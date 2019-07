Societe Generale : Mise en place d'une nouvelle organisation dans les activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Société Générale fait évoluer l'organisation de sa Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.

Comme annoncé le 9 avril 2019, Société Générale fait évoluer l'organisation de sa Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs afin d'améliorer la qualité des services rendus à ses clients et l'efficacité de son modèle, en se recentrant sur ses domaines d'excellence.

Dans ce cadre, la Banque annonce la création de la Business Unit Relations Clients, Conseil et Solutions de Financement (Global Banking and Advisory) qui regroupe le conseil, les marchés de capitaux et les financements et qui vise à proposer aux grands clients de la Banque l'offre de services la plus intégrée.

Les nominations suivantes sont effectives dès aujourd'hui :

• Pierre Palmieri est nommé Responsable Global Banking and Advisory.

Basé à Paris, Pierre est rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général délégué.

• Thierry d'Argent et Alvaro Huete sont nommés Responsables Adjoints Global Banking and Advisory. Basés à Paris, ils sont rattachés à Pierre Palmieri.

• Sylvain Mégarbané est nommé Responsable de la Banque d'Investissement, une nouvelle ligne métier créée au sein de la Business Unit Global Banking and Advisory. Cette nouvelle ligne métier inclut les activités Fusions & Acquisitions, marchés de capitaux, financements d'acquisition ainsi que les expertises sectorielles. Basé à Londres, Sylvain est rattaché à Pierre Palmieri.

La nouvelle organisation de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs inclut également une simplification de l'organisation des Activités de Marché.

La Business Unit Activités de Marché, dirigée par Jean-François Grégoire depuis février, est ainsi organisée autour de deux lignes métiers principales : Actions & Dérivés Actions et Crédit, Taux & Change (Fixed Income & Currencies). Ces lignes métiers sont respectivement sous la responsabilité d'Alexandre Fleury et de Sylvain Cartier.

Pour Séverin Cabannes, Directeur général délégué : « L'adaptation de notre modèle, plus efficace et plus concentré sur les zones d'expertises où nous disposons d'avantages compétitifs différenciants, va nous permettre d'assurer une croissance durable et rentable, en améliorant l'expérience de nos clients et en répondant mieux à leurs attentes. Avec un modèle construit autour de nos savoir-faire reconnus dans les solutions d'investissement, les financements structurés, les services de banque transactionnelle, nous sommes bien positionnés pour accompagner les besoins croissants de nos clients, en particulier en matière d'épargne et de financement. Avec cette organisation, notre Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs se tourne résolument vers le futur. »