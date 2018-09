Societe Generale : La start-up Epsor lance l’épargne salariale 100% digitale, en partenariat avec Société Générale Securities Services

Epsor, fintech spécialisée en épargne salariale, annonce aujourd'hui le lancement d'une offre en ligne, en partenariat avec Société Générale Securities Services. Simple et spécialement conçue à destination des TPE & PME, Epsor simplifie le dispositif de l'épargne salariale, souvent mal connu des dirigeants et incompris des collaborateurs.

Julien Niquet,co-fondateur et CEO d'Epsor

Alors que seules 15% des PME françaises1 sont équipées en épargne salariale et que ce dispositif est souvent perçu comme complexe et administratif par toutes les parties prenantes de l'entreprise, Epsor ambitionne de simplifier et démocratiser ces démarches.

Qu'il s'agisse d'accords d'intéressement standards ou sur-mesure, de plans d'épargne (entreprise ou retraite) ou encore de problématiques d'abondement, Epsor prend en charge l'ensemble des démarches administratives et offre un service innovant aux épargnants avec un accompagnement pédagogique personnalisé et du conseil dans les choix d'investissement.

Société Générale Securities Services est présent aux côtés d'Epsor en tant que teneur de compte conservateur en épargne salariale tout en permettant à la fintech d'accéder à des interfaces de son système d'information (API2). En combinant l'expertise métier titres de Société Générale et l'agilité des équipes Epsor, chaque petite entreprise peut accéder à un dispositif d'épargne salariale simple, en ligne et adapté à sa situation. « Nous souhaitions proposer une offre innovante et performante à destination des salariés et des dirigeants. Pour cela, nous avons choisi de nous appuyer sur les expertises solides de tenue de compte et de services post marché de Société Générale. Ce partenariat est un gage de confiance très important pour nos clients » commente Julien Niquet, co-fondateur et CEO d'Epsor.

Epsor équipe déjà des dizaines d'entreprises et a plusieurs millions d'euros de collecte à son actif. Le lancement de cette offre innovante s'inscrit pleinement dans la dynamique des évolutions législatives autour de l'épargne salariale (loi Pacte) qui visent à favoriser sa mise en place dans les TPE/PME.

