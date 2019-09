Societe Generale : Nominations au sein des activités ECM (Marchés de Capitaux Actions)

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce de nouvelles nominations au sein des équipes marchés de capitaux actions (ECM) et relations clients France, effectives à compter du 1er octobre 2019.

Thomas Feuerstein et Pierre Troussel sont nommés Co-Responsables Marchés de Capitaux Actions pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Thomas et Pierre, basés à Paris, sont rattachés à Luis Vaz Pinto, Responsable Mondial Marchés de Capitaux Actions, et à Jacques Bitton, nommé seul Responsable Relations Clients et Banque d'Investissement pour la France et rattaché à Thierry d'Argent, Responsable Adjoint Global Banking and Advisory. Cécile Waymel devient Responsable de l'Unité Client Relationship en France, sous la responsabilité de Jacques Bitton.

Jose-Antonio Gagliardi, actuellement Responsable de la Syndication Actions, est nommé Responsable Equity-Linked, en remplacement de Thomas Feuerstein.

Emilie Jadat O'Shea, est nommée Responsable de la Syndication Actions, en remplacement de Jose-Antonio Gagliardi.

Ils sont tous deux basés à Paris et rattachés à Luis Vaz Pinto.

Cette nouvelle équipe poursuivra le développement de la franchise Marchés Actions. Société Générale est un acteur européen de premier plan sur l'ensemble de la chaîne de valeur actions, au service de clients corporate et institutions financières, des activités marchés actions primaires à la Recherche et la Distribution.

Son expertise et sa connaissance approfondie du marché ont permis à Société Générale d'établir la franchise marchés de capitaux actions #1 en France depuis 2010, étant la seule banque française à bénéficier d'un dispositif intégré, avec notamment ses départements Vente et Recherche. Société Générale est également un acteur majeur en Equity-Linked avec des positions de premier plan en Ibérie, Allemagne, Europe centrale et orientale et au Moyen-Orient.

Biographies

Jacques Bitton

Jacques Bitton est nommé Responsable Relations Clients et Banque d'Investissement en France en octobre 2019, après en avoir été Co-Responsable depuis juin 2018. Il était depuis fin 2006 Banquier Conseil en charge de la relation globale avec de grandes entreprises françaises.

Jacques Bitton a rejoint Société Générale en 1997 en qualité de Directeur Associé au sein du Département Fusions & Acquisitions. Il a été nommé Adjoint du Responsable du Corporate Finance en 1999 puis Directeur France des Fusions & Acquisitions en 2000. Avant de rejoindre Société Générale, Jacques Bitton a occupé, de 1987 à 1997, diverses fonctions au sein des activités Corporate Finance du Groupe BNP. Il a été successivement Directeur au sein des activités d'Equity Capital Markets puis Directeur Associé au département des Participations Industrielles avant d'être nommé Managing Director au sein du Département Conseil, en charge de l'ingénierie financière, des privatisations et du conseil aux sociétés cotées. Il a dirigé de nombreuses transactions de privatisation, de fusions et acquisitions et a conseillé de nombreuses grandes entreprises dans leurs réflexions stratégiques.

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, Jacques Bitton est également titulaire de deux DESS, l'un en marchés financiers (Paris Dauphine) et l'autre en droit des affaires et fiscalité (Panthéon-Sorbonne).

Cécile Waymel

Cécile Waymel est nommée Responsable de l'unité Client Relationship en France en octobre 2019.

Depuis 2018, Cécile était directeur adjoint du Programme de Transformation du Contrôle Permanent auprès de la direction générale du Groupe. Cécile a une expérience approfondie de financement et de gestion de grands clients corporate. Elle a occupé différents postes au sein des équipes en charge de la relation clients : Responsable du portefeuille Industrie, Chimie, Construction entre 2014 et 2018, Relationship Manager puis co-Responsable du portefeuille Telecom et Media (2008-2014). Auparavant, Cécile a bénéficié d'une expérience de 10 ans de conseil et projets de transformation au sein d'Accenture et de SG Consulting.

Cécile est diplômée de HEC Paris et a un Master CEMS de l'ESADE (Barcelone).

Thomas Feuerstein

Thomas Feuerstein est nommé Co-Responsable Marchés de Capitaux Actions pour la France, la Belgique et le Luxembourg en octobre 2019.

Il a rejoint Société Générale dans l'équipe Equity-Linked en 2007 où il a couvert et conseillé des clients à travers la région Europe, Moyen-Orient & Afrique, contribuant à la croissance internationale de la franchise Equity-Linked de SG CIB récompensée de nombreuses fois. Il a été nommé responsable mondial Equity-Linked en 2017. Avant de rejoindre le Groupe, Thomas a travaillé six ans au sein du département Finance de Valeo, sur les activités de financement, ainsi que sur les sujets de couverture de risque.

Thomas est diplômé de l'Université Rennes 1 et a obtenu un Executive Master de l'ESCP.

Pierre Troussel

Pierre Troussel est nommé Co-Responsable Marchés de Capitaux Actions pour la France, la Belgique et le Luxembourg en octobre 2019.

Il a rejoint le Groupe Société Générale au sein de l'équipe Equity Capital Markets en charge du marché français en mai 2006 avec un focus sur les grands corporate français et a été promu Managing Director en mars 2018. Pendant plus de 13 années au sein de cette équipe, Pierre a été impliqué dans plus de 50 opérations Equity Capital Markets avec un rôle de premier plan.

Pierre est diplômé de HEC et de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC).

Jose Antonio Gagliardi

Jose Antonio Gagliardi est nommé Responsable Equity-Linked en octobre 2019.

Il a commencé sa carrière chez Société Générale en 1992 en tant que vendeur de dérivés sur taux fixe. En 1998, il rejoint l'équipe d'origination Equity-Linked devenant responsable de l'équipe en 2008. En 2011, il devient Co- Responsable de l'équipe Financement d'Acquisition à New York. En 2012, il est nommé Responsable de la Syndication Actions.

Emilie Jadat O'Shea

Emilie Jadat O'Shea est nommée Responsable de la Syndication Actions en octobre 2019.

Elle a rejoint Société Générale en 2010 au sein de l'équipe Equity Syndicate où elle a développé une expertise confirmée dans l'exécution et le placement de transactions primaires et une très bonne connaissance des investisseurs institutionnels. En tant que Managing Director au sein de la Syndication Actions, Emilie a supervisé l'exécution et le placement d'un grand nombre de transactions primaires sur l'ensemble du spectre ECM. Avant de rejoindre Société Générale, Emilie a travaillé pendant plus de 10 ans au sein de l'équipe marchés de capitaux actions de BNP Paribas, principalement à Londres, où elle a été impliquée dans l'origination et l'exécution de transactions sur les marchés de capitaux actions, en tant que responsable pour le Benelux et la Scandinavie, avant de rejoindre leur équipe parisienne en 2007.