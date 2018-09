Societe Generale : La SEC sanctionne une filiale de Société Générale pour de mauvaises pratiques sur des ADR

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité américaine des marchés financiers, a annoncé mardi avoir infligé une amende de plus de 800.000 dollars à SG Americas Securities, une filiale de Société Générale, pour de mauvaises pratiques relatives à des certificats de dépôt américains (ADR).

Selon la SEC, SG Americas Securities a, pendant plus de trois ans, fourni des milliers d'ADR alors que ni la maison de courtage ni ses clients ne disposaient des actions sous-jacentes. De telles pratiques peuvent gonfler artificiellement le nombre total de titres en circulation d'un émetteur étranger, avec un effet dilutif sur les fonds propres. Une partie de ces ADR ont été utilisés pour des opérations de vente à découvert, ce qui a pu pénaliser le cours des actions de l'émetteur, a ajouté la SEC.

Dans le cadre de ce règlement à l'amiable, SG Americas Securities a accepté de payer plus de 480.000 dollars au titre des bénéfices générés par les transactions en question, ainsi que 82.000 dollars d'intérêts et une pénalité de 250.000 dollars. La maison de courtage n'a ni reconnu ni démenti les conclusions de la SEC.

-Francine McKenna, MarketWatch

