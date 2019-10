Societe Generale : Lancement de l'opération « Don't Skip My Project » pour soutenir les femmes entrepreneuses en Afrique

Société Générale a lancé une nouvelle saison de son initiative « Don't Skip My Project » qui vise à soutenir des entrepreneuses africaines via une campagne de visibilité sur YouTube.

La campagne consiste à mettre à disposition de start-ups actives dans les domaines de la santé, de la fintech, du digital et de l'environnement, du temps d'audience sur la plateforme de vidéos en ligne pour leur apporter de la notoriété et une partie du financement de leurs projets.

Société Générale renforce ainsi son soutien à l'entrepreneuriat féminin en Afrique et réaffirme son positionnement en tant que partenaire engagé dans le développement du continent. Opérant dans 19 pays africains, Société Générale a lancé fin 2018 le programme « Grow with Africa » afin de mettre ses expertises et sa dynamique d'innovation au service des transformations positives du continent.

A travers l'initiative « Don't Skip My Project » Société Générale soutient six start-ups en lien avec la plateforme de développement Women In Africa dont la banque est mécène. Des vidéos d'une minute au cours de laquelle chacune des entrepreneuses présente son projet ont été réalisées. Pour chaque vidéo visionnée en totalité, la banque apporte un soutien financier à la start-up. Une cagnotte de plus de 100 000€ sera ainsi distribuée lors de l'opération.

Six initiatives mises en avant sur une plateforme dédiée : http://www.dontskipmyproject.com/

Vesicash : Une plateforme pour sécuriser les transactions en ligne et hors ligne en Afrique

Créée en 2018, Vesicash est une plateforme digitale qui a pour but de renforcer la transparence des transactions d'e-commerce. La plateforme sert d'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs, assure la validation des termes du contrat, conserve le paiement en toute sécurité et ne verse les fonds qu'une fois les conditions remplies.

Visionner la vidéo

RemitFund : Booster l'entrepreneuriat des jeunes pour réduire le chômage en Afrique

Créé en 2016, RemitFund est un fonds d'investissement qui permet à la diaspora africaine d'investir dans des entreprises durables et de favoriser la création d'entreprises. Il met en relation de jeunes entrepreneurs africains en recherche d'investissement avec des organisations et réseaux de la diaspora africaine.

Visionner la vidéo

Reform Studio : Recycler les sacs plastiques usagés en Afrique pour les transformer en une gamme de produits durables

Créée en 2014, Reform Studio est une start-up qui révolutionne l'éco-responsabilité en transformant les sacs en plastique usagés en un nouveau tissu écologique et innovant : le Plastex. Ce matériau est obtenu après la stérilisation, la coupe en bandes et le tissage de sacs plastiques. Il sert ensuite à la fabrication d'une gamme de meubles et d'objets durables.

Visionner la vidéo

Div:a : Favoriser l'émancipation des jeunes filles en Afrique grâce au coding

Créée en 2018, l'ONG Div:a a pour objectif de former les jeunes filles africaines à la programmation. Une manière de rétablir la parité dans le domaine de l'informatique mais surtout de garantir aux jeunes filles un bagage de compétences valorisable.

Visionner la vidéo

ClassTeacher : Révolutionner l'école en Afrique en digitalisant les échanges entre l'école et les parents

Créée en 2018, Class Teacher est une application mobile qui permet de digitaliser les processus éducatifs : messagerie, relevés de note, actualités de l'établissement... L'objectif est d'améliorer la vie scolaire des enfants et le suivi des parents et des professeurs.

Visionner la vidéo

Pass Mousso : Faciliter et simplifier l'accès aux dossiers médicaux partout en Afrique

Créée en 2014, le Pass Santé Mousso est un bracelet intelligent qui contient l'intégralité du dossier médical d'un patient. Connecté à une plateforme en ligne sécurisée, il permet d'emporter ses données personnelles et médicales partout pour que chaque médecin puisse agir en ayant connaissance des antécédents, et du dossier médical même en cas d'urgence.

Visionner la vidéo

Contacts presse :

Corentin HENRY

01 58 98 01 75

corentin.henry@socgen.com