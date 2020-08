Societe Generale : SocGen va s'atteler au plan stratégique après le remaniement, annonce son directeur général

Société générale a décidé de réorganiser son équipe dirigeante pour préparer sans attendre le nouveau plan stratégique de la banque qui sera présenté au premier semestre de l'an prochain, a déclaré son directeur général, Frédéric Oudéa, dans une interview à Reuters.

Frédéric Oudéa a ajouté que cette réorganisation au sein de la direction générale ne devait pas être interprété comme le signe d'une accélération du plan de succession à la tête de la banque.

"Le but, c'est de préparer sans attendre le plan stratégique. Il me semblait important de mettre en place une équipe pour les prochaines années à la fois pour confirmer le rebond des performances du groupe à court terme et surtout pour construire l'avenir", a dit le directeur général de Société générale.

La troisième banque française par la capitalisation boursière a annoncé mardi une vaste réorganisation de sa direction générale après le départ de deux directeurs généraux délégués et alors qu'elle cherche à réduire ses coûts et redresser sa rentabilité après deux trimestres consécutifs de pertes.

"Nous avons décidé de promouvoir une génération de dirigeants qui a un sens aigu de l'exécution, qu'ils ont montré dans leur carrière", a déclaré Frédéric Oudéa. "Il n'y a pas d'accélération (du plan de succession, ndlr)."

(Version française Matthieu Protard, édité par Marc Angrand)

par Maya Nikolaeva