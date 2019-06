Societe Generale : Nominations au sein des Activités Debt Capital Markets

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Felix Orsini au poste de Responsable Mondial des Marchés de Capitaux de Dette.

Basé à Paris, Felix Orsini remplace Demetrio Salorio dans cette fonction et est rattaché à Alvaro Huete, Responsable Adjoint des Activités de Financement. Il était auparavant Responsable de l'Origination Marchés de Capitaux de Dette pour le Secteur Public et Co-Responsable de l'Origination pour les Entreprises.

Andrew Menzies est promu Responsable Mondial de l'Origination, Marchés de Capitaux de Dette pour les Entreprises. Il occupait précédemment le poste de Co-Responsable de l'Origination pour les Entreprises. Andrew Menzies reste basé à Londres et est rattaché à Felix Orsini.

Olivier Vion est nommé Responsable Mondial de l'Origination, Marchés de Capitaux de Dette pour

le Secteur Public. Basé à Paris, Olivier occupe cette fonction en complément de son rôle de Responsable de la Syndication pour les Souverains, Supranationaux et Agences.

S'appuyant sur des capacités reconnues en termes de conseil, de structuration et d'exécution, les équipes Debt Capital Markets de Société Générale accompagnent leurs clients, entreprises, institutions financières et secteur public, dans leurs besoins de financement.

Biographies :

Felix Orsini

Felix Orsini est nommé Responsable Mondial des Marchés de Capitaux de Dette chez Société Générale Corporate & Investment Banking, à compter du 14 juin 2019.

Il était auparavant Responsable de l'Origination Marchés de Capitaux de Dette pour le Secteur Public, depuis juin 2016, et coresponsable de l'Origination pour les Entreprises depuis 2010. Felix a intégré les équipes de Marchés de Capitaux de Dette de Société Générale en 2008 en tant que Responsable de l'Origination pour les Entreprises et les Institutions Financières en France. Avant de rejoindre Société Générale, il a développé et dirigé pendant plus de 12 ans l'équipe Origination France d'ABN AMRO et a débuté sa carrière dans les activités de Marchés de Capitaux de Dette chez BNP en 1994.

Felix Orsini est diplômé de l'ESSEC.

Andrew Menzies

Andrew Menzies est promu Responsable Mondial de l'Origination, Marchés de Capitaux de Dette pour les Entreprises, à compter du 14 juin 2019, après avoir été Co-Responsable Mondial depuis juillet 2017. Andrew Menzies travaillait au sein du bureau Société Générale Corporate & Investment Banking de New-York en 2014 en tant que Responsable de l'Origination - Marchés de Capitaux de Dette pour la Région Amériques où il avait été en charge du développement de la franchise les trois années précédentes. Avant cela, il avait piloté avec succès les Marchés de Capitaux de Dette Entreprises pour l'Europe du Nord et le Royaume-Uni, un poste qu'il occupait depuis 2010. Andrew Menzies a rejoint le Groupe en 2003 et a plus de 14 années d'expérience au sein du secteur bancaire, avec notamment une expertise étendue à l'international, ayant travaillé pour des clients à travers l'Amérique, le Royaume-Uni et Irlande, les Pays-Bas et la Scandinavie.

Andrew Menzies est titulaire d'un master de l'Université d'Edimbourg.

Olivier Vion

Olivier Vion est nommé Responsable Mondial de l'Origination, Marchés de Capitaux de Dette pour le Secteur Public, à compter du 14 juin 2019, en complément de son rôle de Responsable de la Syndication pour les Souverains, Supranationaux, et Agences. Depuis 2015, il est Responsable de la Syndication obligataire du Secteur Public en Europe. Olivier Vion a rejoint Société Générale fin 2013 en tant que Responsable des Supranationaux et Agences au sein des activités de Marchés de Capitaux de Dette. Auparavant, Oliver Vion avait travaillé pendant 15 ans chez JP Morgan comme Responsable de trading sur taux puis Responsable en charge de l'Origination obligataire pour les émetteurs récurrents jusqu'en 2011. Il a débuté sa carrière au CCF (à présent HSBC France).

Olivier Vion est diplômé d'HEC, Chartered Financial Analyst (CFA) et ancien membre du board de la CFA French Society.