Société Générale : S&P relève sa perspective à 'positive'

24/10/2018 | 09:12

S&P Global Ratings confirme ses notes d'émetteur crédit long et court termes à respectivement 'A' et 'A-1' sur Société Générale et ses entités bancaires coeur, tout en relevant sa perspective de 'stable' à 'positive'.



'Cette perspectives reflète nos attentes que le coussin d'absorption de pertes de SG atteindra 8% des actifs pondérés du risque vers la mi-2020 et que le groupe renforcera sa rentabilité en ligne avec les pairs notés 'A+',' explique l'agence de notation.



S&P indique aussi remonter sa note d'émetteur crédit long terme sur la société de location de véhicule ALD, passant de 'BBB' à 'BBB+', et confirmer ses notes sur la compagnie d'assurance Sogécap, tout en maintenant une perspective 'stable'.



