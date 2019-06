Societe Generale : SGCIB annonce des nominations dont un nouveau responsable fusac pour la France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale Corporate & Investment Banking a annoncé lundi dans un communiqué les nominations suivantes au sein du département Corporate Finance.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Patrick Perreault est nommé Responsable Fusions & Acquisitions France. Basé à Paris, Patrick Perreault remplace Alexandre Courbon "qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe". Patrick Perreault "bénéficie d'une expérience reconnue en Corporate Finance, et dans le domaine des Fusions & Acquisitions en particulier". Il a rejoint la Banque en 2015 en tant que Responsable du Secteur Industries Diversifiées

-Daniel Braun et Gregory Gosse sont nommés co-responsables du Secteur Industries Diversifiées au sein du département Corporate Finance. Daniel Braun est basé à Londres et Gregory Gosse à Paris.

-Patrick Perreault, Daniel Braun and Gregory Gosse sont rattachés à Sylvain Mégarbané, responsable mondial Corporate Finance et à Luis Vaz Pinto, responsable mondial adjoint Corporate Finance et Responsable mondial Equity Capital Markets.

