Societe Generale : SocGen va supprimer 530 emplois en France d'ici 2023, dit la CGT

La banque n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

"De ces échanges (entre les syndicats et Marie-Christine Ducholet, directrice de la banque de détail en France-NDLR) découlerait ensuite un projet plus ou moins aménagé et des conditions d'accompagnement social nécessaire aux 530 suppressions de postes envisagées à l'horizon 2023", écrit la CGT dans un communiqué.

Ces suppressions de postes concerneront le siège et les activités de back-office, selon Le Figaro, qui cite des sources syndicales.

Société générale a annoncé en avril un projet de suppression de 1.600 postes à travers le monde, dont environ 750 en France, visant à restructurer sa banque de financement et d'investissement (BFI) et à redresser la rentabilité globale de l'établissement.

(Maya Nikolaeva; Bertrand Boucey pour le service français, édité par)