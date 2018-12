Societe Generale : SG CIB poursuit le renforcement de son offre de compensation de dérivés

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) complète son offre marchés avec l'ouverture d'ici fin 2018, à Paris, d'une capacité de compensation pour compte de tiers sur les produits dérivés listés et de gré à gré (OTC ). La Banque continue également de renforcer ses équipes de vente Prime Services en Europe Continentale.

Depuis 2015, SG CIB dispose d'une offre Prime Services solide avec une équipe étoffée d'experts servant l'Europe Continentale depuis Paris. D'ici la fin de l'année, cette offre inclura l'option de compenser les transactions des clients directement à partir de la structure parisienne.

Bénéficiant d'une place de premier plan au niveau mondial en matière de compensation, SG CIB complète ainsi son modèle existant de booking multi-entités en proposant cette nouvelle capacité depuis Paris, en plus de Londres, New-York et Hong-Kong.

La Banque continue également de renforcer sa force de vente Prime Services en Europe Continentale avec des recrutements, au cours de la dernière année, de profils confirmés.

A Paris, Stéphane Eglizeau a ainsi rejoint l'équipe Prime Services en tant que Responsable Mondial de la Vente sur le segment des Professional Trading Groups. Auparavant Directeur Général Asie Pacifique d'ABN Amro Clearing Bank, il bénéficie d'une expérience solide dans les services post marchés.

A Francfort, Ebru Ciaravino a rejoint l'équipe de vente Prime Services en charge de la couverture des clients allemands et autrichiens après plus de quinze années passées au sein du Groupe Deutsche Boerse/Eurex.

Les équipes de vente Prime Services sont également présentes en Italie (Milan), en Suède (Stockholm), en Espagne (Madrid) et en Suisse (Genève et Zurich).

« En matière de compensation de dérivés listés et OTC, Société Générale accompagne ses clients au quotidien en adaptant son offre à leurs besoins en constante évolution dans un environnement réglementaire toujours incertain. Nous bénéficions à Paris d'une présence historique et d'une équipe établie de longue date », explique Christophe Lattuada, Responsable Mondial des activités Prime Services.

Frank Drouet, Responsable Mondial des activités de Marchés ajoute : « Ce renforcement de l'offre Prime Services s'inscrit également dans le cadre de la stratégie développée par la Banque visant notamment à se positionner comme un acteur de premier plan sur les activités de marchés en Europe. »

Au sein des activités de marchés SG CIB, les équipes Prime Services proposent une offre de Prime Brokerage multi-actifs et multi-instruments comprenant l'exécution, le financement et la compensation ainsi qu'un accès à plus de 130 marchés et infrastructures d'exécution à travers le monde.

