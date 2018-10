Societe Generale : Lancement de Global Markets Incubator, un incubateur dédié aux Fintechs spécialisées dans les activités de marchés

Avec ce lancement, Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) adopte une approche pionnière en matière d'incubation de startups spécialisées dans les activités de marchés et confirme son soutien à l'écosystème Fintech. Les Fintechs sélectionnées bénéficieront de l'expertise reconnue de SG CIB sur les marchés, ainsi que de l'accompagnement de l'incubateur Le Swave basé à la Défense.

SG CIB ouvre, à cette occasion, un appel à candidature à destination des Fintechs spécialisées dans les activités de marchés pour intégrer Global Markets Incubator. L'incubateur sera à l'écoute de toutes les solutions qui visent à co-construire des offres performantes et favorisera les Fintechs qui se démarqueront par leur degré d'innovation et leur capacité à augmenter les services offerts aux clients. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 novembre sur le site globalmarketsincubator.societegenerale.com. La sélection aura lieu courant décembre 2018 et la période d'incubation, d'une durée de 6 mois, débutera en janvier 2019.

Les Fintechs sélectionnées bénéficieront de l'expertise marchés de SG CIB, à travers des liens étroits avec les opérateurs de marchés, les vendeurs, les ingénieurs financiers et autres experts, ainsi qu'un accès direct à la plus grande salle des marchés d'Europe continentale. Les Fintechs choisies seront installées dans les locaux de Paris&Co en relation avec Le Swave, l'incubateur dédié aux start-ups de la finance dont le groupe Société Générale est partenaire fondateur.

Antoine Connault est nommé Directeur de Global Markets Incubator. Basé au sein de l'immeuble Basalte de la Défense dédié aux activités de marchés, il coordonnera les phases de détection et de pré-sélection, la gestion du cycle d'incubation des Fintechs, la supervision de leur développement ainsi que les relations avec les investisseurs. Antoine Connault est rattaché à Albert Loo, Responsable adjoint de la Vente Monde Activités de Marchés pour lesquelles il est en charge de l'innovation et du digital.

« Offrir des solutions à la pointe de l'innovation pour répondre aux besoins de nos clients est dans l'ADN de Société Générale. Grâce à cette plateforme d'incubation dédiée, nous souhaitons permettre à des Fintechs spécialisées sur les activités de marchés de transformer leurs idées pour développer des services innovants, précise Albert Loo, sponsor du Global Markets Incubator ».

« Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec Société Générale sur ce programme dédié aux marchés financiers. Nous nous réjouissons d'offrir aux Fintechs sélectionnées notre expertise d'incubation unique, notre expérience en matière d'innovation et nos infrastructures, pour les aider à développer leurs modèles et leurs services », souligne Edouard Plus, Directeur du Swave, l'accélérateur Fintech de Paris&Co.

Le lancement de Global Markets Incubator s'inscrit dans le cadre du plan stratégique « Transform To Grow » du Groupe Société Générale.

