés IG 100 100 SOGELEASE FILMS Financements Spécialisés IG 100 100 TYNEVOR B.V. Société Financière IG 100 100 Pologne ALD AUTOMOTIVE POLSKA SP Z O.O. Financements Spécialisés IG 79,82 100 SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SP Z.O.O. Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAL W POLSCE Banque IG 100 100 (1) SOGECAP SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE Assurance IG 100 100 (1) SOGESSUR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W POLSCE Assurance IG 100 100 Polynesie Francaise BANQUE DE POLYNESIE Banque IG 72,1 72,1 SOGELEASE BDP SAS Financements Spécialisés IG 72,1 100 Portugal SGALD AUTOMOTIVE SOCIEDADE GERAL DE COMERCIO E ALUGUER DE BENZ Financements Spécialisés IG 79,82 100 SA Republique Tcheque ALD AUTOMOTIVE SRO Financements Spécialisés IG 79,82 100 CATAPS Société de Service MEI 0,61 40 ESSOX SRO Financements Spécialisés IG 80 100 FACTORING KB Société Financière IG 60,73 100 KB PENZIJNI SPOLECNOST, A.S. Société Financière IG 60,73 100 KB REAL ESTATE Société Foncière et de Financement IG 60,73 100 Immobilier (2) KB SMARTSOLUTIONS, S.R.O. Banque IG 60,73 100 KOMERCNI BANKA A.S Banque IG 60,73 60,73 KOMERCNI POJISTOVNA A.S Assurance IG 80,76 100 MODRA PYRAMIDA STAVEBNI SPORITELNA AS Société Financière IG 60,73 100 PROTOS Société Financière IG 60,73 100 SG EQUIPMENT FINANCE CZECH REPUBLIC S.R.O. Financements Spécialisés IG 80,33 100 SOGEPROM CESKA REPUBLIKA S.R.O. Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier SOGEPROM MICHLE S.R.O. Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier STD2, A.S. Immobilier d'exploitation IG 60,73 100 VN 42 Société Foncière et de Financement IG 60,73 100 Immobilier Roumanie ALD AUTOMOTIVE SRL Financements Spécialisés IG 75,89 100 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Banque IG 60,17 60,17 BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA Société de Portefeuille IG 60,15 99,97 BRD FINANCE IFN S.A. Société Financière IG 80,48 100 S.C. BRD SOGELEASE IFN S.A. Financements Spécialisés IG 60,17 100 S.C. ROGARIU IMOBILIARE S.R.L. Société Foncière et de Financement IG 75 75 Immobilier SOCIETE GENERALE EUROPEAN BUSINESS SERVICES S.A. Société de Service IG 100 100 SOGEPROM ROMANIA SRL Société Foncière et de Financement IG 100 100 Immobilier (1) SOGESSUR S.A PARIS - SUCURSALA BUCURESTI Assurance IG 100 100 Royaume-Uni ACR Société Financière IG 100 100 ALD AUTOMOTIVE GROUP LIMITED Financements Spécialisés IG 79,82 100 ALD AUTOMOTIVE LIMITED Financements Spécialisés IG 79,82 100 (1) BRIGANTIA INVESTMENTS B.V. (UK BRANCH) Société Financière IG 100 100 (1) DESCARTES TRADING LONDON BRANCH Société Financière IG 100 100 FENCHURCH NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 FRANK NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 (1) HORDLE FINANCE B.V. (UK BRANCH) Société Financière IG 100 100 JWB LEASING LIMITED PARTNERSHIP Financements Spécialisés IG 100 100 KBIM STANDBY NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 KBPB NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 KH COMPANY SECRETARIES LIMITED Banque IG 100 100 KLEINWORT BENSON FARMLAND TRUST (MANAGERS) LIMITED Banque IG 75 75 LANGBOURN NOMINEES LIMITED Banque IG 100 100 LYXOR ASSET MANAGEMENT UK LLP Société Financière IG 100 100 MAGPIE ROSE LIMITED Banque IG 100 100 PICO WESTWOOD LIMITED Banque IG 100 100 ROBERT BENSON, LONSDALE & CO (CANADA) LIMITED Banque IG 100 100 SAINT MELROSE LIMITED Banque IG 100 100 SG (MARITIME) LEASING LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG EQUIPMENT FINANCE (DECEMBER) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG FINANCIAL SERVICES LIMITED Société Financière IG 100 100 SG HAMBROS (LONDON) NOMINEES LIMITED Société Financière IG 100 100 SG HAMBROS TRUST COMPANY LTD Société Financière IG 100 100 SG HEALTHCARE BENEFITS TRUSTEE COMPANY LIMITED Société Financière IG 100 100 SG INVESTMENT LIMITED Société Financière IG 100 100 SG KLEINWORT HAMBROS BANK LIMITED Banque IG 100 100 SG KLEINWORT HAMBROS LIMITED Banque IG 100 100 SG KLEINWORT HAMBROS TRUST COMPANY (UK) LIMITED Banque IG 100 100 SG LEASING (ASSETS) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 (4) SG LEASING (CENTRAL 1) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG LEASING (CENTRAL 3) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG LEASING (GEMS) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG LEASING (JUNE) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG LEASING (MARCH) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG LEASING (USD) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG LEASING (UTILITIES) LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SG LEASING IX Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SG LONDRES Banque IG 100 100 (4) SGFLD LIMITED Société Financière IG 100 100 SOCGEN NOMINEES (UK) LIMITED Société Financière IG 100 100 SOCIETE GENERALE EQUIPMENT FINANCE LIMITED Financements Spécialisés IG 100 100 SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED Société de Courtage IG 100 100 SOCIETE GENERALE INVESTMENTS (U.K.) LIMITED Société Financière IG 100 100 STRABUL NOMINEES LIMITED Société Financière IG 100 100 (1) TH INVESTMENTS (HONG KONG) 2 LIMITED (UK BRANCH) Société Financière IG 100 100 (1) TYNEVOR B.V. (UK BRANCH) Société Financière IG 100 100 Russie(Federation De) ALD AUTOMOTIVE OOO Financements Spécialisés IG 79,82 100 CLOSED JOINT STOCK COMPANY SG FINANCE Financements Spécialisés IG 99,97 100 CREDIT INSTITUTION OBYEDINYONNAYA RASCHOTNAYA SISTEMA Société Financière IG 99,97 100 JSC TELSYKOM Société de Service IG 99,97 100 LLC RUSFINANCE Banque IG 99,97 100 LLC RUSFINANCE BANK Banque IG 99,97 100 PJSC ROSBANK Banque IG 99,97 99,97 RB FACTORING LLC Financements Spécialisés IG 99,97 100 RB LEASING LLC Financements Spécialisés IG 99,97 100 RB SERVICE LLC Immobilier d'exploitation IG 99,97 100 RB SPECIALIZED DEPOSITARY LLC Société Financière IG 99,97 100 SOCIETE GENERALE STRAKHOVANIE LLC Assurance IG 99,99 100 SOCIETE GENERALE STRAKHOVANIE ZHIZNI LLC Assurance IG 99,99 100 Senegal SOCIETE GENERALE SENEGAL Banque IG 64,45 64,87 Serbie ALD AUTOMOTIVE D.O.O BEOGRAD Financements Spécialisés IG 79,82 100 Singapour SG MARKETS (SEA) PTE. LTD. Société de Courtage IG 100 100 SG SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. Société de Courtage IG 100 100 (1) SG SINGAPOUR Banque IG 100 100 SG TRUST (ASIA) LTD Société Financière IG 100 100 Slovaquie ALD AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O. Financements Spécialisés IG 79,82 100 ESSOX FINANCE S.R.O Financements Spécialisés IG 80 100 (1) KOMERCNI BANKA BRATISLAVA Banque IG 60,73 100 (1) SG EQUIPMENT FINANCE CZECH REPUBLIC S.R.O. ORGANIZACNA ZLOZKA Financements Spécialisés IG 80,33 100 (SLOVAK RUPUBLIC BRANCH) Slovenie ALD AUTOMOTIVE OPERATIONAL LEASING DOO Financements Spécialisés IG 79,82 100 Suede ALD AUTOMOTIVE AB Financements Spécialisés IG 79,82 100 NF FLEET AB Financements Spécialisés IG 63,85 80 (1) SG FINANS AS SWEDISH BRANCH Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SOCIETE GENERALE SA BANKFILIAL SVERIGE Banque IG 100 100 Suisse ALD AUTOMOTIVE AG Financements Spécialisés IG 79,82 100 (4) ROSBANK (SWITZERLAND) Banque IG 99,97 100 SG EQUIPMENT FINANCE SCHWEIZ AG Financements Spécialisés IG 100 100 (1) SG ZURICH Banque IG 100 100 SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (SUISSE) S.A. Banque IG 100 100 Taiwan (1) SG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED TAIPEI BRANCH Société de Courtage IG 100 100 (1) SG TAIPEI Banque IG 100 100 Tchad SOCIETE GENERALE TCHAD Banque IG 56,86 67,83 Thailande SOCIETE GENERALE SECURITIES (THAILAND) LTD. Société de Courtage IG 100 100 Togo (1) SOCIETE GENERALE TOGO Banque IG 90,98 100 Tunisie UNION INTERNATIONALE DE BANQUES Banque IG 55,1 52,34 Turquie ALD AUTOMOTIVE TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI Financements Spécialisés IG 79,82 100 (1) SG ISTANBUL Banque IG 100 100 Ukraine ALD AUTOMOTIVE UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY Financements Spécialisés IG 79,82 100 IG : Intégration Globale - AC : Activité Conjointe - MEP : Mise en Equivalence (partenariat) - MEI : Mise en Equivalence (influence notable)

MES : Mise en Equivalence par Simplification (Entités contrôlées par le Groupe faisant l'objet d'une consolidation selon la méthode de mise en équivalence, par simplification en raison de leur caractère peu significatif). Succursales Entités entrées dans le périmètre de consolidation Regroupe 48 fonds (4) Liquidation en cours 2 - Entreprises non intégrées dans le périmètre de consolidation Les filiales, les partenariats et les entreprises associées dont les états financiers ne présentent pas un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés du Groupe, notamment au regard du total bilan et du résultat brut d'exploitation, ne sont pas retenues dans le périmètre de consolidation. La liste des entreprises non retenues dans le périmètre de consolidation est présentée ci-dessous, à l'exception de celles, en nombre restreint, pour lesquelles la publication de ces informations serait susceptible de leur porter préjudice. De même, pour certaines entités, le pourcentage de contrôle n'est pas mentionné. Au 31.12.2019 Pays Siège social (ville) Pourcentage de contrôle Groupe Allemagne AGRAFINANCE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH Wuppertal 100 AL AVIATION LEASING GMBH Wuppertal 100 ALD AUTOLEASING UND DIENSTLEISTUNGS GMBH Hambourg 43,79 GEFA DIREKT GMBH Halle 100 GEFA SERVICES GMBH Wuppertal 100 GEFI GESELLSCHAFT FUR MOBILIEN-LEASING UND Berlin 100 FINANZIERUNGSVERMITTLUNG MBH NEDDERFELD 95 IMMOBILIEN GMBH & CO. KG Hambourg 100 PHILIPS MEDICAL CAPITAL GMBH Wuppertal 60 GO BOATING FINANZIERUNGSMAKLER GMBH Hambourg 100 SGEF DIGITAL FACTORY GMBH Berlin 100 SG FRANKFURT BETEILIGUNGS GMBH Francfort 100 PRODECOFINANCE GMBH & CO KG Wuppertal 100 LEASECO Francfort 100 Arabie Saoudite SOCIETE GENERALE SAUDI ARABIA JSC Riyad 100 Australie SG AUSTRALIA HOLDINGS LTD Sydney 100 SOCIETE GENERALE AUSTRALIA LIMITED Sydney 100 Autriche SG TRANSPORTATION LEASING AUSTRIA GMBH Vienne 100 SG EQUIPMENT LEASING AUSTRIA GMBH Vienne 100 Bermudes DAH HOLDINGS LTD Hamilton 24,5 Brésil ALD CORRETORA DE SEGUROS LTDA São Paulo 100 SOGENER ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA São Paulo 100 Bulgarie ALD AUTOMOTIVE OOD Sofia 100 Burkina Faso ACEP BURKINA Ouagadougou 20 YUP BURKINA FASO Ouagadougou 100 Cameroun YUP CAMEROUN Yaounde 100 SOCIETE GENERALE AFRIQUE CENTRALE ET DE L'EST Douala 100 SOCIETE GENERALE CAPITAL SECURITIES CENTRAL AFRICA Douala 100 Canada SG MONTREAL SOLUTION CENTER INC. Montréal 100 SGE HOLDINGS INC. Calgary 100 SOCIETE GENERALE ENERGY INC. Calgary 100 SG MONTREAL SOLUTION CENTER 2 INC. Montréal 100 Chili ALD AUTOMOTIVE LIMITADA Santiago Du Chile 100 Colombie ALD AUTOMOTIVE S.A.S Bogota 100 Côte D'Ivoire SOGESPAR Abidjan 99,7 YUP COTE D'IVOIRE Abidjan 100 SOCIETE GENERALE AFRIQUE DE L'OUEST Abidjan 100 SOCIETE GENERALE AFRICAN BUSINESS SERVICES ABIDJAN Abidjan 100 Egypte ALD AUTOMOTIVE FOR CARS RENTAL AND FLEET MANAGEMENT S.A.E. Le Caire 100 Espagne SG HOLDING DE VALORES Y PARTICIPATIONES S.L. Madrid 100 NAVIERA OCEAN VIGO, S.L. Madrid 75 NAVIERA OCEAN NAVIA, S.L. Madrid 75 Au 31.12.2019 Pays Siège social (ville) Pourcentage de contrôle Groupe Etats-Unis D'Amérique SG COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES, LLC New York 100 SOCIETE GENERALE DPC ASSETS CORP. New York 100 France "S.C.I. DU STADE" Roubaix 20 "SNC DU SEPTENTRION" Boulogne-Billancourt 30 ALD INTERNATIONAL PARTICIPATIONS SAS Puteaux 100 ATHENA INVESTISSEMENTS Paris (1) CAP MIROIRS Courbevoie 100 CAPITAL PROVENCE BUSINESS ANGLES Marseille 39,6 CFC SERVICES SAS Rueil Malmaison 100 CHATEAU MAZEYRES POMEROL Libourne 100 CLERMONT AMPERE Montpellier 50 CONCILIAN Marcq-En-Baroeul 100 COTE CROISE Lille 25 DAVIMAR Paris (1) DEDIENNE MULTIPLASTURGY HOLDING Paris (1) DOMO7ENR Paris 20,7 ELINA Puteaux 50 FGO INVESTISSEMENT Paris (1) FINANCIERE DENIS Paris (1) FINANCIERE FABER FRANCE Paris (1) FONDS D'INVESTISSEMENT IMMOBILIERS POUR LE COMMERCE ET LA Paris 25 DISTRIBUTION - FONDIS FRANPART Puteaux 100 HLM DU FOYER DU TOIT FAMILIAL Rouen 20 IMMOBILIERE TOP PIERRE Courbevoie 100 ISSY 11-3 GALLIENI Paris (1) JACQUEMARS-GIELEE/BOURGOGNE Lille 25 LA FINANCIERE MG3F Paris (1) L'ALTIUS Caen 40 LATARIANE SCI Montpellier 46 LE CLOS DES MINIMES Lille 20 LES ADRELLES Paris 80 LES CYCLADES D'AVIGNON Montpellier 75 LES JARDINS D ELSA Marseille 40 LES SEPT DENIERS Toulouse 50 LIRONDEL Montpellier 80 LISTOPLAC Puteaux 100 MANUFACTURE ALSACIENNE DE DENREES ALIMENTAIRES Paris 24,21 MASSILIA PARTICIPATIONS IMMOBILIERES Marseille 100 MOONSHOT-INTERNET Paris 100 O-NYX Paris (1) PARIS TITRISATION Puteaux 100 PROVENCALE DE PARTICIPATIONS Marseille 100 RESIDENCE BEL CANTO SCI Montpellier 34 RIE SOGE PERIVAL Paris 100 S C I 128 RUE MARIUS AUFAN A LEVALLOIS Paris 60 SAAB PARTICIPATIONS Paris (1) SAINT JAMES SCI Montpellier 45 SARL AUBER-IMMOBILIER Saint-Denis (La Réunion) 99 SAS ANTONY - DOMAINE DE TOURVOIE Puteaux 50 SAS DE LA RUE DORA MAAR Puteaux 50 SAS DOMAINE MONPLAISIR Toulouse 50 SCHEDAR Puteaux 100 SCI "DE LA JARDINERIE" Strasbourg 37,5 SCI 1 LES TERRASSES BELLINI Paris 33,33 SCI AIX BORD DU LAC-1 Puteaux 50 SCI AMIENS GANTIERS Puteaux 50 SCI ARBOREA Montpellier 50 SCI AUXIMMO Rueil Malmaison 100 SCI BALARUC L'ETANG LOT 09 Paris 33 SCI BAS FOURNEAUX Montpellier 34 SCI BLAGNAC GRAND NOBLE Paris 25 SCI BULLE MARINE Sète 75 SCI CHOISY LE ROI SAINT GEORGES Puteaux 40 Au 31.12.2019 Pays Siège social (ville) Pourcentage de contrôle Groupe SCI CK 220 - PASSIFLORA Puteaux 32,5 SCI CONSULAIRE Montpellier 70 SCI CREIL GAMBETTA Clichy 35 SCI DE L'ETANG DE L'OR Montpellier 50 SCI DE VERLAINE Lyon 30 SCI DOMAINE D'ATEKA Ciboure 40 SCI DU COURS LAFAYETTE Lyon 30 SCI ENGHIEN VERDUN Clichy 35 SCI GALLIENI Ciboure 33 SCI LA COUR DE L'ORANGERIE Courbevoie 80 SCI LA CROISIERE Ciboure 45 SCI LE BAILLY Roubaix 40 SCI LE PLESSIS CAPITAINE FACQ Paris 30 SCI LES BUREAUX DE DORA MAAR Guyancourt 43,25 SCI LES MANOIRS DE FONTANIERES Grenoble 25 SCI LES MUREAUX DUNANT Clichy 35 SCI LES TERRASSES D'OCRE Lille 30 SCI LES TERRASSES DU LEVANT Paris 33 SCI LEZVERT Montpellier 100 SCI LILAS G Puteaux 40 SCI MALAKOFF RUE ETIENNE DOLET Puteaux 50 SCI MARCOUSSIS BELLEJAME Puteaux 50 SCI MAYOTTE 2001 Mamoudzou 99,99 SCI MENTON VILLA FARNESE Nice 25 SCI MEZE AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Marseille 50 SCI MOSKOWA La Madeleine 50 SCI PERIER Marseille 40 SCI PUTEAUX VICTOR HUGO Clichy 40 SCI RESIDENCE FENELON Caen 40 SCI SAINT GERMAIN Montpellier 100 SCI SAVIGNY MONT BLANC Clichy 35 SCI VIRY CHATILLON Courbevoie 51 SCI YVOIRE Paris 50 SEP ANSES - MAISONS-ALFORT Nanterre 50 SEP LEOPOLD 2 Nantes 50 SEP PROJECTIM CROIX Lille 100 SEPAMAIL.EU Paris 20 SERVICES EPARGNE ENTREPRISE (S2E) Paris 39,51 SG REAL ESTATE ADVISORY Paris 100 SGI CAEN Paris 100 SGI VILLETTE Paris 100 SNC LAVANDOU Marseille 40 SNC PERIGARES Paris 33 SNC PLACE SAINT CHARLES Puteaux 50 SOCIETE 72 Saint-Denis 99 SOCIETE 75 Puteaux 99 SOCIETE 76 Puteaux 99 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHENE A LEU N 2 Boulogne-Billancourt 25 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 169 ROUTE DE SAINT SIMON Toulouse 50 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 67 BOULEVARD CLEMENCEAU Grenoble 45 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUTEUIL Marseille 25 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CLOS FABRON Marseille 30 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CARRE DE SAINT LOUIS Schiltigheim 49 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ETOILE GARLABAN Marseille 33 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JUVENAL Marseille 25 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE SAINT MORITZ Puy-Saint-Vincent 25 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES AZURELLES Strasbourg 30 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES HAUTS DE FONTAINE Dijon 30 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES RESIDENCES DE RIQUIER Marseille 25 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ORPHEA Puteaux 50 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PATRIMONIALE DE LEVALLOIS PERRET Paris 40,82 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERI/GINOUX - MONTROUGE Puteaux 50 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PARC Strasbourg 37,5 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE LES JARDINS DES PRINCES Courbevoie 50 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLA DUMAINE Boulogne-Billancourt 30 Au 31.12.2019 Pays Siège social (ville) Pourcentage de contrôle Groupe SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLEVIEILLE Marseille 25 SOCIETE DU DOMAINE D'ENTRE LES HORTS Paris 25 SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS Puteaux 100 SOGEPALM Puteaux 50 SOLOCVI Rueil Malmaison 100 TIGRE Puteaux 100 TRANSACTIS Courbevoie 50 VALMINCO Puteaux 100 SOLVEO Paris 32,5 SCI DELATOUR Paris 75 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DOMAINE DES PALMIERS Paris 45 SCI ILOT CHAROST Paris 25 LES DEUX POMMES D'OR Paris 30 SCI LYON 8 NIEUPORT Paris 25 LES SERRES Paris 30 COEUR DE LEZ Paris 30 SCI MASSY AMPERE Paris 40 SCCV ERDREO Paris 32,5 ALBIGNY AVORAUX Paris 100 SCI AIX-BORD DU LAC-2 Paris 50 SCI LA COURNEUVE 20-26 FRANCS TIREURS Paris 35 SCI LYON 8 ALOUETTES Paris 25 SCCV APPARTOCEANIS Paris 32,5 SCI-LUCE-LE CARRE D' OR-LOT E Paris 100 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT Paris 20,36 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAP VERT Marseille 30 LA COURTINE Lille 30 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE MARVEYRE Marseille 30 SCI VICTORIANE Lyon 40 VERTBOSC Montpellier 80 SCI COURBEVOIE HUDRI Paris 20 MEZUA Montpellier 75 SCI 11 AVENUE DU NORD TASSIN Lyon 30 LE HAMEAU DE DONAMARTIA Ciboure 40 GARDEN PARK Caen 40 MASSY 30 AVENUE CARNOT Paris 100 SCI LE PARC ILGORA Ciboure 40 SCI HAUSQUETTE I Bayonne 40 SCCV MASSON BEAU Lille 30 SCI ROUBAIX FOCH-LECLERC Lille 30 SCI RUEIL NEWTON Paris 50 SCCV BALMA ENTREPRISE Nanterre 50 SCCV ADIVO Nanterre 26 SCI AUBERVILLIERS CREVECOEUR Nanterre 35 SCI ITSAS LARRUN Ciboure 40 PACC DISTRIBUTION Amareins (1) SCI NYMPHEAS BATIMENT C Montpellier 50 FCT COMPARTMENT SOGECAP SG 1 Puteaux 100 SCCV BASSENS LES MONTS Puteaux 70 SCCV VAULX PABLO PICASSO Lille 50 SOGECAP CAPITAL FINANCE Paris 100 SOGECAP CAPITAL DEVELOPPEMENT Paris 100 PIERRE PATRIMOINE Paris 100 SOGECAP REAL ESTATE Nanterre 100 H4 CAPITAL Paris (1) CEGELEASE Lille 100 EUROFARMAT Lille 100 SPRINT LRMP Montpellier 19 LUMO Bordeaux 100 GRIS GROUP Bobigny (1) ARDIAN EXPANSION FUND IV MERCURE CO INVEST Paris (1) SCCV FOCH SULLY Nanterre 90 REEZOCORP Boulogne-Billancourt 34,14 PEERS Nanterre 100 Au 31.12.2019 Pays Siège social (ville) Pourcentage de contrôle Groupe TREEZOR SAS Fontenay-Sous-Bois 100 SCI PRIMO N+2 Paris 100 SCI PRIMO N+ Paris 100 PRIMONIAL DOUBLE IMMO Paris 100 CRYSTAL DOUBLE IMMO Paris 100 REGAZ - BORDEAUX Bordeaux 32 PERICO Puteaux 100 GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR Neuilly Sur Seine 99,97 SOCIETE GENERALE VENTURES Puteaux 100 PRISMEA Paris 100 SCI PRIMO E+ Paris 100 SGI IMMO 4 Paris 99 FCT JUNON 2019 Paris 100 FCT JUPITER 2019 Paris 100 SCCV VILLENEUVE D'ASCQ-RUE DES TECHNIQUES Courbevoie 50 PRIMAXIA Courbevoie 100 SCI ILOT 6 BD GALLIENI - FORUM SEINE Paris 50 SCI PARIS 182 CHATEAU DES RENTIERS Puteaux 60 SCI SOGEPROM CIP CENTRE Puteaux 100 S.C.I . DU SURMELIN Paris 23,9 SOCIETE 84 Puteaux 100 ZEUGMA Puteaux 100 SCI SOGEPROM ATLANTIQUE Puteaux 80 SCI CONVICTIONS IMMO Paris 36,01 SCI PESARO Courbevoie 20,51 SGI HOLDING SIS Courbevoie 100 SCI SOGEPIERRE Paris 78,69 SCI SGI PACIFIC Paris 55,81 SOGEVIMMO Courbevoie 85,1 SCI LE89GRDEARMEE Paris 97,98 SCI IMEFA160 Paris 50 SCI 83-85 GRDE ARMEE Paris 71 SGI IMMO 1 Paris 99,9 REGAZ BORDEAUX Bordeaux 32 SCI CLICHY NUOVO Paris 50 SCI GREEN RUEIL Paris 50 Ghana SSB INVESTMENT COMPANY LTD Accra 100 YUP GHANA LIMITED Accra 100 Guinée YUP GUINEE SA Conakry 100 Hong Kong SG EQUIPMENT FINANCE HONG KONG LTD Hong Kong 100 SG LEASING (HONG KONG) LIMITED Hong Kong 100 SGSS HONG KONG TRUST COMPANY LIMITED Hong Kong 100 SG CAPITAL FINANCE (HONG KONG) LIMITED Hong Kong 100 SG CAPITAL FINANCE (ASIA PACIFIC) LIMITED Hong Kong 100 Hongrie SG EQUIPMENT LEASING HUNGARY LTD Budapest 100 SG EQUIPMENT FINANCE HUNGARY ZRT Budapest 100 Ile De Jersey CALM SEAS SHIPPING COMPANY LIMITED Saint Helier 100 CLARIS IV LTD Saint Helier 100 CORPORATE SECRETARIES (JERSEY) LIMITED Saint Helier 100 FENCHURCH TRUST LIMITED Saint Helier 100 HILARY NOMINEES LIMITED Saint Helier 100 KLEINWORT BENSON (JERSEY) CORPORATE SERVICES LIMITED Saint Helier 100 KLEINWORT BENSON NOMINEES LIMITED Saint Helier 100 PASCAL SOLUTIONS LIMITED Saint Helier 100 PLOUGH NAVIGATION LIMITED Saint Helier 100 PROPERTY NOMINEES (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Saint Helier 100 ST. GEORGE ST. CAPITAL (KB) LIMITED Saint Helier 100 WEST DIRECTORS LIMITED Saint Helier 100 WEST NOMINEES LIMITED Saint Helier 100 SG EUROPEAN DISTRESSED OPPORTUNITIES I G.P. LIMITED Saint Helier 100 Au 31.12.2019 Pays Siège social (ville) Pourcentage de contrôle Groupe Ile Guernesey BORROWDALE NOMINEES LIMITED Saint-Pierre-Port 100 CORPORATE DIRECTORS (NO 1) LIMITED Saint-Pierre-Port 100 CORPORATE SERVICES (GUERNSEY) LIMITED Saint-Pierre-Port 100 KNOWLFA LIMITED Saint-Pierre-Port 100 LANGDALE NOMINEES LIMITED Saint-Pierre-Port 100 ST JULIAN'S PROPERTIES LIMITED Saint-Pierre-Port 50 TRAFALGAR NOMINEES LIMITED Saint-Pierre-Port 100 VICTORY NOMINEES LIMITED Saint-Pierre-Port 100 KLEINWORT BENSON (GUERNSEY) LIMITED Saint-Pierre-Port 100 Inde SBI - SG GLOBAL SECURITIES SERVICES PVT LTD Mumbai 35 NEWEDGE BROKER INDIA PTE LTD New Delhi 100 Irlande GLORY IRISH HOLDING Dublin 100 LYXOR ASSET MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Dublin 100 Italie GENERAL YACHTING & LEISURE FINANCE S.R.L Milan 100 SOCIETE GENERALE MUTUI ITALIA SPA Milan 100 SILLYON S.R.L. Milan 100 MONFORTE FINANCE 2 SRL Milan 100 LANZONE FINANCE SRL Milan 100 Japon SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AIRCRAFT LEASING CO., LTD Tokyo 100 Luxembourg ARTUBY SA Luxembourg 100 BG1 SA Luxembourg 50 GENERAS SA Luxembourg 100 GMT II SA Luxembourg 100 LYXOR ALTERNATIVE S.A.R.L. Luxembourg 100 LYXOR MAP 1 S.A.R.L Luxembourg 100 MERIBOU INVESTMENTS SA Luxembourg 100 NOCARIA INVESTMENT S.A. Luxembourg 100 SGBT FINANCIAL MARKETS SARL Luxembourg 100 SM75II Luxembourg 30 SURYA INVESTMENTS S.A. Luxembourg 100 TARSY SA Luxembourg 100 SOCIETE IMMOBILIERE DU GOLF S.A. Senningerberg 100 PACI INVESTMENTS S.A. Luxembourg 100 ARDIAN NOBEL S.C.S Luxembourg (1) Madagascar YUP MADAGASCAR SA Antananarivo 100 Maroc CEDRUS ASSURANCES SERVICES Rabat 100 IMMOBENIF Casablanca 100 INVESTIMA SA Casablanca 58,48 LOSTE ET COMPAGNIE ASSURANCES Casablanca 99,87 MAROCAINE VIE IMMOBILIER Casablanca 100 SOCIETE GENERALE AFRICA TECHNOLOGIES AND SERVICES Casablanca 100 SOCIETE GENERALE AFRICAN BUSINESS SERVICES S.A.S Casablanca 100 SOGECAPITAL BOURSE Casablanca 100 SOGECONTACT Casablanca 99,83 SOGECAPITAL INVESTISSEMENT S.A Casablanca 100 Mauritanie SOCIETE GENERALE MAURITANIE Nouakchott 95,5 BEIT EL MAL Nouakchott 20 Mozambique BANCO SOCIETE GENERALE MOCAMBIQUE S.A Maputo 65 Nouvelle Calédonie CALEDONIENNE DE SERVICES BANCAIRES Nouméa 20,19 INGENIERIE FINANCIERE ET FISCALE NOUVELLE CALEDONIE Nouméa (1) NOUMEA CREDIT Nouméa 34 Pays-Bas BABYLON INV B SHARES Amsterdam 44,44 Pérou ALD AUTOMOTIVE PERU S.A Lima 100 Au 31.12.2019 Pays Siège social (ville) Pourcentage de contrôle Groupe Polynésie Française DUMONT D'URVILLE Papeete 100 INGENIERIE FINANCIERE ET FISCALE POLYNESIE FRANCAISE Papeete 37 République Tchèque CZECH BANKING CREDIT BUREAU Prague 20 MY SMART LIVING, S.R.O. Prague 100 KB ADVISORY S.R.O. Prague 100 Roumanie BRD ASIGURARI DE VIATA Bucarest 100 BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA Bucarest 100 BRD SOGELEASE ASSET RENTAL SRL Bucarest 100 FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA Bucarest 33,33 Royaume-Uni GENERAL YACHTING & LEISURE FINANCE LIMITED Lymington 100 GRACECHURCH MANAGEMENT SERVICES LIMITED Londres 100 KLEINWORT BENSON (UK) TRUSTEES LIMITED Londres 100 MAPLEIS LIMITED Londres 100 SG LEASING (RUBY) LIMITED Londres 100 SG LEASING (SAPPHIRE) LIMITED Londres 100 SG UK DB TRUSTEE COMPANY LIMITED Londres 100 SG UK MP TRUSTEE COMPANY LIMITED Londres 100 SGSS NOMINEES LIMITED Londres (1) SGSS TDS (NOMINEE 1) LIMITED Londres 100 SGSS TDS (NOMINEE 2) LIMITED Londres 100 COMMERZ PEARL LIMITED Londres 100 Sénégal SOCIETE D'APPUI A L'INCLUSION FINANCIERE S.A. Dakar 100 YUP MANAGEMENT SA Dakar 100 YUP SENEGAL Dakar 100 Singapour FENCHURCH NOMINEES (SINGAPORE) PTE. LIMITED Singapour 100 Suisse SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL MOBILITY MANAGEMENT SA Genève 100 SOCIETE DE GESTION M&R S.A. Genève 25 Tunisie INTERNATIONAL SICAR Tunis 34 ISTIKHLASS Tunis 51 KHADAMET Tunis 90 L'INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT DES CREANCES "IRC" SA Tunis 99,97 TASSHIL Tunis 34,98 UIB FINANCE Tunis 99,92 Ukraine TZOV SG EQUIPMENT LEASING UKRAINA Kiev 100 (1) Pourcentage de contrôle non communiqué. 3 - Titres de participation non consolidés et présentant un caractère significatif Les titres de participation n'entrant pas dans le périmètre de consolidation et dont la valeur comptable présente un caractère significatif sont détaillés ci-après. en millions d'euros Au 31.12.2019 Pays Siège social (ville) Pourcentage de Capitaux Propres Résultat net contrôle Groupe France CREDIT LOGEMENT Paris 13,50 1 463 103 CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT Paris 17,09 563 0 SICOVAM HOLDING Paris 17,90 538 386 FREY Bezannes 11,39 344 - 3 Luxembourg PISTO GRP HOLD SARL Luxembourg 13,06 8 16 La Sté Société Générale SA a publié ce contenu, le 12 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 mars 2020 22:09:00 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=8827EXT132183336AB4869818C5436C85DB0526E348F407_04C19E891F8F8F2CC935A3DEA471921B1CD317BC.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/132183336AB4869818C5436C85DB0526E348F407 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 12/03 SOCIETE GENERALE : Informations relatives au périmètre de consolidation et aux t.. PU 12/03 SOCIETE GENERALE : 12.03.2020 Mise à disposition du rapport sur le gouvernement .. PU 12/03 SOCIETE GENERALE : 12.03.2020 Mise à disposition du Document d'enregistrement un.. PU 12/03 SOCIETE GENERALE : 12.03.2020 Mise à disposition du rapport financier annuel (PD.. PU 12/03 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : Mise à disposition du rapport sur le gouvernement d'entrepris.. GL 12/03 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : Mise à disposition du rapport financier annuel 2020 GL 12/03 SOCIETE GENERALE : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 202.. GL 12/03 CORONAVIRUS : Les tests de résistance des banques européennes reportés à 2021 RE 12/03 BANQUES : la BCE allège certaines de leurs obligations en fonds propres et stres.. AO 11/03 SOCIETE GENERALE : 11.03.2020 Formulaire de déclaration du 29/02/2020 (PDF 49Ko) PU Recommandations des analystes sur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 06/03 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Société Générale, Amundi, JCDecaux, Interparfums, Pla.. 25/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Carrefour, EDF, Engie, BNP, LVMH, Nexans, Novartis, A.. 12/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air Liquide, Casino, Iliad, M6, Safran, Sanofi, World..