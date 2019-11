Societe Generale : Résultats au 30 septembre 2019

FORTE PROGRESSION DU RATIO DE CAPITAL (CET1 À 12,5%),

- CET1 en hausse de 46 points de base à 12,5% par rapport au 30 juin 2019, soit près de 250 points de base au-dessus des exigences réglementaires (Maximum Distributable Amount). Le ratio Tier 1 s'établit à 15,2%

- Génération organique de capital de 28 points de base sur les neuf premiers mois de l'année incluant une provision pour dividende de 1,65 euro par action (correspondant à 75% de 2,20 euros par action)

- Cible de réduction de 10 milliards d'euros des encours pondérés par le risque dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs atteinte

- Finalisation des cessions de Société Générale Serbie, Société Générale Monténégro et de Mobiasbanca Société Générale pour un impact de +10 pb ce trimestre, portant à +38 pb l'impact cumulé des cessions finalisées

- Ratio de levier en hausse à 4,4%

- Actif net tangible en hausse de 7,9% par rapport au 30 septembre 2018 (actif net tangible par action : +1,9%)

AVANCEMENT SATISFAISANT DE L'ADAPTATION DES MÉTIERS ET DU BUSINESS MODEL, RENTABILITÉ RÉSILIENTE (ROTE(1) DE 8,1% SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE)

- Bonne rentabilité des activités de Banque de détail en France et de Banque de détail et Services Financiers Internationaux, dans la cible des objectifs 2020

- Exécution du plan de restructuration des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs conforme aux objectifs : revenus des financements structurés en hausse, baisse des revenus des activités de marché intégrant les effets des fermetures d'activité

- Nouvelle baisse des frais de gestion sous-jacents du Groupe : -1,3%(1) au T3-19/T3-18, -1,2%(1) sur 9M-19 /9M-18, avec en particulier une très bonne performance dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (-3,1%(2) sur 9M-19 /9M-18)

- Coût du risque contenu à 24 points de base sur 9M-19 (26 points de base au T3-19)

- Résultat net part du Groupe sous-jacent à 855 M EUR au T3-19 et 3 183 M EUR sur 9M-19

AFFIRMATION DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COMME BANQUE LEADER DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

- Banque #1 au niveau mondial sur l'Environnement et #6 sur l'ensemble des critères RSE (classement RobecoSAM 2019)

- Nouvel objectif de contribution au financement de la transition énergétique de 120 milliards d'euros entre 2019 et 2023

Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

« Nous réalisons à nouveau ce trimestre des résultats très en ligne avec nos objectifs et priorités. En ce qui concerne le capital, le ratio CET1 progresse à nouveau fortement à 12,5%. Les activités de banque de détail et de services financiers affichent des performances commerciales et financières solides. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs délivre, quant à elle, un résultat net résilient dans un environnement peu favorable, sans bénéficier encore des effets positifs de la restructuration menée à un rythme soutenu et en avance sur ses objectifs 2020. Le coût du risque reste bas pour l'ensemble des métiers, reflétant la qualité du portefeuille de crédit. Enfin la Société Générale confirme son rôle d'acteur engagé et responsable et de banque leader au niveau international en matière de financement de la transition énergétique. Au total le Groupe, fort de l'engagement de ses équipes, est confiant sur sa capacité à délivrer, dans un environnement en Europe toujours plus contraignant. »

Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants.

(1) Données sous-jacentes. Cf note méthodologique 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes.

(2) Frais de gestion retraités des coûts de restructuration et des coûts d'intégration des activités EMC