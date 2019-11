Societe Generale : SocGen s'engage à lever 120 mds d'euros pour la transition énergétique sur 2019-2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe bancaire Société Générale a annoncé jeudi qu'il s'engageait à lever 120 milliards d'euros pour la transition énergétique entre 2019 et 2023, dont 100 milliards d'euros d'émissions d'obligations durables et 20 milliards d'euros consacrés au secteur des énergies renouvelables sous forme de conseil et financement.

En décembre 2017, la banque s'était engagée à lever 100 milliards d'euros pour contribuer à la transition énergétique entre 2016 et 2020, un objectif atteint à 96% au 30 septembre 2019, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Société Générale compte par ailleurs réduire progressivement à zéro son exposition au secteur du charbon thermique, au plus tard en 2030 pour les entreprises ayant des actifs dans les pays de l'UE ou de l'OCDE et d'ici 2040 pour le reste du monde.

En 2016, le groupe s'était engagé à ne plus financer aucun nouveau projet charbon et en 2019, il a cessé également de fournir de nouveaux services ou produits aux entreprises clientes dont l'activité est principalement liée au secteur du charbon thermique.

L'objectif de limiter à 19% avant 2020 la part charbon du mix énergétique de la production d'électricité financée était déjà atteint fin 2018, "avec deux ans d'avance", a souligné la banque.

Ces annonces interviennent à la veille du Climate Finance Day, qui aura lieu à Paris le 29 novembre, et de la COP25 qui se tiendra à Madrid du 2 au 13 décembre prochains.

Elles surviennent par ailleurs le même jour que la publication d'un rapport par les ONG Oxfam et les Amis de la Terre qui dénonce "la colossale empreinte carbone des banques françaises" et les accuse d'aller, malgré leurs promesses, à l'encontre des objectifs de l'Accord de Paris en finançant massivement les énergies fossiles.

"L'urgence climatique est une priorité intégrée dans notre plan stratégique, dans notre gouvernance, dans notre gestion des risques comme dans notre démarche d'innovation", a pour sa part déclaré Frédéric Oudéa, le directeur général de Société Générale, cité dans le communiqué de la banque.

