Societe Generale : SocGen finalise la cession de sa banque de détail polonaise Euro Bank

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale a annoncé vendredi avoir finalisé la cession de sa filiale de banque de détail polonaise, Euro Bank, à Bank Millennium.

Cette opération aura un impact sur le ratio CET1 du groupe bancaire français d'environ 8 points de base au deuxième trimestre 2019, "portant l'impact total des cessions déjà finalisées à ce jour à environ 28 points de base", a indiqué Société Générale dans un communiqué.

Ces cessions s'inscrivent "dans le cadre du programme de recentrage du groupe, qui auront un impact cumulé compris entre +80 et +90 points de base", hors impact de l'acquisition des activités "Equity Markets and Commodities" (EMC, marchés actions et matières premières) de Commerzbank (environ -10 points de base).

"Société Générale continuera d'offrir ses services de banque de financement et d'investissement en Pologne au travers de son métier de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS), et conservera également une présence dans le pays via ALD (location de flottes automobiles), ses métiers assurance et les services de financement de biens d'équipement professionnel", a ajouté l'établissement bancaire.

En novembre dernier, Société Générale avait accepté de vendre la banque polonaise Euro Bank pour 1,83 milliard de zlotys (424 millions d'euros) à Bank Millennium, filiale de Banco Comercial Portugues (BCP), avait alors indiqué la banque portugaise.

