Societe Generale : Nominations au sein de la Banque de détail en France

Philippe Amestoy et André Gardella sont nommés respectivement Directeur du réseau et Directeur des Opérations et Transformation de la Banque de détail en France.

Philippe Amestoy est nommé Directeur du réseau de la Banque de détail Société Générale en France. Depuis 2017 il était Directeur des Opérations et de la Transformation pour le réseau France. Il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre en 1987 l'inspection de Société Générale. En 1998, il a pris la responsabilité de la vice-présidence de la filiale argentine de Société Générale, avant d'être nommé, en 2002, Directeur général de l'Union Internationale de Banques, en Tunisie, lors de sa privatisation et de son acquisition par Société Générale. En 2007, il a été promu Délégué général de la région Grand Sud-Ouest au sein du réseau France de Société Générale. De 2011 à 2015, il a été Directeur Général Adjoint de Crédit du Nord, plus particulièrement en charge des questions marketing et commerciales. En 2015, il a été nommé Directeur général délégué du groupe Crédit du Nord.

Il est rattaché à Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail en France et reste membre du Comité de Direction du Groupe.

Philippe Amestoy est diplômé de l'IEP de Paris et de l'université de Paris-Dauphine.

André Gardella est nommé Directeur des Opérations et Transformation de la Banque de détail Société Générale en France. Il a débuté sa carrière en 1995 dans le domaine des financements structurés au sein du groupe Société Générale. Il rejoint ensuite la division Equity Capital Markets, en charge des marchés primaires italiens et espagnols, et en 2001, l'équipe Corporate Finance dédiée au secteur des semiconducteurs chez SG Cowen. En 2002, il rejoint le département Stratégie du Groupe. En 2006, il est nommé Directeur des Fonctions Support et membre du Comité exécutif de Boursorama. En 2008, il s'installe à Madrid, où il est nommé Directeur Général de Self Trade Bank, puis Président et Directeur Général de Self Bank, filiale espagnole de Boursorama. En 2011, il rejoint Sao Paulo pour diriger la franchise de financements structurés de Société Générale. Un an plus tard, il est nommé Directeur marketing et commercial de Banco Cacique et Banco Pecunia, deux filiales dédiées au crédit à la consommation, avant d'être promu Directeur Général de ces deux entités en 2015. En 2017, il prend la direction générale de SKB, filiale du Groupe en Slovénie.

Il est rattaché à Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail en France.

André Gardella est diplômé en Economie de l'Université Bocconi de Milan.

Ces nominations sont effectives.