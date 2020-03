Societe Generale : Publication de l'avis de réunion de l'Assemblée générale mixte du 19 mai 2020

Les actionnaires de Société Générale sont avisés de la tenue d'une Assemblée générale mixte le mardi 19 mai 2020 à 16h à l'Espace Grande Arche à Paris La Défense. L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour.

Parmi les 32 résolutions soumises à l'approbation des actionnaires, le Conseil d'administration propose de modifier les statuts en application de la loi Pacte afin, notamment, d'adopter une procédure de nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires et de prévoir la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux par le Conseil d'administration dans la détermination des orientations de l'activité de la Société.

Les actionnaires auront également à se prononcer sur le renouvellement pour une durée de quatre ans du mandat d'administrateur de Monsieur Juan Maria Nin Génova, administrateur indépendant depuis 2016, membre du Comité des risques et du Comité des rémunérations et la nomination de Madame Annette Messemer comme administrateur indépendant. Pour plus de détail, voir le communiqué de presse en date du 9 décembre 2019.

Les autres résolutions qui seront soumises au vote lors de l'Assemblée générale, incluent notamment l'approbation des résultats 2019, le montant du dividende de 2,20 euros par action au titre de l'exercice 2019 avec mise en paiement le 28 mai 2020 et le renouvellement des autorisations financières.

Dans le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19, l'attention des actionnaires est appelée sur le fait que les modalités de participation physique à l'Assemblée générale, notamment le lieu et l'heure, pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et légaux.

Pour toutes ces questions, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page Assemblée générale sur le site www.societegenerale.com.

Quelle que soit l'évolution de la situation sanitaire et des dispositions légales en vigueur, l'attention des actionnaires est attirée sur le fait qu'il est possible de participer à l'Assemblée générale sans y être physiquement présent en adressant son vote par correspondance (via le site de vote sécurisé VOTACCESS ou via le formulaire de vote papier).

Dans les circonstances actuelles, il est recommandé de choisir ces modes de participation à l'Assemblée. Les modalités pratiques y afférentes sont détaillées dans l'avis de réunion.

Par ailleurs, tout actionnaire désirant déposer des points à l'ordre du jour ou projets de résolutions a la possibilité de le faire par lettre recommandée.

Les actionnaires peuvent également adresser des questions écrites au Conseil soit par voie postale soit par voie électronique via l'adresse mail societegenerale@relations-actionnaires.com dans les conditions prévues par la réglementation.

Enfin, l'Assemblée générale de Société Générale sera, comme chaque année, retransmise en direct sur le site www.societegenerale.com.

Les documents d'information préparatoires à cette Assemblée générale sont disponibles sur le site internet du Groupe (www.societegenerale.com, rubrique Assemblée générale).

