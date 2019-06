Societe Generale : Nominations au sein du Groupe

Société Générale annonce les nominations suivantes :

- Sadia Ricke est nommée Directrice déléguée des Risques du Groupe à compter du 1er septembre 2019.

- Christophe Lattuada est nommé Responsable Pays pour le Groupe au Royaume Uni et en Irlande à compter du 1er septembre 2019.



Sadia Ricke est nommée Directrice déléguée des Risques du Groupe à compter du 1er septembre 2019. Elle reste membre du comité de Direction du groupe Société Générale. Sadia sera rattachée à Sylvie Rémond, Directrice des Risques du groupe Société Générale.

Forte d'une carrière de 25 années au sein du Groupe, Sadia a développé une solide expérience à Paris, à Hong Kong, et à Londres dans le domaine de la banque de financement et d'investissement et plus particulièrement sur les activités de financements structurés et de gestion des risques. Depuis deux ans à la tête de Société Générale au Royaume Uni et en Irlande, elle a notamment contribué au développement de la franchise client locale de Société Générale et conduit le projet de préparation du Groupe en vue du Brexit. Ses compétences et son expérience seront précieuses pour continuer à renforcer le dispositif de pilotage et de maîtrise des risques de la Banque.

Christophe Lattuada est nommé Responsable Pays pour le Groupe au Royaume Uni et en Irlande à compter du 1er septembre 2019. Il occupera également le rôle de Directeur général de Societe Generale London Branch*. Basé à Londres, il sera rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général délégué de Société Générale.

Christophe a été Directeur de la Stratégie pour les activités de banque de grande clientèle avant de prendre la direction des activités de Prime Services. Ses qualités et sa bonne connaissance de l'ensemble des métiers du Groupe lui permettront de coordonner le développement de la Banque au Royaume-Uni et en Irlande où Société Générale est présente de longue date pour servir ses clients locaux et internationaux. Le Groupe y propose des services de banque de grande clientèle et solutions investisseurs dont la banque privée, ainsi que des services financiers spécialisés, dont les financements d'équipements et de véhicules.

* Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation

