Societe Generale : Résultats au 30 juin 2020

PERFORMANCE T2-20 ET S1-20 MARQUÉE PAR LA CRISE DU COVID ; REBOND DEPUIS MI-MAI

Activités de Banque de Détail en France et Banque de Détail à l'International impactées sur la première partie du T2-20 ; rebond depuis la mi-mai

Activités résilientes dans l'Assurance, la Banque Privée et le transaction banking

Bonne performance des activités de Financement et Conseil et de Taux, Crédit et Change ; poursuite des conditions de marché défavorables aux produits structurés en avril et mai et reprise progressive depuis mi-mai

Éléments exceptionnels non cash liés à la révision de la trajectoire des Activités de Marché et Services aux investisseurs : dépréciation de l'écart d'acquisition pour -684 M EUR et du stock d'impôts différés actifs pour

-650 M EUR

Résultat net part du Groupe à -1 264 M EUR au T2-20 (-1 590 M EUR au S1-20) et résultat net part du Groupe retraité des éléments exceptionnels non cash à +70 M EUR au T2-20

FORTE BAISSE DES COÛTS

Baisse des frais généraux de -9,6% au T2-20 et -5,8% au S1-20 confortant l'objectif de frais généraux sous-jacents à 16,5 Md EUR en 2020

Objectif de poursuivre la baisse des coûts à moyen terme

COÛT DU RISQUE IMPACTÉ POUR MOITIÉ PAR LES EFFETS IFRS9 ET LES DÉGRADATIONS DE RATING DE CONTREPARTIES

Coût du risque au T2-20 à 1 279 M EUR (x4 /T2-19), dont 653 M EUR liés aux provisions pour pertes de crédit attendues en Étape 1 et Étape 2 ; Coût du risque à 81 points de base au S1-20

Coût du risque 2020 attendu en bas de la fourchette comprise entre 70 à 100 points de base

POSITION DE CAPITAL ET DE LIQUIDITÉ SOLIDES

Ratio de CET1 à 12,5%( ) (12,6% pro-forma( )) au 30 juin 2020, soit près de 350 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire

Programme de financement réalisé à 81% ; ratio LCR à 167%( )

Ratio de CET1 attendu en haut de la fourchette comprise entre 11,5% à 12% à fin 2020

FINALISATION DE LA REVUE STRATÉGIQUE DES PRODUITS STRUCTURÉS

Maintien d'une position de leader mondial sur les produits structurés actions, reconnue par nos clients, et réduction du profil de risque associé ; amélioration de la rentabilité des Activités de Marché au travers d'une réduction de coûts d'environ 450 M EUR d'ici 2022-2023

Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

« Au cours de ce semestre, Société Générale a su s'adapter aux conséquences de la crise sanitaire et a ainsi pu soutenir avec efficacité ses clients et ses collaborateurs, renforçant ainsi son positionnement de partenaire de confiance. Si les mois d'avril et de mai ont été fortement marqués par la réduction d'activité de nombreuses économies dans le monde, le rebond des activités depuis mi-mai est très encourageant. S'appuyant sur une base de capital très solide et un portefeuille de crédit confirmant sa qualité intrinsèque, le Groupe va poursuivre l'adaptation de ses activités au nouvel environnement post crise du COVID, prolongeant notamment les efforts de réduction de ses coûts. Le Groupe travaille d'ores et déjà sur de nouvelles initiatives pour bâtir sa nouvelle étape stratégique 2021-2023 articulée autour de trois objectifs prioritaires, la centricité client, la responsabilité sociale et environnementale et l'efficacité opérationnelle s'appuyant sur les technologies numériques.»

le renvoi* dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants

(1) incluant 20 points de base au titre du phasing IFRS9

(2) proforma de la cession annoncée de SG Finans (+10 points de base)

(3) en moyenne trimestrielle