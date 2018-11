Societe Generale : LES ENGAGEMENTS ET RÉALISATIONS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Alignement des activités du Groupe d'ici à 2020 sur la trajectoire de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) visant à limiter à 2°C le réchauffement climatique

Mix énergétique de la production d'électricité financée par la Banque à mi 2018 : Réduire la part du charbon : 19,3% - en ligne avec l'objectif de 19% à 2020 (exclusion de tous les financements dédiés au charbon) Accélérer la part des énergies non carbonées : 48,7% - dont près de 42% d'énergies renouvelables

100 milliards d'euros destinés au financement de la transition énergétique entre 2016 et 2020 : objectif réalisé à 58% au T3-2018 42 milliards d'euros d'émissions d'obligations vertes 16 milliards d'euros dans le secteur des énergies renouvelables

Lancement de l'initiative 'Grow with Africa' pour le développement durable et bas carbone de l'Afrique

Dès 2015, à l'occasion de la COP 21 et des Accords de Paris, Société Générale a pris des engagements forts pour aligner ses activités d'ici 2020 sur la trajectoire de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) visant à limiter à 2°C le réchauffement climatique.

Cet engagement s'est traduit par une politique volontariste et responsable qui consiste à accompagner proactivement les clients dans leur transition énergétique en accélérant son soutien aux énergies renouvelables tout en réduisant progressivement ses activités liées aux énergies les plus carbonées.

Pour piloter cet engagement global, le Groupe met en place des outils de gouvernance, de gestion des risques, de mesure et de suivi pour être en capacité d'apporter les réponses les mieux adaptées à la transformation qui s'opère à travers la décarbonisation de l'économie.

Engagement de pilotage en ligne avec les scénarios de l'AIE

Dès 2016, la Banque a ainsi mis en place une méthodologie robuste visant à piloter le suivi de ses financements charbon avec un objectif de ramener la part du charbon dans la production d'électricité financée par la banque à 19% à fin 2020, en ligne avec le scénario 2 degrés de l'AIE.

Nos réalisations à mi 2018 :

le Groupe a déjà presque atteint l'engagement qu'il s'était fixé pour 2020 puisque la part du charbon dans le mix énergétique de la production d'électricité financée est de 19,3%

la part des énergies non carbonées dans ce mix de financement atteint 48,7%, dont près de 42% d'énergies renouvelables

Le Groupe a renforcé sa gouvernance en intégrant la revue des risques liés au climat dans sa politique globale de gestion des risques et en définissant des indicateurs de vulnérabilité pour les clients dans les secteurs les plus intensifs en carbone.

Société Générale s'engage à décliner d'ici 2020 un alignement dans chacun des secteurs les plus critiques pour réussir la transition énergétique. Le Groupe souhaite à cette fin poursuivre les travaux engagés avec les différentes parties prenantes pour la définition de scénarios et de méthodologies communes en faveur d'une transition énergétique responsable.

Engagement en faveur de la transition énergétique

En 2017, Société Générale s'est fixé pour objectif de contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020 et de faire un reporting régulier de ses réalisations.

Société Générale a annoncé avoir atteint 58% de son objectif au T3-2018 :

42 milliards d'euros d'émissions d'obligations vertes dirigées ou co-dirigées par la Banque , ce qui représente 50 transactions réalisées dans le monde entier

, ce qui représente 50 transactions réalisées dans le monde entier 16 milliards d'euros de conseil et financement dans le secteur des énergies renouvelables

Société Générale soutientle secteur du financement des énergies renouvelables depuis plus de 10 ans, et figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux. La Banque accompagne et finance à la fois la recherche et le développement des nouvelles technologies renouvelables, les grands projets d'infrastructures, comme les start-up innovantes. Au total, la Banque est intervenue dans 36 transactions dans les énergies renouvelables dans toutes les régions du monde en 2017.

En 2018, Société Générale a annoncé l'acquisition de Lumo, la plate-forme pionnière d'épargne participative dédiée aux énergies renouvelables. Fintech française, Lumo accélère la transition énergétique depuis 2012 en proposant aux particuliers et aux entreprises de participer au financement d'une sélection de projets d'énergies renouvelables en France.

L'offre consolidée en matière de « Finance Durable et à Impact Positif » au sein des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs participe à l'atteinte de ces objectifs. Société Générale veut renforcer son rôle de pionnier dans la définition de la Finance à Impact Positif avec l'UNEP-FI, et ses nouvelles extensions présentées au GlobalRound Table Summit, qui constituent une réponse au financement des Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies.

Engagement à réduire les activités liées aux énergies fossiles

Société Générale a été parmi les premières banques internationales en 2016 à limiter son soutien au secteur du charbon (extraction et production d'électricité).

La Banque a exclu tous les financements dédiés au charbon partout dans le monde.

Le Groupe a également adopté en 2018 des politiques d'exclusion des activités d'exploration et d'extraction des sables bitumineux et du pétrole en Arctique.

Concernant le gaz, qui est une énergie compatible avec la transition énergétique dans le monde (cf Sustainable Development Scenario de l'AIE), le Groupe a renforcé en 2017 sapolitique sectorielle environnementale et sociale (E&S) pétrole et gaz pour mieux prendre en compte les impacts en appliquant les meilleurs standards, notamment concernant les mesures de limitation du brûlage en torchère continu et des émissions de méthane, le respect des Règles d'Or de l'AIE pour les entreprises utilisant les techniques de fracturation hydraulique et le respect des droits des populations autochtones.

Engagement à réduire l'empreinte carbone des activités propres

Société Générale a décidé en 2017 d'accélérer son programme de réduction carbone 2014-2020, et a ainsi renforcé son objectif de réduction de son empreinte carbone à hauteur de 25% d'émissions de CO 2 par employé à horizon 2020. Cette démarche volontariste s'accompagne d'initiatives innovantes comme le dispositif de « taxe carbone interne », où la Banque fait figure de pionnier et sert aujourd'hui de référence à d'autres grands groupes. Enrichi au fil des ans, ce programme vertueux repose sur un mécanisme à double incitation : chaque année une taxe carbone est collectée auprès des entités du Groupe en fonction de leurs émissions de CO2 puis redistribuée pour récompenser les meilleures initiatives internes d'efficacité environnementale dans le cadre d'un concours.

Rôle moteur dans le développement durable et bas carbone de l'Afrique

S'appuyant sur sa large présence historique dans 19 pays d'Afrique, Société Générale a placé le développement durable du continent africain au cœur de ses priorités stratégiques. A travers l'annonce de son initiative « Grow with Africa », le Groupe s'engage à jouer un rôle moteur avec les acteurs du secteur privé et public dans le développement durable et bas carbone de l'Afrique, notamment dans le domaine des infrastructures énergétiques, indispensables à la croissance économique durable de ces pays; le développement des PME africaines ; le développement des financements innovants à destination des filières agricoles et du secteur de l'énergie pour y garantir un accès le plus large possible ; et le développement de l'inclusion financière en faveur des populations.

Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale commente : « Engagée dans les transformations positives de nos sociétés et de nos économies, Société Générale a pleinement intégré les enjeux de développement durable dans sa stratégie. La transition énergétique et le développement durable de l'Afrique sont deux enjeux collectifs majeurs auxquels nous pouvons et voulons contribuer. Notre engagement volontariste de contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique à horizon 2020 est réalisé à 58%. Nous voulons continuer de travailler avec les différents acteurs pour converger vers des scénarios et méthodologies communes pour réussir ensemble la transition énergétique nécessaire. Nous lançons par ailleurs notre initiative « Grow with Africa » pour unir nos forces pour l'avenir du continent qui est déterminant pour ses populations et le monde tout entier ».