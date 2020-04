Societe Generale : La valeur du jour à Paris - SOCIETE GENERALE à la dernière place du CAC40 après une perte trimestrielle inattendue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale (- 5,49% à 14,75 euros) est cantonné à la dernière place de l'indice CAC 40 après l'annonce d'une perte inattendue au premier trimestre. La banque française a avancé d'une semaine la publication de ses comptes, marqués par forte hausse des provisions pour risque de crédit et la contreperformance de ses métiers actions. Si le premier élément est commun à l'ensemble du secteur bancaire du fait de l'impact économique du Covid-19, Société Générale se singularise par le second et pour une mauvaise raison.Sur les trois premiers mois de 2020, Société Générale a ainsi essuyé une perte, part du groupe, de 326 millions d'euros contre un bénéfice de 686 millions un an plus tôt et un consensus de 396 millions d'euros. Le produit net bancaire a chuté de 16,5% à 5,17 milliards d'euros. A périmètre et change comparables, le repli s'élève à 14,9%.Les comptes de la banque ont été lestés par la perte nette, part du groupe, de 537 millions d'euros de ses métiers de banque de financement et d'investissement (BFI), dont - 415 millions d'euros pour les activités de marché. La BFI avait dégagé un bénéfice net de 140 millions d'euros au premier trimestre 2019.Ces métiers ont vu leur coût du risque passer de 42 à 692 millions d'euros, l'établissement bancaire ayant augmenté ses provisions pour les secteurs les plus à risque du fait de la pandémie. Cette hausse s'explique aussi par deux dossiers exceptionnels de fraude. Ces derniers et des dossiers spécifiques ont représenté 120 millions d'euros, rapporte Reuters citant le directeur financier.Au sein de la BFI, la contre-performance est localisée au sein des activités Actions, dont le produit net bancaire a chuté de 98,7% à 9 millions d'euros. " Les revenus des activités de produits structurés ont été durement impactés par la dislocation des marchés action en mars, par l'annulation des paiements de dividende (perte de 200 millions d'euros) et par les défauts de contrepartie (perte de 55 millions d'euros) ", a expliqué la banque.Société Générale se compare défavorablement dans le secteur. Jefferies note que les revenus des banques européennes ont progressé de 20% dans les métiers actions. Les revenus des banques américaines tiré du courtage actions ont pour leur part bondi de 22%, dépassant de 11% le consensus Bloomberg, bénéficiant en particulier de leurs activités de dérivés.La BFI n'est pas la seule activité du groupe a voir son coût du risque progresser dans le contexte de la crise du Covid-19. Il a été multiplié par 3,1 au niveau du groupe à 820 millions d'euros.Le coût du risque commercial est ainsi ressorti à 65 points de base, en nette hausse par rapport au premier trimestre 2019 : 21 points de base. Il est attendu sur l'année est d'environ 70 points de base dans le scénario de base Covid, et d'environ 100 points de base dans le scénario d'un arrêt prolongé.Dans la première hypothèse, la banque anticipe une contraction de 5,8% de l'économie française et de 6,8% de la zone euro. Dans la seconde hypothèse, elle anticipe une baisse du PIB de respectivement 11,1% et 12,8%.Pour faire face à la crise, Société Générale a annoncé un effort additionnel de réduction des coûts de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros et confirmé son objectif de baisse des frais généraux en 2020.Au 31 mars 2020, le ratio de fonds propres durs (CET1) s'établit à 12,6%, 12,7% pro forma, soit environ 350 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire.Société Générale s'attend à ce que le ratio CET1 extériorise une marge de manœuvre comprise entre 200 et 250 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire fin 2020, selon l'hypothèse retenue de distribution éventuelle d'un dividende exceptionnel.