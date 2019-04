Societe Generale : Réaction de Société Générale aux actions de blocage des tours de la Défense

Le Groupe Société Générale déplore les actions d'activistes de certaines ONG qui portent atteinte à nos collaborateurs depuis le début de la matinée les empêchant de rentrer et sortir des tours.

Le Groupe regrette également la violence de certains ayant entraîné bris de glace et bousculades devant le bâtiment. Ces actions agressives à l'égard du Groupe et de ses collaborateurs viennent s'ajouter à l'ensemble des opérations à répétition contre nos bâtiments et nos salariés depuis des mois.

Ces ONG dénigrent de façon caricaturale la réalité de nos engagements et les résultats concrets obtenus en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Société Générale défend une transition énergétique volontariste et responsable conciliant les enjeux climatiques mais aussi économiques et sociaux pour être en mesure de couvrir les besoins des populations dans le monde avec une énergie la plus propre et la moins chère possible.

La Banque soutient ainsi massivement depuis plusieurs années le financement des énergies renouvelables (classée au 2ème rang sur la zone EMEA en 2018), tout en réduisant progressivement les financements des énergies carbonées. La Banque s'est engagée à contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020, objectif réalisé à 69% à fin 2018. Nous avons arrêté tout financement dédié au charbon, au pétrole issu des sables bitumineux ou extrait en Arctique.

A noter que selon le rapport « Banking on Climate Change 2019» publié la semaine dernière par six organisations internationales, Société Générale ne figure qu'au 23ème rang du classement mondial des banques qui financent les énergies fossiles.

Nous allons continuer de piloter nos activités en ligne avec des scénarios de transition responsables et dans une démarche proactive de progrès continu.