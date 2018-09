Societe Generale : Marie-Laure Parente nommée Directrice de Société Générale Mid Cap Investment Banking

Société Générale annonce la nomination de Marie-Laure Parente en tant que Directrice de Société Générale Mid Cap Investment Banking, l'entité de la banque de financement et d'investissement (SG CIB) dédiée aux ETI et PME clientes de la banque de détail en France.

Basée à Paris, Marie-Laure Parente est rattachée à Thierry d'Argent, Directeur Relations Clients et Banque d'Investissement, et à Laurent Goutard, Directeur de la Banque de détail Société Générale en France. Sa nomination est effective à compter du 24 septembre, elle succède à Vincent Tricon qui poursuit d'autres opportunités à l'extérieur du Groupe.

Banquier Conseil au sein de la Direction de la Clientèle des Grandes Entreprises du réseau Société Générale France depuis 2011, Marie-Laure Parente possède une connaissance approfondie des besoins des entreprises françaises, à toutes les étapes clés de leur existence.

Avec plus de 150 personnes réparties dans toute la France, Société Générale Mid Cap Investment Banking accompagne les entreprises de taille moyenne, cotées ou non cotées. Elle leur propose une palette complète et intégrée de services de banque d'investissement : fusions & acquisitions, financements structurés, marchés primaires actions et dette, capital développement.

Nous sommes ravis d'accueillir Marie-Laure Parente à la tête de Société Générale Mid Cap Investment Banking, elle succède à Vincent Tricon que nous remercions chaleureusement pour son engagement depuis plus de 30 ans. Société Générale Mid Cap Investment Banking, qui opère à la croisée des chemins entre SG CIB et la Banque de détail en France, témoigne des fortes synergies mises en place entre les différentes expertises de la Banque au service de nos clients entreprises.

Thierry d'Argent & Laurent Goutard,