Societe Generale : Négociation exclusive en vue de l'acquisition par Société Générale de Socalfi, filiale de My Money Bank en Nouvelle-Calédonie

Société Générale et My Money Bank annoncent aujourd'hui être entrés en négociation exclusive en vue de l'acquisition par Société Générale des titres de Socalfi, filiale détenue à 100% par My Money Bank en Nouvelle-Calédonie*.

Société Générale est présente en Nouvelle-Calédonie depuis près de 50 ans via sa filiale Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB). SGCB propose des services de banque de détail traditionnels et compte actuellement vingt agences et deux espaces entreprises lui permettant de servir près de 80 000 clients. Implanté en Nouvelle-Calédonie depuis 2002, Socalfi propose à une clientèle de particuliers et d'entreprises des offres de financements automobiles, d'équipements et de matériels spécifiques grâce à un réseau de distribution partenaire. Socalfi propose également des solutions de crédit à la consommation à destination des clients particuliers. La société compte actuellement 26 salariés. Ce projet d'acquisition permettrait à SGCB de renforcer ses positions locales sur les marchés des crédits à la consommation et crédits d'équipements qui bénéficient de potentiels de croissance rentable. Une procédure d'information est actuellement en cours auprès des instances représentatives du personnel et des autorités compétentes. * Les titres de Socalfi seraient acquis par Crédical, filiale à 100% de Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) qui est spécialisée dans le crédit à la consommation et le leasing.

