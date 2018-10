Societe Generale : Nominations de Cyril Paolantoni et Daniel Braun au sein des équipes sectorielles Corporate Finance

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce les nominations de Cyril Paolantoni en tant que co-Responsable Corporate Finance du secteur des Biens de Consommation, Distribution et Luxe et de Daniel Braun au sein de l'équipe sectorielle Industries Diversifiées.

Cyril Paolantoni travaillera aux côtés de Frédéric Dubois, co-Responsable Corporate Finance du secteur des Biens de Consommation, Distribution et Luxe, où il sera particulièrement en charge de l'industrie Biens de Consommation, hors produits alimentaires et boissons. Bénéficiant de plus de douze années d'expérience dans le secteur, il a pour mission de développer davantage le dialogue stratégique avec les clients de cette industrie, en particulier sur les segments des Biens Durables (Equipements de la Maison) et des Produits de Grande Consommation (Soins de la Personne).

Basé à Paris, Cyril est rattaché à Sylvain Mégarbané, Responsable Mondial Corporate Finance et à Luis Vaz Pinto, Responsable Mondial Adjoint Corporate Finance. Sa nomination est effective depuis le 17 septembre.

Daniel Braun est nommé banquier sectoriel au sein de l'équipe Industries Diversifiées où il sera responsable de la couverture des clients des secteurs Biens d'Equipement et Métallurgie. Il travaillera également au développement de la couverture clients des secteurs Industriels et Automobiles dans les pays germanophones en s'appuyant sur son expérience locale.

Basé à Londres, Daniel est rattaché à Patrick Perreault, Responsable du Secteur Industries Diversifiées au sein du département Corporate Finance. Sa nomination est effective depuis le 3 septembre.

Ces nominations de profils confirmés témoignent de la volonté de la banque de continuer à renforcer son expertise sectorielle au service de ses grands clients. La compréhension approfondie des évolutions et enjeux de chaque industrie permet à Société Générale Corporate & Investment Banking d'enrichir davantage le dialogue stratégique avec ses grands clients et de proposer une offre de conseil et de financement adaptée à leurs besoins spécifiques.

Contact presse :

Fanny Rouby - +33 1 57 29 11 12 - fanny.rouby@socgen.com - @SG_presse