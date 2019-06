Société Générale : Résultat de l'option pour le paiement du dividende en actions

SOCIETE GENERALE ANNONCE LE RESULTAT DE L’OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS



Paris, le 12 juin 2019



L’Assemblée Générale des actionnaires réunie le 21 mai 2019, a fixé le dividende au titre de l’exercice 2018 à 2,20 euros par action ordinaire, et a décidé d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter pour le paiement du dividende en actions. La période d’option s’est achevée le 7 juin 2019.

Les actionnaires détenant 50,2% des actions Société Générale ont opté pour le paiement du dividende en actions. En conséquence, 39 814 909 actions nouvelles seront émises, représentant 4,9% du capital de la Société Générale avant prise en compte de cette émission.

Ces actions nouvelles seront livrées et admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») à compter du 14 juin 2019.

Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2019, seront de même catégorie et immédiatement assimilées aux actions de Société Générale déjà admises aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment A - code ISIN FR 0000130809). A l’issue de cette opération, le capital de Société Générale sera composé de 847 732 648 actions de 1,25 euros de nominal.

Cette émission d’actions nouvelles aura un impact de 24 points de base sur le ratio de CET1 publié du Groupe. Le ratio CET1 au 31 mars 2019, pro-forma de cette émission d’actions nouvelles, ressort à 11,7%.

Contacts presse :

Antoine Lhéritier 01 42 13 68 99 antoine.lheritier@socgen.com

Corentin Henry 01 58 98 01 75 corentin.henry@socgen.com





