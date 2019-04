Société Générale SFH : émission de 100 ME d'obligations

23/04/2019 | 10:55

Société Générale SFH, filiale de Société Générale, annonce l'émission de 100 millions d'euros d'obligations sécurisées sous forme de ' security tokens ' (obligations de financement de l'habitat ou 'OFH') directement enregistrées sur la blockchain Ethereum.



Les ' OFH Tokens ' ont été notés Aaa / AAA par Moody's et Fitch et ont été entièrement souscrits par Société Générale.



' Cette opération est un projet pilote de Société Générale et la startup interne Société Générale FORGE, l'une des 60 startups internes du programme intrapreneurial du Groupe Internal Startup Call ' indique le groupe.



' Cette transaction permet d'explorer un circuit d'émission obligataire plus efficace. Les avantages sont nombreux : modularité du produit et délais de mise sur le marché raccourcis, automatisation des événements sur titre, transparence accrue, transfert des titres et règlement plus rapides. Elle permet également de proposer un nouveau standard d'émission et de négociation sur le marché secondaire et de réduire les coûts et le nombre d'intermédiaires ' rajoute Société Générale dans son communiqué.



