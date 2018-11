Societe Generale : Lancement de Synoé, la nouvelle solution digitale de conseil

Société Générale Private Banking met son expertise et sa capacité d'innovation au service des clients en leur proposant une nouvelle solution digitale de conseil.

Société Générale Private Banking lance Synoé, une solution digitale qui fournit des conseils adaptés à chaque client et exécutables en un clic depuis un espace Internet dédié. Ces conseils sont générés et transmis automatiquement grâce à l'intelligence artificielle et au langage naturel qui permettent d'associer les commentaires de marché des experts de la banque privée avec les allocations et les objectifs d'investissement de chaque client.

Synoé allie l'expertise de la banque privée en matière de conseil et la puissance de l'intelligence artificielle pour offrir un service simple, digital et sécurisé. Issue de la volonté de la banque privée d'offrir le meilleur du relationnel et du digital, Synoé propose une démarche de conseil digitale complète.

La solution est accessible depuis l'Espace Client Internet et l'Appli Société Générale, reconnue pour la qualité de son expérience utilisateur. A travers ces interfaces, les clients ont une vue détaillée de leurs avoirs et peuvent les piloter facilement en s'appuyant sur les conseils en support d'investissement reçus par SMS, e-mail ou notification.

Une équipe d'experts dédiés est joignable pour accompagner les clients au quotidien dans la prise de connaissance des conseils reçus et leur exécution, en soutien de l'expérience digitale.

Synoé est aujourd'hui proposée aux clients de la banque privée en France ayant souscrit à certains contrats d'assurance-vie, véhicule d'investissement le plus populaire dans l'hexagone. Elle bénéficie de la sélection de fonds en architecture ouverte de la banque privée. Évolutive, cette solution sera prochainement étendue à un univers d'investissement plus large et intégrera de nouvelles fonctionnalités.

Synoé répond aux attentes de nos clients tant en matière de conseil, que d'accès à des outils digitaux simples d'utilisation qui les aident dans la gestion de leurs investissements au quotidien

Patrick Folléa,Directeur de Société Générale Private Banking France

Offrir le meilleur du digital et du relationnel à nos clients fait aujourd'hui partie de notre ADN. Le lancement de cette offre est une étape majeure du déploiement de notre stratégie.

Jean-François Mazaud,Directeur de Société Générale Private Banking