Societe Generale : Nomination de Gianluca Soma

Société Générale annonce la nomination de Gianluca Soma au poste de Responsable Pays Russie à compter du 1 juillet 2019. Il conservera également ses fonctions actuelles de Responsable de la région Europe au sein des activités de Banque et Services Financiers Internationaux. Il remplace Didier Hauguel, qui après 35 années au sein du Groupe, va se consacrer pleinement, au sein d'Imagine for Margo - Children Without Cancer, à son engagement solidaire de longue date. Didier Hauguel conservera des fonctions non exécutives au sein du Groupe en tant que Président du Conseil d'administration de Rosbank (Russie), Président du Conseil de surveillance de GEFA Bank (Allemagne) et Administrateur d'ALD SA.

Gianluca Soma aura pour mission de poursuivre avec Ilya Polyakov, Directeur général de Rosbank et les équipes locales le travail remarquable réalisé sous l'impulsion de Didier Hauguel qui a fait de Rosbank l'une des principales banques internationales en Russie reconnue pour la qualité de son modèle et sa solidité. Figurant parmi les neuf initiatives de croissance identifiées dans le cadre du plan stratégique Transform to Grow, le groupe Rosbank a su démontrer sa capacité d'adaptation au fil des années permettant aujourd'hui d'afficher une croissance rentable confortant ainsi l'engagement de long-terme du groupe Société Générale en Russie. « Didier Hauguel, entré à l'Inspection en 1984, a eu un parcours extrêmement riche : numéro 2 de Société Générale aux Etats-Unis, Responsable des Risques du Groupe à deux reprises et notamment pendant les années de crise, artisan du succès que connaissent aujourd'hui nos activités de Banque à l'international, Services Financiers et Assurance avec en particulier le rebond de nos activités en Russie. Je tiens à remercier Didier très chaleureusement pour son engagement exemplaire au service du groupe Société Générale, des clients et des équipes. Je souhaite également beaucoup de succès à Gianluca Soma qui saura faire bénéficier les équipes russes de sa grande expérience des réseaux bancaires qui sera un atout majeur pour réussir la stratégie ambitieuse de développement et de transformation poursuivie par Rosbank » a déclaré Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.

Biographie :

Gianluca Soma : Directeur des réseaux bancaires internationaux de la Région Europe & Responsable Pays Russie à compter du 1 juillet 2019. Gianluca Soma débute sa carrière en 1984 dans le conseil en management chez Ernst & Young puis chez Telos. De 1994 à 1997 il est Directeur des activités internationales d'Hyperion Software Group, avant de rejoindre GE Capital en 1997. En 1999, il est nommé Directeur général de Dial Italy (filiale du groupe Barclays). Fin 2000, il rejoint Hertz Lease Italy en tant que Directeur général. À la suite du rachat d'Hertz Lease par Société Générale en 2002, Gianluca Soma est successivement Directeur de région puis Directeur général délégué du Groupe ALD Automotive. Il est nommé Directeur général d'ALD International en mars 2008. Le 1er juillet 2010, Gianluca Soma devient membre du Comité de direction groupe Société Générale. En octobre 2010 il est nommé Directeur général de Société Générale Consumer Finance. En 2012, il est nommé Directeur délégué du pôle Banque et Services Financiers Internationaux avant de devenir en 2013 Directeur des réseaux bancaires internationaux de la Région Europe. De nationalité italienne, il est diplômé de l'université LUISS de Rome en « Business Administration » et d'un MBA de l'Ecole d'Administration Entreprise de Turin. Contact presse :

