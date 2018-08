Societe Generale : Nouveau partenariat avec Jonathan Hivernat, Capitaine de l’équipe de France de Rugby Fauteuil

Avec ce contrat de partenariat, Société Générale s'engage jusqu'à fin 2019 auprès de Jonathan Hivernat pour l'accompagner dans la pratique professionnelle de son sport et mener des actions de sensibilisation en faveur du handisport.

Jonathan Hivernat, 27 ans, a terminé, avec son équipe, 7ème aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. En 2017, il est arrivé 9ème aux Championnats du Monde de Rugby Fauteuil et 3ème aux Championnats d'Europe. Il a gagné 7 fois la Coupe de France, avec son club le Stade Toulousain Rugby Handisport.

Jonathan Hivernat fait partie de la sélection qui dispute actuellement le championnat du monde de rugby fauteuil à Sydney du 5 au 10 août 2018.

Jonathan Hivernat rejoint les sept autres joueurs professionnels de rugby soutenus par Société Générale : Jonny Wilkinson, Thierry Dusautoir, Sylvain Marconnet, Guilhem Guirado, Matt Giteau, Christian Califano et Shannon Izar. Ces joueurs sont aux côtés de la Banque pour porter haut les valeurs d'engagement et d'esprit d'équipe, communes au rugby et à Société Générale. Ils seront mobilisés pour faire vivre de l'intérieur la Coupe du Monde de rugby 2019 en apportant leur expertise et leur regard de joueurs professionnels.

Société Générale, partenaire privilégié du rugby et du handisport

La Banque est partenaire de tous les rugbys depuis plus de 30 ans.

En France, elle est partenaire de la Fédération Française de Rugby (FFR) et des équipes de France depuis 1987, ainsi que de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) depuis 1998. Société Générale soutient au quotidien les 13 Ligues régionales de rugby et près de 500 clubs amateurs.

La Banque est, pour la 6ème fois, partenaire majeur de la Coupe du Monde au Japon en 2019.

La Banque est partenaire de la Fédération Française Handisport (FFH) depuis 2003 et des équipes de France paralympiques. Société Générale soutient la skieuse et championne paralympique Marie Bochet ainsi que Perle Bouge, rameuse d'aviron handisport, vice-championne paralympique.

Biographie de Jonathan

Jonathan, né à Figeac en 1991, est diagnostiqué enfant porteur de la maladie génétique Charcot Marie Tooth, qui affecte les muscles. Il suit une scolarité classique à Figeac. Très sportif, il excelle au tennis de table et en équitation handisport. La maladie gagnant du terrain, il entre en institution spécialisée en 2007. Il y découvre en 2010 le rugby fauteuil : « J'étais à Toulouse dans un centre pour personnes en situation de handicap. Une équipe de quad rugby est venue faire une démonstration, se rappelle Jonathan. Les joueurs évoluaient dans des fauteuils légers, avec une telle vivacité, une telle énergie… Le jour même, j'ai fait des essais avec l'entraîneur… et j'ai été pris ! » Jonathan entre au club du Stade Toulousain Rugby Handisport et y rencontre trois personnes décisives pour son avenir sportif : Nicolas Costes, l'entraîneur, Pablo Neumann, joueur et président du club, et Olivier Cusin, son coach en équipe de France.

Jonathan est aujourd'hui capitaine de l'équipe du Stade Toulousain et de l'équipe de France de Rugby Fauteuil.

Le rugby fauteuil

Le quad rugby ou rugby fauteuil, sport mixte né au Canada en 1977, se joue par équipe de quatre, sur un terrain de basket, avec un ballon rond. « Nous sommes en mode Mad Max », explique en souriant Jonathan Hivernat : les fauteuils sont carénés, ceux des défenseurs ont des grilles et conçus pour pouvoir bloquer le fauteuil de l'adversaire. Le fauteuil de l'attaquant est profilé pour marquer. Ce sport est une discipline paralympique depuis les Jeux de Sydney 2000. Aujourd'hui il compte plus de 260 licenciés en France et 16 clubs affiliés en France.