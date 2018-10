Société Générale : SG CIB lance un incubateur pour fintechs

01/10/2018 | 14:57

Société Générale annonce ce jour le lancement, par Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB), de Global Markets Incubator, un incubateur dédié aux fintechs spécialisées dans les activités de marchés.



'Avec ce lancement, Société Générale Corporate & Investment Banking adopte une approche pionnière en matière d'incubation de startups spécialisées dans les activités de marchés et confirme son soutien à l'écosystème fintech. Les fintechs sélectionnées bénéficieront de l'expertise reconnue de SG CIB sur les marchés, ainsi que de l'accompagnement de l'incubateur Le Swave basé à la Défense', est-il précisé.



SG CIB ouvre ainsi un appel à candidature pour intégrer Global Markets Incubator. 'L'incubateur sera à l'écoute de toutes les solutions qui visent à co-construire des offres performantes et favorisera les Fintechs qui se démarqueront par leur degré d'innovation et leur capacité à augmenter les services offerts aux clients', indique la Société Générale.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 novembre. La sélection aura lieu courant décembre 2018 et la période d'incubation, d'une durée de 6 mois, débutera en janvier 2019.





