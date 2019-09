Societe Generale : La BEI octroie un financement de 250 millions d'euros à ALD pour accélérer la croissance de sa flotte de véhicules hybrides et électriques

La Banque européenne d'investissement (BEI) et ALD annoncent un partenariat financier majeur pour accélérer la transition en matière de véhicules propres.

La BEI a ainsi accordé une enveloppe de 250 millions d'euros de crédit - à des conditions financières attractives - à ALD Automotive pour permettre au leader européen de la location longue durée de développer sa gamme de véhicules hybrides et électrique dans des pays de l'Union Européenne, notamment en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Au total, ce financement permettra l'acquisition de 15 000 véhicules.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme « Cleaner Transport Facility » (CTF) une initiative commune lancée par la Commission européenne et la BEI en décembre 2016. Les objectifs européens de lutte contre le changement climatique, impliquant une forte réduction des émissions de CO2, rendent en effet essentielle la transformation progressive, d'ici 2050, de la flotte de véhicules individuels en voitures électriques ou hybrides.

« Cela marque une autre étape importante de notre plan d'investissement pour l'Europe. Le prêt de 250 millions d'euros pour des véhicules utilisant des carburants alternatifs nous permettra d'accélérer notre transition vers une mobilité à faibles émissions dans toute l'Europe et mettre en œuvre fermement le programme de l'UE en faveur de l'emploi et de la croissance. » - a déclarée Violeta Bulc, commissaire européenne chargée de la mobilité et des transports.

« Cet accord offre une opportunité à la BEI - qui est la banque de l'Union européenne - de manifester une fois encore son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique tout en accompagnant les entreprises et les PME dans leur propre transition en faveur d'une mobilité durable », a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI.

« Notre volonté est d'être un acteur clé de la transition énergétique dans le domaine de la mobilité dans tous les pays où nous sommes présents. Ce partenariat financier contribuera à renforcer notre stratégie de mobilité durable et, en particulier, à encourager l'adoption progressive de véhicules à faibles émissions, » confirme Gilles Momper, Directeur Financier d'ALD. « En forte croissance, notre flotte de véhicules « verts » s'élève à plus de 118,000 à fin juin 2019 et notre ambition est d'avoir une flotte alternative d'environ 200 000 véhicules sous gestion d'ici fin 2020. »

