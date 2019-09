Societe Generale : Lancement du cabinet de management de transition et de transformation interne

Société Générale Executive Task Force met des managers du Groupe au service de l'ensemble des métiers de la Banque pour les accompagner sur des missions de gestion de projet, de management-relais ou de transformation des organisations.

Cette nouvelle offre de service est issue de l'Internal Startup Call, un programme d'intrapreneuriat lancé fin octobre 2017 par le Groupe qui visait à faire émerger des projets intrapreneuriaux innovants.

Société Générale Executive Task Force a été développé en mode startup au sein d'un incubateur parisien avant d'être déployé en interne.

Société Générale Executive Task Force mobilise de façon agile les compétences internes pour répondre aux besoins de recrutement temporaire des métiers.

« Piloter le déploiement d'un programme ou d'un projet majeur pour le Groupe, accompagner des équipes pour assurer une transition complexe, remplacer un manager absent pour sécuriser une activité sont autant de missions pour lesquelles le manager de transition peut apporter une véritable valeur ajoutée. Avec cette offre, nous souhaitons mobiliser de manière innovante nos managers expérimentés attirés par le travail en mode projet et la diversité des challenges qu'offrent les missions.Pour ces collaborateurs, c'est l'occasion de valoriser leurs compétences et d'enrichir leur expérience. Ce nouveau service vient soutenir la transformation des métiers engagée par le Groupe dans le cadre de son plan stratégique Transform to grow. » explique Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines du groupe Société Générale et sponsor de la startup interne.

Actuellement, 10 collaborateurs Société Générale ont rejoint l'équipe de managers de transition. L'objectif est de doubler les effectifs d'ici fin 2020.

Les managers de transition sont intégrés pour une durée de 4 ans à une structure interne dédiée pour constituer une task force au service de la transformation du Groupe. Ils sont sollicités dans le cadre de missions d'une durée de 6 à 18 mois.

L'offre de Société Générale Executive Task Force vient compléter celle de SG Consulting, cabinet de consulting interne à la Banque.