Societe Generale : Société Générale Corporate & Investment Banking nomme un nouveau Responsable Relations Clients et Banque d'Investissement au Royaume-Uni

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Peter McGahan au poste de Responsable Relations Clients et Banque d'Investissement pour le Royaume-

Uni à compter du 14 janvier 2019.

Peter remplace Sadia Ricke qui exerçait jusqu'à présent les fonctions de Responsable Relations Clients et Banque d'Investissement et Responsable Pays pour le Royaume-Uni. Elle se consacrera désormais exclusivement à son poste de Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni. Auparavant, Peter était Responsable Mondial des Ventes Actions et Dérivés Actions au sein des activités de marchés, ainsi que Responsable de l'activité Actions et Dérivés Actions pour le Royaume-Uni. Son remplaçant sera annoncé ultérieurement.

La Banque cherchant à renforcer la coordination en matière de ventes croisées de services et de produits à ses clients, Peter supervisera également les activités Global Transaction & Payment Services (GTPS) au Royaume-Uni, en étroite collaboration avec Eric Bayle, Responsable Global Transaction Banking dans ce pays. Sous réserve de l'accord des autorisations réglementaires, Peter assumera les responsabilités liées au statut Senior Manager Function pour les deux périmètres.

Dans son nouveau rôle, Peter supervisera les activités menées par la division Relations Clients et Banque d'Investissement et par GTPS au Royaume-Uni. En collaboration avec les banquiers conseils, les banquiers en charge de la relation clients, les équipes sectorielles et les équipes chargées du développement, il déploiera les stratégies commerciales requises pour accompagner les clients et répondre à leurs besoins opérationnels. Il travaillera également en lien étroit avec les autres métiers afin de continuer à améliorer l'offre globale de SG CIB, au service des clients.

Basé à Londres, Peter est rattaché à Sadia Ricke, Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni, à Thierry d'Argent, Directeur mondial Relations Clients et Banque d'Investissement, ainsi qu'à Pascal Augé, Directeur Global Transaction & Payment Services.

Commentant cette nomination, Sadia Ricke, Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni, a déclaré : « Je suis très heureuse d'accueillir Peter dans ses nouvelles fonctions. Grâce à ses compétences, aux succès qu'il a remportés et à ses solides qualités managériales, j'ai toute confiance dans sa capacité à mettre en oeuvre ses priorités stratégiques et celles de l'ensemble des équipes qui visent à développer davantage nos relations avec nos clients afin de les accompagner sur l'ensemble de leurs objectifs. »

Biographie :

Avant de prendre la tête de la division Relations Clients et Banque d'Investissement au sein de Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) pour le Royaume-Uni, Peter McGahan, était, depuis avril 2016, Responsable mondial des ventes Actions et Dérivés Actions et Responsable de l'activité Actions et Dérivés Actions au Royaume-Uni.

De juillet 2015 à mai 2016, il a exercé les fonctions d'adjoint au Responsable des activités de marchés et de Responsable des ventes pour les activités de marchés pour la région Amériques.

Il a officié, de décembre 2013 à juillet 2015, aux postes de Responsable adjoint des Activités mondiales de Flux Actions et de Responsable de cette même ligne-métier pour le Royaume-Uni. Peter est entré chez SG CIB en 2010 pour prendre la direction mondiale des ventes actions au comptant paneuropéennes (Pan-European Cash Equity Sales) au sein de la plate-forme mondiale des flux actions de la Banque. Il avait précédemment travaillé pendant vingt ans pour Citigroup, d'abord comme Responsable adjoint des Ventes sur actions paneuropéennes (Pan European Equity Sales) à Londres, avant d'être nommé en 2001 à la tête du pôle Actions françaises à Paris. En 2005, il est devenu responsable du pôle Distribution et vente de produits actions (Equity Products Sales & Distribution) pour l'Europe.

Peter est diplômé de l'Université d'Aston à Birmingham.

Contacts presse :

Londres _ Murray Parker +44 (0) 20 7676 6771, murray.parker@socgen.com @SG_presse

Paris _ Fanny Rouby + 33 (1) 57 29 11 12, fanny.rouby@socgen.com